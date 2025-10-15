Home News TV-News

Keine “Helene Fischer Show” 2025: Das ist der Ersatz

Weihnachtspause

Keine “Helene Fischer Show” 2025: Das ist der Ersatz

15.10.2025, 13.38 Uhr
von Pamela Haridi
Ein Weihnachten ohne die „Helene Fischer Show“? 2025 ist es tatsächlich so weit – das ZDF bestätigte die Pause. Doch was läuft stattdessen am Heiligabend-Sendeplatz?
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Noch im vergangenen Jahr strahlte das ZDF an Weihnachten die "Helene Fischer Show" aus.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Heiligabend 2025 ohne Helene Fischer? Genau wie vielerorts der Tannenbaum, gehört für Millionen TV-Fans die „Helene Fischer Show“ einfach zum Weihnachtsfest dazu. Ein festes Weihnachtsritual mit Glitzer, Gänsehaut und großen Gesten. Doch in diesem Jahr wird Helene unter dem Weihnachtsbaum fehlen. Das ZDF bestätigte im August offiziell, dass es dieses Jahr keine Ausgabe der Kult-Show geben wird. Anstatt „Atemlos“ durch die Bescherung zu tanzen, müssen sich die Zuschauer nun mit einem Film begnügen – sicher romantisch und rührend, aber eben ohne Helene.

Babyglück statt Bühnenrausch

Aktuell gönnt sich die 41-Jährige eine Pause, und das aus dem schönsten aller Gründe. Die Sängerin verkündete bereits im Sommer auf Instagram: Baby Nummer zwei ist da! Gemeinsam mit Partner Thomas Seitel (40) genießt die Künstlerin derzeit ihr Familienglück und legt das Mikro fürs Erste beiseite.

„Viele von euch haben sicher schon auf die Show gewartet – umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird“, schrieb sie an ihre Fans. Nach vielen turbulenten Tournee- und Showjahren will die Schlager-Queen Kraft tanken. Es sei ihr gegönnt – schließlich braucht auch die am strahlendsten funkelnde Weihnachtskugel irgendwann mal eine Steckdose zum Aufladen.

Derzeit beliebt:
>>"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis
>>„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!
>>Youtuber Jonas Ems warnt: "Gefahr im Netz hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen"
>>Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag

Romantischer Ersatz – Millowitsch statt Fischer

Selbstverständlich sorgt das ZDF auf dem Sendeplatz am 25. Dezember für würdigen Ersatz: Statt der gewohnten dreistündigen Gala läuft „Weihnachten im Olymp“, ein romantischer Fernsehfilm mit Marielle Millowitsch (69) und Joachim Król (68) in den Hauptrollen. Die Geschichte verspricht Herzklopfen pur: Kaufhausdirektorin Lale (Millowitsch) streift an Heiligabend allein durch ihr festlich geschmücktes Luxuskaufhaus „Olymp“ – und trifft dort durch einen Zufall ihre Jugendliebe Hans (Król) wieder - 40 Jahre nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht zwischen Rolltreppen und Regalen.



Während draußen die Welt festlich glitzert, lodert drinnen das Gefühl von damals wieder auf. Ein Film, wie eine Tasse heißer Kakao mit Zimt – süß, warm und zeitweise ein bisschen klebrig. Übrigens: Wer nicht bis zum 25. Dezember, 20.15 Uhr, warten möchte, kann sich „Weihnachten im Olymp“ bereits ab dem 15. November in der ZDF-Mediathek ansehen.

Schaufenster statt Showbühne

Das ZDF geht mit der Entscheidung für einen Liebesfilm auf Nummer sicher. Herz statt High Heels, Emotion statt Explosion. Etliche Fans hätten sich jedoch eine andere Lösung gewünscht. In den sozialen Netzwerken kursierten schon wilde Theorien: Giovanni Zarrella (47) als Ersatzmoderator, eine Weihnachtsshow mit Beatrice Egli (37) oder gar Florian Silbereisen (44) als singender Weihnachtsmann. Weit gefehlt: Kein Glitzerregen, kein Bühnenballett, keine Duette mit Hape Kerkeling (60) oder Reinhard Mey (82) – nur Millowitsch, Król und ein Kaufhaus. Romantisch? Gewiss. Helene-würdig? Darüber lässt sich streiten.

Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag
Helene Fischer meldete sich nach ihrer Babypause mit einem Herzensprojekt zurück. Doch das Comeback verlief anders als erwartet.
Anders als geplant
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.

Ein TV-Ritual setzt erneut aus

Für die Fans ist die Weihnachtsflaute nicht ganz neu: Schon 2020 bis 2022 fiel die Show wegen Corona aus. 2023 kehrte Helene mit großem Tamtam zurück – und jetzt ist die nächste Pause beschlossene Sache. Das schmerzt, denn seit 2011 war ihre Show ein Publikumsmagnet mit Stars aus aller Welt und Traumquoten. Vom Zirkus-Act über Pop-Duette bis hin zu Schneeflockenregen auf der Bühne – Helene lieferte stets das volle Weihnachtswunder-Programm. Ob sie 2026 zurückkehrt, ist noch offen. Das ZDF hält sich dazu bedeckt, Fischer selbst spricht von einer „Phase des Sortierens“. Das weckt eher Assoziationen an Babypuder und nicht an Bühnennebel.

