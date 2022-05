Valentina Pahde: "GZSZ ist immer Teil meines Lebens gewesen"

Sie spielt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Sunny Richter und ist eines der bekanntesten Gesichtet der RTL-Kultserie. Die Rede ist natürlich von Valentina Pahde. prisma hat mit der Schauspielerin anlässlich des 30. Jubiläums des TV-Evergreens gesprochen.

Sie sind als "Sunny Richter" zu GZSZ zurückgekehrt, nachdem Sie eine Pause eingelegt hatten. Wie war das Wiedersehen für Sie?

Valentina Pahde: Es ist immer wieder schön, zurück ans Set zu kommen, vor allem wenn man wie ich schon acht Jahre dabei ist. Wir, Cast und Team, verbringen so viel Zeit zusammen im Studio, dass man fast schon sagen kann, dass wir wie eine Art Familie sind.

Wie kam Ihr Comeback zustande, nachdem Sie Ihren Abschied aus der Serie verkündet hatten?

Valentina Pahde: Ich hatte mich nur kurz verabschiedet, um Projekte wie meine eigene Serie für RTL+, "Let's Dance" oder andere Projekte drehen und wahrnehmen zu können. Sunny kam dann nach einer längeren Reise zurück in den GZSZ-Kiez und war bereit für viele spannende Geschichten, einschließlich des GZSZ-Jubiläums rund um Jo Gerner.

Sunny Richter ist die Enkeltochter von GZSZ-Urgestein Jo Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro. Wie ist es für Sie, mit dieser Soap-Legende vor der Kamera zu stehen?

Valentina Pahde: Ich habe wahnsinnig viel Respekt vor Wolfgang, denn er ist ein super toller Schauspieler, ist schon so lange im Geschäft und immer noch so sympathisch, professionell, und bodenständig dabei. Jedes Mal wenn ich auf der Dispo lese, dass ich mit ihm drehen kann, freue ich mich auf den gemeinsamen Drehtag. Wolfgang ist einer der lustigsten und liebsten Kollegen, die man sich nur wünschen kann.

GZSZ ist ein echter TV-Dauerbrenner. Welche Verbindung haben Sie persönlich zu der Serie? Waren Sie selbst Fan, bevor Sie eingestiegen sind?

Valentina Pahde: Klar, habe ich früher immer geschaut und schaue immer noch! Umso cooler ist es, selber ein Teil von GZSZ sein zu können – mittlerweile schon seit fast acht Jahren, worauf ich auch sehr stolz bin. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vorbeigeht, und wie man sich weiterentwickelt. GZSZ ist auf jeden Fall schon immer ein Teil meines Lebens gewesen. Die Serie hat vor allem mein Leben sehr verändert und geprägt.

Sie selbst sind seit 2015 dabei und haben mit der Sunny einen der beliebtesten Charaktere etabliert. Welchen Einfluss haben Sie persönlich auf die Entwicklung der Figur?

Valentina Pahde: Wir haben sensationelle Autoren, die sich immer die neusten und spannendsten Geschichten für unsere Rollen ausdenken. Dennoch finde ich es toll, dass ein sehr guter Austausch miteinander und untereinander stattfindet und wir auch Mitspracherecht haben, was die Entwicklung des eigenen Charakters angeht. Generell ist die Produktion sehr offen für neue Ideen und man hört sich auch unsere Vorschläge an. Das ist grundsätzlich wie in jedem Job: Das Miteinander zählt und das macht unsere Rollen zu dem, was sie heute sind.

Sie haben eine eigene Mini-Serie bekommen, das Spin-Off "Sunny – Wer bist du wirklich?". Ist da in Zukunft noch einmal etwas Ähnliches geplant?

Valentina Pahde: Ich würde mich wahnsinnig freuen, eine zweite Staffel oder generell noch einmal eine neue eigene Serie für RTL oder RTL+ drehen zu dürfen. Ideen gibt es viele und an der Kreativität sollte es nicht scheitern! Ich bin immer gerne offen für neue Geschichten, Rollen oder auch Charaktere, die ich gerne weiterentwickle. Ich bin für jede Möglichkeit, die sich mir da bietet, dankbar und freue mich auf Herausforderungen.

Wie kann man sich eine Arbeitswoche bei GZSZ vorstellen? Wie viele Folgen werden da gedreht?

Valentina Pahde: Montag ist immer unser Proben-Tag, an dem wir alle Szenen für die Studio-Woche erarbeiten und vorbereiten. Und ab Dienstag drehen wir bis Freitag in vier Tagen fünf Folgen – im Studio, am Außen-Set und bei Außen-Drehs. Zum Jubiläum waren wir unter anderem an der Ostsee, in Potsdam und im Berliner Naturkundemuseum. Wir haben schon ein sehr intensives Pensum, aber durch ein sehr professionelles Team und gut vorbereitete Schauspieler. Von daher bekommen wir das alles Woche für Woche immer sehr gut hin. Denn wir sind seit vielen Jahren ein super eingespieltes Team. Oft beginnt der Drehtag um 7 Uhr in der Maske und endet um 19 Uhr vor der Kamera.

Was steht für Sie neben GZSZ in naher Zukunft an? Worauf können sich die Zuschauer freuen?

Valentina Pahde: Ich kann mich absolut nicht beklagen. Ich bin sehr glücklich, weil ich sehr viel und sehr gut zu tun habe. Wer mich kennt, weiß, dass ich das sehr gerne mag. Es ist mir so lieber als anders herum! Ich freue mich besonders, dass ich das Gesicht von YSL Beauty sein darf. Ich arbeite mit L’Oréal Paris und ebenfalls sehr erfolgreich seit mehreren Jahren mit dem tollen Schmuck-Label Purelei zusammen, mit dem ich auch gerade auf Hawaii war. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, und freue mich auf alles Schöne, das auf mich zukommt.