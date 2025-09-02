Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen

Mit großen Erwartungen blickt RTL Deutschland auf den Deutschen Fernsehpreis 2025: Insgesamt 18-mal steht das Medienhaus in diesem Jahr auf der Nominierungsliste. Die Jury unter Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer vergibt die Auszeichnungen in 29 Kategorien und würdigt damit herausragende Leistungen des TV- und Streamingjahres.

Die RTL+-Eigenproduktionen erfreuen sich besonders großer Beliebtheit Vor allem die Eigenproduktionen von RTL+ sorgen für Rückenwind. Die Comedy-Serie „Angemessen Angry“, das True-Crime-Drama „Ich bin Dagobert“ und die Adaption „ZEIT Verbrechen“ sind jeweils in drei Kategorien vertreten – von Regie über Schauspiel bis hin zu Kamera und Montage. Damit zählen sie zu den größten Hoffnungsträgern. Auch im Reality-Segment mischt die Plattform mit: Das Halloween-Special von „Die Verräter – Vertraue niemandem!“ ist für die beste Unterhaltungssendung in dieser Sparte nominiert.

Doch nicht nur die Fiction hat die Jury überzeugt. RTL darf auch im Showbereich auf Auszeichnungen hoffen, etwa mit „Wer wird Millionär? 25 Jahre – Das große Jubiläums-Special“. Weitere Nominierungen gibt es für das Dschungelcamp in der Kategorie „Bestes Buch Unterhaltung“ sowie für den Eventkampf „DER CLARK FINAL FIGHT – Stefan Raab vs. Regina Halmich“ bei der Ausstattung. Im Informationssektor hat es die Reportage „stern Investigativ – Die Nazi-Kinder“ unter die Nominierten geschafft. Zudem wurde „Extra“-Reporter Burkhard Kress für seine eindringliche Spezialausgabe zum Thema Krebs in der Kategorie Moderation hervorgehoben.

Der Sender VOX zählt zwei Nominierungen für die Kategorie Factual Entertainment Auch VOX, das ebenfalls zur RTL-Gruppe gehört, kann sich Chancen ausrechnen. Mit „Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz“ sowie „Wir werden groß!“ sind gleich zwei Formate in der Kategorie Factual Entertainment nominiert.

Für Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, ist die Vielzahl der Nominierungen ein Signal für die Bandbreite des Hauses, die über bewegende Fiction, starke Reality, erstklassige Unterhaltung bis hin zu unabhängigem Journalismus geht: "Der Deutsche Fernsehpreis zeichnet jedes Jahr das Beste aus TV und Streaming aus – umso mehr freuen wir uns über 18 Nominierungen für RTL Deutschland. Mein großer Dank gilt allen Kreativen vor und hinter den Kulissen – und natürlich drücken wir unseren Nominierten fest die Daumen!"

Die 25. Ausgabe des Deutschen Fernsehpreises wird am 9. und 10. September in Köln gefeiert. Den Auftakt macht am ersten Tag die „Nacht der Kreativen“, bei der die künstlerisch-technischen Gewerke geehrt werden. Einen Tag später folgt die große TV-Gala, die von Barbara Schöneberger moderiert wird.