Fischers Versprechen: Die große Party kommt

Ganz verabschieden will sich Helene aber definitiv nicht. Für 2026 plant sie eine neue Stadiontour zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum: „Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten“, so die Sängerin. Also keine Sorge, sie kommt wieder. Und wahrscheinlich mit mehr Glitzer und Glamour als je zuvor.

Ohne Helene ist es nur halb so besinnlich

Natürlich könnte man an Heiligabend etwas anderes tun, als auf dem Sofa vor dem Fernseher zu sitzen. Aber ganz ehrlich: Ein Weihnachten ohne ihre Show fühlt sich an wie Kipferl ohne Vanille oder Lametta ohne Kerzenschein. Mit Marielle Millowitsch in „Weihnachten im Olymp“ hat das ZDF ein charmantes Trostpflaster im Angebot. Dennoch wird es für viele wohl erst wieder richtig besinnlich, wenn Helene samt Engelsflügeln und Windmaschine auf die Bühne zurückkehrt.

Das könnte dich auch interessieren

"Friesland – Tief im Dreck": Darum ging's im letzten Krimi von Theresa Underberg
Rückkehr und Abschied?
Friesland - Tief im Dreck
Ein Blick auf Florian Silbereisens Konto: So reich ist der Schlagerstar
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Liebesgeschichte hinter den Kulissen
Die Frau an seiner Seite
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Rätselhafter Tod im Wendland: Ulrich Noethen ermittelt wieder
"Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz"
Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz
Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb wollte sie nie mit ihm arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
"Leute, die man feuern sollte": Sky du Mont geht auf Florian Silbereisen los
Kritik am Darsteller
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Open Flair Festival: Ein Erfolgsgeschichte aus Eschwege
"37°: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival"
37°: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival
Was hat die DDR wirklich erfunden? Überraschende Antworten im ZDF
"DDR genial – Mangel macht erfinderisch (1)"
DDR genial - Mangel macht erfinderisch
Drogen, Mord und Sterneköche: Der neue Fall für Nora Weiss
"Solo für Weiss – Gefährliche Gewässer"
Solo für Weiss
Dakota Johnson als Superheldin in der Free-TV-Premiere
"Madame Web"
Madame Web
Robert Stadlober über das Vatersein: "habe deutlich weniger Angst als früher"
Star packt aus
Robert Stadlober
"Grill den Henssler" verliert weiteren Star-Juror: "Das ist meine letzte Bewertung"
Abschied bei VOX
Grill den Henssler
Amira Aly spricht über "Let's Dance"-Gagen: "wirklich gut bezahlt"
Wie großzügig ist RTL?
Amira Aly und Massimo Sinató
Bill und Tom Kaulitz trauern um Diane Keaton: "Das hat mich wirklich getroffen"
Nach Tod von Hollywood-Star
Bill und Tom Kaulitz
Schwere Vorwürfe gegen Marc Terenzi bei "Promi Big Brother"
Echt oder fake?
Promi Big Brother - Tag 9
True-Crime-Serie "Murdaugh: Mord in der Familie" zeigt hässliche Fratze Amerikas
Düsterer Südstaaten-Thriller
Array
Helmfried von Lüttichau: Was wurde aus dem alten "Hubert ohne Staller"-Star?
Große Überraschung
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
MDR stellt "Die Schlagerhitparade" mit Christin Stark ein
"Natürlich bin ich traurig"
Die Schlagerhitparade
Produzent packt aus: Wie "Titanic" fast gescheitert wäre
Kino-Geschichte
Jon Landau und James Cameron
Thiel & Boerne in Köln: Warum dreht der Münster-„Tatort“ hier?
Dreh-Geheimnis
Der Cast des Münsteraner "Tatorts" in Kostümen in einem Büro.
Mord mit Humor: Ein Wohlfühlkrimi im Vorabend-Programm
"Hubert ohne Staller"
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
Seit 1948: 3sat erklärt den Konflikt zwischen Israel und Palästina
"Israel und Palästina – Frieden unmöglich? (1/3)"
Israel und Palästina - Frieden unmöglich? (1/3)
Heino fühlt sich ausgenommen? - Deshalb ist er nicht bei Silbereisen und Co.
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.
Alec Baldwin in Autounfall verwickelt – Bruder war dabei
Jetzt spricht der Hollywood-Star
Alec Baldwin
Florian Silbereisen nach Tod von Wanda Perdelwitz: "Völlig fassungslos"
Trauer um TV-Star
Florian Silbereisen schaut traurig.
Herzogin Meghan Markle zeigt seltene Bilder von Tochter Lilibet
Ganz der Papa?
Meghan Markle
Heino Ferch: Chronik seiner Beziehungen und überraschendes Ehe-Aus
Schauspieler privat
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Sir Cliff Richard: Der britische Erfolgskünstler feiert 85. Geburtstag
Unverwechselbares Image
Cliff Richard
Florian Silbereisens Laster - Barbara Schöneberger verrät ihn!
Geheimnis
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.
Neue ARD-Serie: Wie verändert ein Unfall so viele Leben?
"Hundertdreizehn"
Hundertdreizehn