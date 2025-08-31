Home News TV-News

Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"

Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"

31.08.2025, 20.47 Uhr
Fast 40 Jahre nach der Erstausstrahlung der "Schwarzwaldklinik" teilt Anja Kruse überraschende Einblicke in die Dreharbeiten und das private Verhältnis zu Sascha Hehn.
Anja Kruse und Sascha Hehn
Anja Kruse und Sascha Hehn spielten in der "Schwarzwaldklinik" ein Liebespaar.  Fotoquelle: IMAGO / United Archives
Anja Kruse
"Wir fanden uns uninteressant", sagt Anja Kruse über ihren "Schwarzwaldklinik"-Co-Star Sascha Hehn.  Fotoquelle: Joshua Sammer/Getty Images

Die "Schwarzwaldklinik" gilt als Phänomen. Keine andere Serie war in den 80er-Jahren so beliebt: Die Einschaltquoten übertrafen sogar große Fußballspiele, in 43 Ländern wurde das Format ausgestrahlt. Bis zu 27 Millionen Zuschauer fieberten mit – auch wegen der Romanze zwischen Dr. Udo Brinkmann und seinem Kindermädchen Claudia, gespielt von Sascha Hehn und Anja Kruse.

Was Anja Kruse (68) jetzt über ihre Zeit in der legendären Krankenhaus-Serie erzählt, könnte so manche Erinnerung ins Wanken bringen. Denn trotz des enormen Serienerfolges und Kruse mit ihrem Co-Star Sascha Hehn (70) als Traumpaar galt, so sah es hinter den Kulissen ganz anders aus. Im RTL-Interview gibt die Schauspielerin überraschende Einblicke. Besonders das Verhältnis zu Hehn scheint anders gewesen zu sein, als viele Zuschauer bis heute glauben.

Anja Kruse über Sascha Hehn: "Privat sind wir uns aus dem Weg gegangen"

Während es vor der Kamera funkte, herrschte privat eher Eiszeit. "Es ist merkwürdig", sagte Kruse gegenüber RTL. Sie könne bis heute nicht verstehen, warum die Liebesgeschichte so eingeschlagen habe. Denn: "Privat sind wir uns aus dem Weg gegangen. Wir fanden uns uninteressant."

Die Fans merkten davon nichts. Sie glaubten an die große Liebe – auch abseits des Drehbuchs. Als Kruses Rolle in der Serie starb, waren die Zuschauerreaktionen heftig: "Es gab tonnenweise Fanpost und auch einige Heiratsanträge. Sascha Hehn hat Kondolenzbriefe bekommen. Tonnenweise", erinnert sich Kruse. "Offenbar haben wir einen guten Job gemacht, weil die Leute haben es eins zu eins geglaubt. Ja, es ist verrückt."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

