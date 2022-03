Prominent getrennt – Folge 6: Verbaler Schlagabtausch bei der Nominierung

In der "Villa der Verflossenen" steht die dritte Nominierung an. Ein Paar, das zuletzt weit oben auf der Abschussliste stand, schützt sich. Das sorgt für ordentlich Frust bei der Konkurrenz. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der sechsten Folge von "Prominent getrennt".

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 6 passiert, dann sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Die neue Folge beginnt als Tour der Leiden. Gigi hat eine Prellung am Po UND eine Zerrung am Bein. Marcus hat Mitleid mit dem Schwerverletzten und überredet Michelle mit Erfolg, ihren Ex trotz des Riesenkrachs in der vorherigen Episode zu trösten. "Heute ist das erste Mal, dass Michelle ihren Stolz auf Seite gelegt hat und zuerst auf mich zugekommen ist", freut sich Patient Gigi. Kein Wunder, denn in der Folge wird er nach Strich und Faden von Michelle verwöhnt.

Beim Paar-Spiel müssen die Ex-Paare eine Kugel auf zwei Stangen balancieren und so einen Hindernis-Parcours überwinden. Das bietet den Teilnehmern wieder jede Menge Chancen für aktiven Frustabbau. "Keinen Bock mehr", schimpft Meike. "Die einfachsten Spiele schaffen wir nicht." Und dann wird sie gegenüber Marcus ganz deutlich: "Wir sind beide dumm wie Scheiße."

Besser läuft es bei Doreen und Patrick: Die beiden holen sich den Sieg und fallen für eine Nominierung aus. Das ordnet die Karten in der in der "Prominent getrennt"-Villa nochmal völlig neu, schließlich standen die Schauspielerin und ihr Ex, den sie liebevoll nur "Patrese" nennt, zuletzt ganz oben auf der Abschussliste.

Währenddessen kommen sich Cecilia und Koki in die Haare. Warum, weiß keiner so genau. Cecilia hat sich in einem Streit zwischen diversen Ex-Paaren auf die Seite von Lena und Robin geschlagen. Irgendwas daran passt Koki nicht. Ein Wort gibt das andere, bis Cecilia die Koffer packt. "Der musste eh mal geordnet werden", erklärt Cecilia. "Ich wollte, dass er Angst bekommt." Die Taktik funktioniert: Koki sucht die Aussprache und Cecilia darf sich bestätigt fühlen.

Bevor es zur Nominierung geht, müssen die Jungs noch das vorhandene Preisgeld verteidigen. Dazu müssen sie Strohballen durch die Gegend rollen und Fragen beantworten. U.a. möchte RTL wissen, wieviele Deutsche den/die Ex zurück möchten. "Alle!", ruft Robin zu unserer Enttäuschung nicht. Nachdem die Männer 50 Prozent der Fragen richtig beantworten konnten, bleibt eine finale Frage für das ganze Haus. "Welche Sexfrage wird am meisten gegooglet?" Mit der richtigen Antwort "Wo ist der G-Punkt?" retten die Bewohner 4000 Euro.

Zoff bei der Nominierung Mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken geht es direkt in die Nominierung. Die gute Laune soll schließlich nicht zu lange anhalten. Es kommt zum großen Streitgespräch zwischen Lena und Robin auf der einen und Doreen auf der anderen Seite. Doreen sei ein falscher Mensch, meint Lena. "Was du hier gemacht hast, war filmreif!" Als sich von hinten Cecilia einmischt, platzt Doreen der Kragen. "Was redest du hier die ganze Zeit mit?", möchte sie wissen. Daraufhin wird sogar der brave Robin ausfallend: "Halt doch mal die Schauze!", giftet er Doreen an. Wie schade für Lena und Robin, dass Doreen und ihr Ex Patrick geschützt sind und sie beide nur in Cecilia eine Verbündete haben. Die anderen Paare nutzen sofort die Chance, das starke Ex-Paar rauszuwerfen. Somit sind Lenas große Worte an Schauspielerin Doreen auch gleichzeitig ihre berühmten letzten Worte.

Cecilia und ihr Ex Koki müssen den Auszug ihrer Freunde verkraften – und gleichzeitig mit ansehen, wie Sarah ein Freudentänzchen aufführt. So zumindest hat es Koki interpretiert. "Ich muss mich hier vor euch nicht rechtfertigen", findet Sarah. Fortsetzung folgt ...

So wurde nominiert: Patrick und Doreen nominieren Robin und Lena

Gigi und Michelle nominieren Robin und Lena

Robin und Lena nominieren Dominik und Sarah

Koki und Cecilia nominieren Dominik und Sarah

Dominik und Sarah nominieren Robin und Lena

Marcus und Meike dominieren Robin und Lena "Prominent getrennt" läuft bei RTL wegen schwacher Quoten nur noch im Nachtprogramm. Die sechste Folge ist in der Nacht vom 2. auf den 3. April um 1.15 Uhr zu sehen. Bei RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.