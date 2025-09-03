Home News TV-News

Verrückt: Dieser Star lockte neuen Moderator schon vor Jahren zur "Sportschau"

Sportmoderatoren-Wechsel

Verrückt: Dieser Star lockte neuen Moderator schon vor Jahren zur "Sportschau"

03.09.2025, 10.50 Uhr
Nicht nur seine Mutter freut sich, dass Alexander Schlüter bei der "Sportschau" gelandet ist. Als Gast des NDR-Magazins "DAS!" verriet der Sportmoderator, wer ihn zur ARD gelockt hat und was der größte Unterschied zu seiner zurückliegenden Tätigkeit bei DAZN und Prime Video ist.
Sportschau
Alexander Schlüter blickt rundum positiv auf seine ersten vier Wochen bei der "Sportschau".  Fotoquelle: WDR / Simin Kianmehr
Esther Sedlaczek
"Wir mögen uns": Esther Sedlaczek und Alexander Schlüter kennen sich bereits seit Längerem.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Alexander Hassenstein

Seit rund einem Monat ist Alexander Schlüter Teil des Moderatorenteams der ARD-"Sportschau". Die Freude darüber ist vor allem bei einer Zuschauerin groß: der Mutter des 40-jährigen Sportjournalisten, der zuvor für die Streaminganbieter DAZN und Prime Video tätig war.

"Mutti, ich bin jetzt auf deiner Fernbedienung" – mit dieser Botschaft kommentierte Schlüter seinen Wechsel ins öffentlich-rechtliche Fernsehen bei Instagram. In der NDR-Sendung "DAS!" wurde Schlüter nun auf den witzigen Post angesprochen. Der habe "den Hintergrund, dass meine liebe Mutti mein allergrößter Fan ist", erklärte der Sportmoderator.

Seit seinen ersten Einsätzen im Radio habe seine Mutter alle Moderationen verfolgt. Bei DAZN und Prime Video sei es jedoch "kompliziert" gewesen, "ihr zu erklären, da ist jetzt ein Streamingdienst, da brauchst du die App". Als ARD-Star falle das weg: "Jetzt drückt sie die Eins und kann mich sehen." Auf die Frage, wie die Familienkritik zur "Sportschau"-Premiere ausgefallen sei, antwortete der "DAS!"-Gast: "Man war sehr aufgeregt, wie ich selber, aber auch sehr zufrieden."

Derzeit beliebt:
>>Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab: "Wir haben es getan!"
>>Der nächste Abschied: Ein weiterer Star verlässt den "Tatort" Dortmund
>>Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
>>„Echtes Leben“: ARD zeigt Benjamin Henrichs zwischen Reha und Zweifel

"Alex, irgendwann musst du mal zu uns kommen"

Positiv blickt Schlüter auch auf das Kennenlernen mit den neuen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera: "Wenn ich das so aussprechen darf: Ich hab' noch kein A...loch gefunden", sagte er in der NDR-Sendung. "Offensichtlich sind sie alle doch nett bei der ARD. Bislang ist es herrlich angenehm."



Vor allem eine Kollegin hat dem Neuzugang das Ankommen leicht gemacht: "Ich kannte Esther Sedlaczek schon ein bisschen länger, wir mögen uns", verriet Alex Schlüter im Gespräch. Dann ließ er Gastgeber Hinnerk Baumgarten wissen: "Esther – darf ich ausplaudern – hat schon vor ein paar Jahren gesagt: 'Alex, irgendwann musst du mal zu uns kommen!'" Beide blicken auf einen ähnlichen Werdegang zurück. Sedlaczek, die in Kürze aus der Babypause zurückkehren wird, war vor ihrem Wechsel zur ARD für den Pay-TV-Anbieter Sky im Einsatz. "Ich freue mich, dass wir uns wieder getroffen haben", sagte Alex Schlüter.

Bei aller Freude über den neuen "Sportschau"-Job gebe es zum alten einen großen Unterschied, räumte der neue ARD-Star ein: "Wenn ich in einem Fußballstadion stehe mit Kollegen, habe ich immer jemanden, dem ich den Ball zuspiele. Im 'Sportschau'-Studio stehe ich alleine, wenn nicht gerade Kollege Schweinsteiger sagt, 'ich komme vorbei'." Zum zweiten lebe das Stadion-Erlebnis von spontanen Dingen. Bei einer Studio-Sendung habe man hingegen "viel zu planen und will da sauber durchkommen". Bis dato sei ihm die Umstellung aber zur eigenen Zufriedenheit geglückt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Sportschau" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
Kaum wiederzuerkennen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
Show-Überraschung
Stefan Mross
„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik
Packende Dokumentation
Being Franziska van Almsick
Dieter Hallervorden wird 90: Diese Doku beleuchtet sein Leben
"Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt"
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
Der mysteriöse Fall des Kai Korthals: Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast
"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
"Die große Maus-Show"
Die große Maus-Show
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“
Schönheit ohne Verfallsdatum
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
Ihr erstes Kind
Anne Menden und Gustav Masurek
Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star
Nach Totalabsturz
aka Charlie Sheen
Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL
Von der Trainerbank ins Studio
Edin Terzić
Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?
"Die Küchenschlacht XXL"
Die Küchenschlacht XXL
Ein Dorf im Umbruch: Dorfidylle oder rechte Brutstätte?
"Wolfswinkel"
"Wolfswinkel"
Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
Heißer Favorit
Deutscher Fernsehpreis 2025
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".