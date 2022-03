Lanz: Ukrainische Journalistin "erschüttert und entsetzt" über Deutschlands Reaktion

Sie selbst und ihre drei gemeinsamen Kinder befinden sich in Hamburg. Doch in ihren Gedanken ist Natalia Klitschko bei ihrem Mann Vitali, dem Bürgermeister von Kiew. Der organisiert unterstützt von seinem jüngeren Bruder Wladimir Klitschko den Widerstand in der ukrainischen Hauptstadt gegen die russische Armee. "Die sind auf der Frontlinie und kämpfen", berichtete die 48-Jährige im ZDF-Talk "Markus Lanz" über die beiden auch in Deutschland sehr populären früheren Profi-Boxer.

Markus Lanz bekundete: "Ich kenne Wladimir ein bisschen, aber ich erkenne ihn kaum wieder. Die Spuren dieses Krieges haben sich ins Gesicht eingegraben." Eine Beobachtung, die Natalia Klitschko teilt: "Sie sind echte Krieger und Kämpfer geworden. Man sieht ihnen das Leid, die Trauer, die Wut auch manchmal an. Weil dieser Krieg so ungerecht ist."

"Wir sind hier in der Ukraine erschüttert und entsetzt, dass Deutschland, das stärkste Land in Europa, so schwach reagiert", kritisierte die Journalistin. Frauen und Kinder würden von der russischen Armee abgeschlachtet, "und in Deutschland wird diskutiert, geklatscht, gehofft und gebetet. Diese Schwäche ist genau das, was den Krieg erst ermöglicht hat." Es sei nun nicht mehr die Zeit für Diskussionen, sondern für Handeln gekommen. "Bitte gebt uns alles, was ihr habt, schickt es schneller! Wir brauchen es heute, nicht morgen." Die Ukraine kämpfe stellvertretend für ganz Europa.