Stefanie Giesinger landet im Krankenhaus: "Fingernagel rausgerissen"

Wie genau es zu dem Unfall in der französischen Mode-Metropole kam, verriet Giesinger nicht. Klar ist nur: Es war blutig und extrem schmerzhaft. Doch trotz des Vorfalls blieb die 28-Jährige offenbar professionell: Für Models gilt eben "The Show must go on!" – und das zeigte sie ihren 5,1 Millionen Followern eindrucksvoll.