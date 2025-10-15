Home News TV-News

„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!

Drehort Österreich

„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!

15.10.2025, 11.59 Uhr
von Alina Altendorf
Die neue Staffel der beliebten ZDF-Serie „Die Bergretter“ verspricht wieder packende Rettungseinsätze und emotionale Geschichten. Aber wo wurden die Szenen der Staffel 17 eigentlich gedreht?
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
Bald kehren "Die Bergretter" ins TV zurück.  Fotoquelle: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Die ZDF-Serie „Die Bergretter“ ist bei Zuschauenden seit 2009 so beliebt, dass sie es in die 17. Staffel geschafft hat. Das Team rund um Einsatzleiter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) befreit also auch 2025 Menschen wieder aus kniffligen Gefahrensituationen. Egal, ob in reißenden Flüssen, steilen Felswänden oder dichten Wäldern, die Helfer fliegen im Helikopter zur Rettung herbei. Neben den spektakulären Rettungseinsätzen kommen natürlich auch private und kollegiale Konflikte nicht zu kurz.

Warum Ramsau am Dachstein?

Für Staffel 17 ging es für die Crew erneut nach Österreich in die traumhaften Landschaften rund um Ramsau am Dachstein. Die Region ist die Heimat der Serie und bietet mit ihren imposanten Bergen und malerischen Almen spektakuläre, aber vor allem authentische Kulissen. Denn Authentizität ist den Produzenten äußerst wichtig. Dafür ist der beschauliche Ort mit rund 2900 Einwohnenden hervorragend geeignet: Die Region liegt in 1100 bis 1700 Metern

Höhe, im Süden grenzen die Südwände des Dachsteinmassivs und im Norden liegt der Dachsteingletscher mit seinem Skigebiet, das im Übrigen jährlich mehr Touristen in den Ort lockt, als dort fest wohnen. Die Einheimischen unterstützen die Produktion, viele Statisten stammen sogar aus dem Ort selbst.

Derzeit beliebt:
>>Youtuber Jonas Ems warnt: "Gefahr im Netz hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen"
>>Robert Stadlober über das Vatersein: "habe deutlich weniger Angst als früher"
>>"Friesland – Tief im Dreck": Darum ging's im letzten Krimi von Theresa Underberg
>>„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Liebesgeschichte hinter den Kulissen

"Die Bergretter": Drehorte der 17. Staffel

Die fiktive Einsatzzentrale der Bergretter liegt im Ortskern in der Nähe der evangelischen Kirche. Die Helikopterstation des Teams befindet sich jedoch rund 35 Minuten von Ramsau entfernt in der Gemeinde Niederöblarn. „Dort wurden vor allem die Flugeinlagen der Serie gedreht“, erklärt die Allgäuer Zeitung.



Der Pernerhof, der als Drehort für den Hof der Figur Emilie Hofer (Stefanie von Poser) dient, tut dies auch in der aktuellen Staffel. Das von der Familie Perner geführte Gelände wird mittlerweile ausschließlich für den Seriendreh genutzt.

Endlich offiziell: Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!
Die 17. Staffel der Bergretter verspricht Drama und Spannung: Wann die neuen Folgen erstmals im ZDF ausgestrahlt werden, erfahrt ihr hier.
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.

Auf Instagram zeigte die Crew schon einen kleinen Einblick zu einem der Drehorte: Die Königslehenbahn in Radstadt im Skigebiet Radstadt-Altenmarkt. „Laut des Fanforums der Serie ging es für die 17. Staffel auch […] zum Gollinger Wasserfall, zum Riesachsee und zur Lammerklamm. Außerdem wurde am Aubachfall im Salzburger Land gedreht“, schreibt die Allgäuer Zeitung.

