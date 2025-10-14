Home News Star-News

Heino Ferch: Chronik seiner Beziehungen und überraschendes Ehe-Aus

Schauspieler privat

Heino Ferch: Chronik seiner Beziehungen und überraschendes Ehe-Aus

14.10.2025, 08.53 Uhr
von Julian Flimm
Heino Ferchs Liebesleben war alles andere als langweilig – wir werfen einen Blick auf die Frauen, die an seiner Seite standen.
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Heino Ferch hat in Sachen Liebe einiges erlebt. Wir blicken zurück auf die Frauen, die ihn durchs Leben begleitet haben.

Heino Ferch: Vor der Kamera und im echten Leben ein Paar

1990 verliebte sich Ferch in seine Schauspielkollegin Suzanne von Borsody. Die beiden standen nicht nur privat Seite an Seite, sondern arbeiteten auch beruflich eng zusammen. So spielten sie im Jahr 2003 im Fernsehfilm "Gefährliche Verbindung" gemeinsam die Hauptrollen.

Doch das Glück hielt nicht ewig. 1999 ging die Beziehung auseinander – wie das Paar erst später öffentlich machte. In ihrer damaligen Erklärung hieß es, man habe sich bereits einvernehmlich getrennt. Andere Partner seien an der Entscheidung nicht beteiligt gewesen.

Das Schauspiel-Paar lebte während ihrer Beziehung gemeinsam in Berlin. Bildquelle: picture-alliance / dpa | Nestor Bachmann

Heino Ferchs zweite Partnerin war Ärztin

Es dauerte nicht lange, ehe Ferch seine nächste Beziehung mit der Berliner Ärztin Julia von Pufendorf einging. Das Paar bekam sogar eine gemeinsame Tochter, die im Jahr 2000 geboren wurde.


Wann genau die Beziehung der beiden zu Ende ging, ist nicht bekannt. Bildquelle: picture-alliance / SCHROE'WIG/CS | SCHROE'WIG/CS

Heino Ferchs Trennung nach 19 Jahren Ehe

Im Jahr 2002 lernte Heino Ferch die Vielseitigkeitsreiterin Marie-Jeanette Steinle kennen; drei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Das Paar schien glücklich und bekam insgesamt drei gemeinsame Kinder.

Nach 19 Ehejahren kam dann jedoch der große Schock: Ende 2024 gaben Heino und Marie-Jeanette ihre Trennung bekannt.

