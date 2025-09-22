Home News Star-News

Marlene Lufen spricht offen über Untreue, Eifersucht und Gewalt

Podcast-Geständnis

Marlene Lufen gesteht: Gewalt wegen Untreue

22.09.2025, 16.56 Uhr
Marlene Lufen offenbart im Podcast intime Details über den Umgang mit Untreue in vergangenen Beziehungen und gesteht eine gewalttätige Reaktion.
Marlene Lufen
In ihrem Podcast "M wie Marlene" erinnerte sich TV-Moderatorin Marlene Lufen an unschöne Situationen in vergangenen Beziehungen.  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Michael Gottschalk

Sowohl Marlene Lufen als auch Paula Lambert wurden in der Vergangenheit betrogen. In der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts "M wie Marlene – Wie gelingt das Leben?" sprach SAT.1-Moderatorin Lufen mit ihrem Gast nun darüber, wie sehr sie der Seitensprung eines früheren Partners aus dem Konzept gebracht habe.

Marlene Lufen: So erfuhr sie von der Untreue ihres damaligen Partners

Mit Blick auf ihre bisherige Lebenserfahrung würde sie eine Beziehung "beenden, bevor ich das Handy des Partners in die Hand nehme", sagte Lufen. "Aber in der Vergangenheit hat es die Situation gegeben." Letztere sei zwar "lange her", aber "richtig schrecklich" gewesen. "Dann ist derjenige nicht erreichbar oder erzählt, dass er irgendwo war und du weißt, das war nicht so", erinnerte sich der "Frühstücksfernsehen"-Star.

In einer Situation, die sich "ein bisschen seltsam" anhörte, habe sie schließlich "nachgeforscht" – und sei fündig geworden. "Es war das erste Mal, dass ich wusste: Es ist genau so, wie du befürchtet hast. Ich weiß, dass ich mich damals ins Wohnzimmer gestellt, das Bügeleisen rausgeholt und um 7.30 Uhr gebügelt habe wie so eine Bekloppte. Ich habe versucht, meine Gedanken zu sortieren."

Marlene Lufen wurde gewalttätig: "Ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen"

Nachdem sich "alles Schlimme", was Lufen damals befürchtet hatte, bestätigt habe, sei sie einem Rat ihres Gynäkologen gefolgt und habe bei einem Glas Wein das Gespräch mit ihrem Partner gesucht. "Ich habe versucht, nicht die Furie, die super eifersüchtig wird, zu sein", erzählte die 54-Jährige.



Derart ruhig habe sie jedoch nicht immer reagiert: Einst habe Lufen einem Ex-Partner wegen dessen Untreue sogar einen Tritt in den Allerwertesten verpasst. "Ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen, als zuzutreten", gestand die zweifache Mutter im Podcast. "Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich gewalttätig in meinem ganzen Leben war." Reue empfinde Marlene Lufen wegen ihres Ausrasters jedoch nicht: "Ich finde eigentlich, der Tritt war wirklich verdient."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

