GNTM: Noella sorgt für Drama – blutige Knie beim Ufo-Walk

Die 8. Folge von "Germany's Next Topmodel" hat es ganz schön in sich! Nicht nur das gnadenlose Live-Interview mit Claudia von Brauchitsch lässt den Kandidatinnen die Beine schlottern, auch der Elimination Walk hält einige, zum Teil stürmische, Herausforderungen bereit. Im Mittelpunkt: die temperamentvolle Noella. Die 22-Jährige eckt mit ihrer Art an und sorgt für ordentlich Drama. Außerdem müssen gleich zwei Models GNTM verlassen.

Diese Woche steht ganz unter dem Motto "Social Media". Bei einem Video-Shoot müssen die Models ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Sie sollen als Influencer ein witziges Gadget ihrer Wahl bewerben. Ein besonders unterhaltsames Verkaufsplädoyer hält Lieselotte. Sie stellte den "Grinsetrainer" vor. Ein überzeugendes Verkaufsargument von ihr: "Wir wollen am Ende ja nicht aussehen wie Angela Merkel." Das findet Heidi zwar nicht besonders lustig, aber Liselotte kann mit ihrer Vorstellung trotzdem punkten.

Knallhartes Live-Interview mit Claudia von Brauchitsch Die nächste Challenge steht an: Ein Live-Interview mit "AKTE"-Journalistin Claudia von Brauchitsch, die im letzten Herbst das finale TV-Triell der Kanzlerkandidaten moderiert hatte. Man merkt: Die "Mädchen" kriegen ganz schön Muffensausen. Und das auch zurecht, denn sie werden ebenfalls im "Triell" interviewt. Das heißt, sie werden nicht allein befragt, sondern zu dritt.

"Auch wenn ich die größte Laber-Tasche EU-West bin, will ich das Interview nicht machen. Ich weiß halt einfach, dass man sich voll ins Verderben reden kann", verrät Sophie Dafür schlägt sich die 18-Jährige in ihrem Interview aber überraschend gut. "Sophie merkst du den Ehrgeiz an", sagt Claudia von Brauchitsch.

Noellas Äußerungen sorgen für Drama – Liselotte ist verletzt Ein Name fällt während der Interviews auffällig oft, und das nicht immer im Positiven: Noella überspannt mit ihrer lauten und direkten Art oft den Bogen. Besonders Liselotte kann damit überhaupt nicht gut umgehen. Der Satz von Noella "Liselotte muss eliminiert werden", hat die 66-Jährige ziemlich verletzt, erzählt sie im Interview. "Das ist ein Satz, der geht gar nicht", meint von Brauchitsch.

Als Noella in ihrem Interview auf die Reaktionen ihrer Mitstreiterinnen angesprochen wird, zeigt sich diese jedoch überraschend reflektiert. Ihr sei zwar bewusst, dass sie mit ihrer Art anecke, aber gleichzeitig sei sie stolz auf ihre Persönlichkeit. Und dann fließen ein paar Tränchen. Sie verspricht, sich in Zukunft zurückzunehmen: "Ich will ja, dass jeder sich hier wohlfühlt und eine gute Zeit hat."

Trotzt aller Vernunft gehen die Dramen um Noella weiter. Auf die Frage, wer diese Woche gehen müsste, nennt Noella Jessica. Die Begründung: Sie sei nur hier, um ihren YouTube-Kanal anzutreiben und nehme jemand anderem den Platz weg, der wirklich für das Modeln hier wäre. Jessica ist sichtlich gekränkt: "Noella, ich find's richtig shady von dir!" Die beiden werden wohl nicht mehr die besten Freundinnen.

Stürmischer Elimination-Walk "Es ist wirklich die größte Herausforderung, die wir jemals gehabt haben", sagt Anita, die als Erste den Elimination Walk läuft. Zu den Herausforderungen gehören nicht nur die extravaganten Outfits, sondern auch der immer stärker werdende Wind, der am Set aufzieht.

Die aufwendigen Ufo-Kostüme wurden von den Gastjuroren Philipe und David Blond, auch bekannt als "The Blondes", designt. Hierfür müssen sich die Mädchen nicht nur riesengroße Ufos um die Hüften schnallen, auch die Schuhe sind extra hoch.

Nachdem es die ersten Teilnehmerinnen beim Walk aufgrund des Sturms allesamt hinlegt und Vanessa sich blutige Knie holt, entscheidet Heidi, dass sie ohne Schuhe und Ufo laufen dürfen. Dennoch schaffen es nicht alle zu überzeugen. Besonders entsetzt ist Heidi von Liselottes Walk. Mal wieder viel zu albern und unernst, urteilt die Chef-Jurorin. Da Liselotte aber beim Video-Shoot überzeugen konnte, darf sie bleiben.