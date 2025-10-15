„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!

Die ZDF-Serie „Die Bergretter“ ist bei Zuschauenden seit 2009 so beliebt, dass sie es in die 17. Staffel geschafft hat. Das Team rund um Einsatzleiter Markus Kofler (Sebastian Ströbel) befreit also auch 2025 Menschen wieder aus kniffligen Gefahrensituationen. Egal, ob in reißenden Flüssen, steilen Felswänden oder dichten Wäldern, die Helfer fliegen im Helikopter zur Rettung herbei. Neben den spektakulären Rettungseinsätzen kommen natürlich auch private und kollegiale Konflikte nicht zu kurz.

Warum Ramsau am Dachstein? Für Staffel 17 ging es für die Crew erneut nach Österreich in die traumhaften Landschaften rund um Ramsau am Dachstein. Die Region ist die Heimat der Serie und bietet mit ihren imposanten Bergen und malerischen Almen spektakuläre, aber vor allem authentische Kulissen. Denn Authentizität ist den Produzenten äußerst wichtig. Dafür ist der beschauliche Ort mit rund 2900 Einwohnenden hervorragend geeignet: Die Region liegt in 1100 bis 1700 Metern

Höhe, im Süden grenzen die Südwände des Dachsteinmassivs und im Norden liegt der Dachsteingletscher mit seinem Skigebiet, das im Übrigen jährlich mehr Touristen in den Ort lockt, als dort fest wohnen. Die Einheimischen unterstützen die Produktion, viele Statisten stammen sogar aus dem Ort selbst.

"Die Bergretter": Drehorte der 17. Staffel Die fiktive Einsatzzentrale der Bergretter liegt im Ortskern in der Nähe der evangelischen Kirche. Die Helikopterstation des Teams befindet sich jedoch rund 35 Minuten von Ramsau entfernt in der Gemeinde Niederöblarn. „Dort wurden vor allem die Flugeinlagen der Serie gedreht“, erklärt die Allgäuer Zeitung.

Der Pernerhof, der als Drehort für den Hof der Figur Emilie Hofer (Stefanie von Poser) dient, tut dies auch in der aktuellen Staffel. Das von der Familie Perner geführte Gelände wird mittlerweile ausschließlich für den Seriendreh genutzt.

Auf Instagram zeigte die Crew schon einen kleinen Einblick zu einem der Drehorte: Die Königslehenbahn in Radstadt im Skigebiet Radstadt-Altenmarkt. „Laut des Fanforums der Serie ging es für die 17. Staffel auch […] zum Gollinger Wasserfall, zum Riesachsee und zur Lammerklamm. Außerdem wurde am Aubachfall im Salzburger Land gedreht“, schreibt die Allgäuer Zeitung.