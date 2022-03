Niederlande - Deutschland: Länderspiel-Klassiker heute live im Ersten

Am 1. April blicken Fußballfans gebannt nach Doha. In der katarischen Hauptstadt werden die Gruppen für die WM Ende des Jahres ausgelost. Wegen der schwankenden Leistungen der letzten Jahre erwartet die deutsche Elf schon in der Vorrunde ein dicker Brocken. Weil man selbst nur in Lostopf zwei gesetzt ist, könnten Hansi Flicks Mannen schon in den Auftaktspielen des Turniers auf Frankreich, Belgien oder England treffen.