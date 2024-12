Für Krebsbehandlung: James Van Der Beek muss Erinnerungsstücke verkaufen

James Van Der Beek (47) leidet unter Darmkrebs. Schon in der vergangenen Woche sprach der Schauspieler offen über seine Erkrankung auf Instagram, machte kurz zuvor die Diagnose in einem Interview mit dem US-Magazin "People" öffentlich. Um sich die teure Behandlung leisten zu können, ergreift der "Dawson's Creek"-Darsteller jetzt eine Maßnahme.

So möchte der 47-Jährige Erinnerungsstücke verkaufen und so das nötige Geld sammeln. Auf Instagram teilt James Van Der Beek mit, Footballtrikots abzugeben. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Trikots, sondern um jene, die der TV-Star im Film "Varsity Blues" von 1999 in seiner Rolle als Quarterback Jonathan "Mox" Moxon trägt.

James Van Der Beek ist in seiner Rolle als Dawson Leery in dem US-Teenie-Format "Dawson's Creek" in den späten Neunzigern zum Fernsehstar geworden. In der Krimiserie "CSI: Cyber" spielte er den FBI-Agent Elijah Mundo und war zuletzt als Matt Bromley in der ersten Staffel des FX-Dramas "Pose" zu sehen. Trotz seiner Krankheit steht er weiterhin vor der Kamera.