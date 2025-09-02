Home News Star-News

Hallervorden-Doku: Sohn Johannes geht mit Vater Dieter hart ins Gericht

Vater-Sohn-Konflikt

"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes

02.09.2025, 14.24 Uhr
In der ARD-Dokumentation „Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt“ äußert Johannes Hallervorden Kritik am Sketch seines Vaters. Dieter Hallervorden verteidigt jedoch seine Meinungsfreiheit und kontert die Kritik seines Sohnes in einem Interview.
Dieter Hallervorden
Für Dieter Hallervorden gilt: "Meinungsfreiheit über alles!"  Fotoquelle: 2015 Getty Images/Sascha Steinbach
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
Porträtfilm zum 90. Geburtstag: In "Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt" kehren sie in die alte Heimatstadt Dieter Hallervordens (rechts) zurück. Mit seinem Sohn Johannes Hallervorden begibt sich die Komikerlegende im Wörlitzer Park Dessau auf Spurensuche.  Fotoquelle: WDR/eitelsonnenschein/Till Vielrose

Meinungsfreiheit ist für Dieter Hallervorden das höchste Gut. Das wird auch in der neuen Dokumentation "Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt" deutlich, die das Erste am Montagabend anlässlich des bevorstehenden 90. Geburtstags des Komikers zeigte.

Wie Hallervorden nun in einem Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" klarstellte, gelte dieser Grundsatz auch für die Äußerungen, die sein Sohn Johannes in der Doku tätigt. "Der eigene Sohn äußert Kritik, das ist sein gutes Recht", betonte der Schauspieler. "Ich hätte das an seiner Stelle allerdings unter vier Augen gemacht und nicht vor einem Millionenpublikum. Aber: Meinungsfreiheit über alles, deshalb für mich okay!"

Kritik an Vater Dieter Hallervorden: Sein Sohn fand Auftritt "absolut unnötig"

Während Hallervorden in der Dokumentation seinen kontroversen ARD-Sketch im April dieses Jahres verteidigt, zeigt sich sein Sohn Johannes kritisch. "Für mich ist dieser Auftritt, um es deutlich zu sagen, absolut unnötig gewesen", erklärt der 26-Jährige, der seinem Vater sehr nahe steht, im Film. "Weil es wieder suggeriert, man dürfe nicht mehr sagen, was man denkt. Dabei darf man einfach nur nicht mehr sagen, was andere Menschen verletzt, was andere Menschen kränkt und was diskriminierend ist. Und das ist auch richtig so."

Derzeit beliebt:
>>RTL+-Premiere: „Prominent getrennt“ erstmals mit einem Wiedersehen!
>>Tabu-Thema Gehalt: Sarah Tacke deckt in ZDF-Doku Missstände auf
>>Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
>>Stefan Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz

Seinen Vater "zum Nachdenken zu bewegen" sei "nicht immer sehr einfach", sagt Johannes Hallervorden zudem im Film. "Da würde ich mir wünschen, dass er da ein bisschen mehr Offenheit zeigt für Argumente. Mehr Offenheit für Dinge, die sich verändern."



Dieter Hallervorden wird 90: Diese Doku beleuchtet sein Leben
Dieter Hallervorden wird 90. Der Dokumentarfilm zeigt sein bewegtes Leben und seine prägenden Rollen in der deutschen Unterhaltungsbranche.
"Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt"
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt

Für das Unterhaltungsformat "75 Jahre ARD – Die große Jubiläumsshow" hatten sowohl Dieter Hallervorden als auch die ARD herbe Kritik geerntet. Empörung ausgelöst hatte eine Neufassung des berühmten "Palim Palim"-Sketches, in dem zwei inhaftierte Männer aus Langeweile einen Einkauf nachspielen. Hallervorden änderte den Beginn des Sketches, um die Sprachentwicklung der letzten Jahre zu kritisieren: Der von ihm gespielte Häftling sei im Gefängnis, weil er das N-Wort und das Z-Wort benutzt habe.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik
Packende Dokumentation
Being Franziska van Almsick
Dieter Hallervorden wird 90: Diese Doku beleuchtet sein Leben
"Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt"
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
"Terra X History: Diana und Dodi": Die wahre Geschichte
Dianas letzte Liebe
Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy
Der mysteriöse Fall des Kai Korthals: Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast
Steffen Henssler und Johann Lafer auf Mission: Wer macht die beste Pizza?
"Grenzenlos Genial Gekocht"
Grenzenlos Genial Gekocht
"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
"Die große Maus-Show"
Die große Maus-Show
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Drama um Tierärztin: Wer rettet die Praxis?
"Zwei Frauen für alle Felle – Neuanfang"
"Zwei Frauen für alle Felle - Neuanfang"
Kann Eric Mayer die KI überlisten? Reportage über Künstliche Intelligenz
Mensch vs. KI
ICH gegen die KI - Wer ist der bessere Mensch?
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker
RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr
„Promis unter Palmen“ 2026: Alle Stars der neuen Staffel im Überblick
SAT.1 enthüllt
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Gloria-Sophie Burkandt
Stefan Raab - Rückkehr zu RTL: Eine enttäuschende Bilanz
Raabs Rückkehr
Stefan Raab im Porträt.
Horror trifft Disney: „Screamboat“, „Lilo & Stitch“ und „Guns Up“
DVD und Blu-rays der Woche
"Screamboat"
Podcast-Beichte: Hallaschka packt über Namen und Heimat aus
Im Gespräch mit Barbara Schöneberger
"Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka war im Podcast von Barbara Schöneberger zu Gast.
Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.