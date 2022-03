Deutschland - Israel: ZDF überträgt erstes Länderspiel 2022 live

Sieben Spiele, sieben Siege: Seit der Amtsübernahme von Hansi Flick läuft es wieder für die DFB-Elf. Souverän marschierten die Nationalkicker durch die WM-Qualifikation und bringen sich nun für den Höhepunkt des Fußballjahres in Stellung: Mitte November startet in Katar die Weltmeisterschaft, bei der die deutsche Nationalmannschaft (endlich) mal wieder um den Titel mitspielen will. Die Ambitionen sind hoch: Im Dezember machte Kapitän Manuel Neuer unmissverständlich klar: "Wir wollen Weltmeister werden!"

Zunächst gilt es für die Elf zum Einstieg ins Länderspieljahr gegen Israel aber, Spielrhythmus aufzunehmen. Während gestandene Größen wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller als gesetzt gelten, wollen aufstrebende Nachwuchsspieler wie David Raum, Karim Adeyemi und Jamal Musiala zeigen, dass sie mit ihrer Frische für das Turnier in Katar unentbehrlich für die DFB-Elf sind. Das Freundschaftsspiel gegen Israel überträgt das ZDF live. Am 20.15 Uhr meldet sich Moderator Jochen Breyer aus der Arena in Sinsheim. Experte Per Mertesacker begleitet die Partie mit Reporter Oliver Schmidt.