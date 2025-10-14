Home News Star-News

Heino fühlt sich ausgenommen? - Deshalb ist er nicht bei Silbereisen und Co.

Schlager-Streit

14.10.2025, 11.01 Uhr
Heino wird immer wieder für Schlager-Shows bei Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella angefragt, doch es hagelt Absagen. Er verrät, wieso.
Heino mit ernstem Blick.
Heino ist ein seltener Gast bei Schlager-Shows, obwohl er selbst immer noch aktiv ist und auf Tour ist, aber wieso?  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto

Mit 86 Jahren steht Heino noch gerne auf der Show-Bühne. Der Kultsänger mit der dunklen Brille zieht noch einmal los und geht erneut auf Tour. Für seine Fans eine seltene Gelegenheit: Denn in den großen TV-Shows ist Heino schon länger nicht mehr zu sehen. Warum er sich dort rar macht, verriet er jetzt im Podcast von Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden.

Pocher wunderte sich offen, dass Heino seit Jahren nicht mehr in beliebten Schlagersendungen von Giovanni Zarrella oder Florian Silbereisen auftaucht. Die Antwort des 86-Jährigen fiel deutlich aus: „Ich habe keine Lust, für 500 Euro drei Tage unterwegs zu sein – Hotel bezahlen, Essen bezahlen.“ Für so eine Gage verlässt Heino heute keine Bühne mehr. Seine klare Ansage: „Fernsehen machen für 500 Euro, ist mit Heino nicht mehr zu machen.“

Heino mit klaren Worten über Schlagerstars

Gastgeber Pocher interessierte aber nicht nur die Gagenfrage. Neugierig hakte er auch bezüglich des Binnenverhältnisses der Schlagerstars nach. Heino blieb zwar vage – er nannte keine Namen -, es ließ sich aber durchaus Kritik an den Eitelkeiten so mancher Kolleginnen und Kollegen heraushören: "Dass der eine dem anderen sein Feind ist, will ich nicht sagen. Aber die sind untereinander auch nicht ganz grün."

Auskunftsfreudiger gab sich Heino bei der in seinen Augen schlechten Bezahlung im Fernsehen und machte deutlich: "Die können ja umsonst auftreten. Nur, wenn man Heino haben will: Der Heino kostet ein paar Mark." Er sei der Überzeugung, man müsse "nicht alles für Geld machen". Damit war Heinos Kritik aber noch nicht am Ende, auch die Produktion großer TV-Shows bekam von dem Künstler ihr Fett weg. "Wenn die Intendanten sagen: 'Die Sendung ist so teuer.' Da frage ich mich manchmal, wo das Geld hingeht. Wo bleibt das?", wundert sich Heino.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