Ein Blick hinter die Kulissen

Wer die spektakulären Drehorte selbst entdecken möchte, kann in Ramsau mit geführten Touren den Spuren „der Bergretter“ folgen oder an ausgewählten Tagen den Hof der Familie Perner besichtigen. Dort kann man sogar eine Ferienwohnung mieten. Ideal für alle, die einmal nächtigen wollen wie Emilie.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Bergretter" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Rätselhafter Tod im Wendland: Ulrich Noethen ermittelt wieder
"Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz"
Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz
"Leute, die man feuern sollte": Sky du Mont geht auf Florian Silbereisen los
Kritik am Darsteller
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Open Flair Festival: Ein Erfolgsgeschichte aus Eschwege
"37°: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival"
37°: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival
Was hat die DDR wirklich erfunden? Überraschende Antworten im ZDF
"DDR genial – Mangel macht erfinderisch (1)"
DDR genial - Mangel macht erfinderisch
Drogen, Mord und Sterneköche: Der neue Fall für Nora Weiss
"Solo für Weiss – Gefährliche Gewässer"
Solo für Weiss
Dakota Johnson als Superheldin in der Free-TV-Premiere
"Madame Web"
Madame Web
Biathlon-Winter im ZDF: Was ändert sich nach Laura Dahlmeiers Tod?
Entscheidung des Senders
Laura Dahlmeier
Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab
Diäterfolg
Andrea Kiewel auf der Bühne.
"Traumschiff"-Eklat: Was sagte WWM-Kandidat über Florian Silbereisen?
Schlagabtausch mit Günther Jauch
Plötzlich wurde Florian Silbereisen zur Zielscheibe in Günther Jauchs Quizshow.
Fabian Köster mischt Klassik auf - Gala-Gäste begeistert
"OPUS KLASSIK 2025"
Opus Klassik 2025
"Grill den Henssler" verliert weiteren Star-Juror: "Das ist meine letzte Bewertung"
Abschied bei VOX
Grill den Henssler
Amira Aly spricht über "Let's Dance"-Gagen: "wirklich gut bezahlt"
Wie großzügig ist RTL?
Amira Aly und Massimo Sinató
Bill und Tom Kaulitz trauern um Diane Keaton: "Das hat mich wirklich getroffen"
Nach Tod von Hollywood-Star
Bill und Tom Kaulitz
Schwere Vorwürfe gegen Marc Terenzi bei "Promi Big Brother"
Echt oder fake?
Promi Big Brother - Tag 9
True-Crime-Serie "Murdaugh: Mord in der Familie" zeigt hässliche Fratze Amerikas
Düsterer Südstaaten-Thriller
Array
Helmfried von Lüttichau: Was wurde aus dem alten "Hubert ohne Staller"-Star?
Große Überraschung
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
MDR stellt "Die Schlagerhitparade" mit Christin Stark ein
"Natürlich bin ich traurig"
Die Schlagerhitparade
Produzent packt aus: Wie "Titanic" fast gescheitert wäre
Kino-Geschichte
Jon Landau und James Cameron
Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag
Anders als geplant
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Ein Blick auf Florian Silbereisens Konto: So reich ist der Schlagerstar
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Thiel & Boerne in Köln: Warum dreht der Münster-„Tatort“ hier?
Dreh-Geheimnis
Der Cast des Münsteraner "Tatorts" in Kostümen in einem Büro.
Mord mit Humor: Ein Wohlfühlkrimi im Vorabend-Programm
"Hubert ohne Staller"
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
Seit 1948: 3sat erklärt den Konflikt zwischen Israel und Palästina
"Israel und Palästina – Frieden unmöglich? (1/3)"
Israel und Palästina - Frieden unmöglich? (1/3)
Heino fühlt sich ausgenommen? - Deshalb ist er nicht bei Silbereisen und Co.
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.
Alec Baldwin in Autounfall verwickelt – Bruder war dabei
Jetzt spricht der Hollywood-Star
Alec Baldwin
Florian Silbereisen nach Tod von Wanda Perdelwitz: "Völlig fassungslos"
Trauer um TV-Star
Florian Silbereisen schaut traurig.
Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb wollte sie nie mit ihm arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Herzogin Meghan Markle zeigt seltene Bilder von Tochter Lilibet
Ganz der Papa?
Meghan Markle
Heino Ferch: Chronik seiner Beziehungen und überraschendes Ehe-Aus
Schauspieler privat
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Sir Cliff Richard: Der britische Erfolgskünstler feiert 85. Geburtstag
Unverwechselbares Image
Cliff Richard