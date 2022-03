Gewinnen: Zweite Staffel "Sløborn" auf DVD

Eine Pandemie hat die Welt in der Serie "Sløborn" fest im Griff. Das Taubengrippe-Virus verbeitet sich rasant von Mensch zu Mensch weiter. In der zweiten Staffel müssen sich die Überlenden Menschen in einer Welt durchschlagen, die durch die Pandemie völlig verändert wurde. prisma verlost fünf DVDs der zweiten Staffel.

Eineinhalb Jahre nach der von Kritik und Publikum hochgelobten ersten Staffel der ZDFneo-Serie Sløborn (produziert von Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDF, TOBIS und Nordisk Film), folgte 2022 die Fortsetzung, die am 25. März auch auf DVD und Blu-ray erscheint. Standen für die erste Staffel Filme wie Outbreak und Contagion Pate, rückt das Virus-Thema – Staffel 1 wurde übrigens vor dem Ausbruch des Coronavirus' gedreht – in Staffel 2 stärker in den Hintergrund.