The Masked Singer: Dieser Promi war die Möwe

Die Möwe ist ein ziemlich lustiger Vogel, so viel steht fest. Doch welcher Promi verbirgt sich bei "The Masked Singer" in dem Kostüm? In Show zwei wird das Geheimis gelüftet. Cherno Jobatey reißt sich am Ende der Sendung die Möwenmaske vom Kopf. Bis auf Ruth Moschner hat ihn niemand auf dem Schirm gehabt. Jobatey ist Journalist und moderierte u.a. das ZDF-"Morgenmagazin".

Zwei Dinge fallen bei der Möwe sofort ins Auge. Erstens: Sie hat offenbar ständig gute Laune, denn ihr steht stets ein Lachen ins Gesicht geschrieben. Zweitens: Sie ist ziemlich groß. Das Kostüm ist ist circa 2,5 Meter hoch und besitzt eine Flügelspannweite von nahezu 3 Metern. Für das Kostüm wurden drei verschiedene und eigenständig geleimte Fellarten verwendet. In der sechsten Staffel von "The Masked Singer" präsentiert sie sich auf der Bühne.

"Die größte Herausforderung war die Statik des Kopfes. Der Hals der Möwe ist so lang, dass der Schwerpunkt sehr weit oben liegt. Der Kopf darf aber natürlich trotzdem nicht wackeln, sondern muss fest sitzen. Deshalb haben wir eine ausgeklügelte Gitterkonstruktion für den Hals verwendet, die eine gute Mischung aus Stabilität und Flexibilität ermöglicht", erklärt Maskenbauerin Marianne Meinl.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Welche Indizien und Hinweise gab es zur Möwe? Die Möwe vermietet an ihrem Heimatstrand der Nordseeküste nicht nur Strandkörbe sondern verteilt auch "Lachen To Go" in Dosen. Sie erzählt liebend gerne Flachwitze. Am Strand gibt es ein Hamsterrad und Pommes.

Auf welchen Promi tippten die Zuschauer? Comedian Thomas Herrmann wurde bei Twitter genauso genannt wie Simon Gosejohann. Im Community-Tipp in der ProSieben-App lag zwischenzeitlich Freshtorge vor Otto Waalkes. Auch auf Handballer Pascal Hens tippten einige.

Auf wen tippte das Ratepanel? Rategast Ralf Schmitz brachte Bastian Bielendorfer ins Spiel, merkte aber selbst an, dass der wegen "Let's Dance" eigentlich keine Zeit hat. Ruth Moschner tippte in Show 1 auf Mario Basler und in Show 2 auf Mike Krüger oder Cherno Jobatey. Rea Garvey konnte sich Johannes B. Kerner oder Ingo Zamperoni vorstellen. Giovanni Zarrella war bei Bastian Pastweka und Thomas Herrmanns.

Wann läuft "The Masked Singer"? Die sechste Staffel läuft ab 19. März immer samstags um 20.15 Uhr bei ProSieben. Die Staffel umfasst sechs Folgen.

Welche Masken sind dabei? U.a. treten in Staffel 6 ein Dornenteufel, ein Gorilla und ein Seestern auf. Bilder der Kostüme sehen Sie hier.