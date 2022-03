Shrek – Der tollkühne Held: Kabel eins wiederholt den urkomischen Animationsspaß

"Shrek" lass nach: Eben noch konnte die Prinzessin dem Feuer speienden Drachen entkommen, und schon stimmt sie ein Duett mit einem netten Piepmatz an. Doch die Disney-Idylle – "Dornröschen" lässt grüßen – hält nicht lange an. Die Lady stoppt nicht beim "hohen C", sondern erklimmt immer schrillere Tonlagen. Das Vöglein versucht verzweifelt mitzuhalten und zerplatzt in 1.000 Stücke. – In Shreks Welt haben altbekannte Märchenfiguren nur wenig zu lachen. Das "Dreamworks"-Team entzauberte vor gut 20 Jahren mit seinem computeranimierten Film "Shrek – Der tollkühne Held" eine traditionelle Vorstellung und Figur nach der anderen. Doch auch die Popkultur bekommt in dem geistreichen Spaß, den Kabel Eins nun wiederholt, ihr Fett ab.