Dieter Gruschwitz verstorben – langjähriger ZDF-Sportchef wurde 68

Dieter Gruschwitz ist tot. Der langjährige Sportchef des ZDF ist am 27. März 2022 in der Nähe von Bad Tölz gestorben, wie der Sender am Montag mitteilte. Gruschwitz, der am 9. Januar 1954 in Neuwied am Rhein zur Welt kam, war demnach fast 40 Jahre im Sportjournalismus tätig, davon 21 Jahre im ZDF und hier zwölf Jahre als Sportchef.