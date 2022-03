Fakt oder Fake: Neue BR-Quizshow mit ernstem Hintergrund

In der ersten Folge müssen Fernsehkoch Alexander Herrmann, die Schauspielerin Elena Uhlig und der Kabarettist Michael Altinger ihr Weltwissen, ihre Schlagfertigkeit, aber auch ihr gesundes Misstrauen unter Beweis stellen. Häufig lässt sich der Wahrheitsgehalt plakativer Aussagen nicht so leicht überprüfen. Und nur was sich "richtig anhört", muss deshalb auch nicht stimmen. In der BR-Sendung wird dafür jeweils ein Experten-Rat zugeschaltet, der sich auf den unterschiedlichsten Fachgebieten der Fragen bestens auskennt.