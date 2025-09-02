Home News TV-News

Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen

Heißer Favorit

Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen

02.09.2025, 16.54 Uhr
von Anja Kratz
RTL Deutschland zeigt sich stark beim Deutschen Fernsehpreis 2025 mit 18 Nominierungen und hofft auf Auszeichnungen in diversen Kategorien, darunter Comedy, True Crime und Reality.
Deutscher Fernsehpreis 2025
Der Deutsche Fernsehpreis gilt seit 1999 als wichtigste Auszeichnung für TV und Streaming in Deutschland – 2025 wird er bereits zum 25. Mal verliehen.  Fotoquelle: RTL

Mit großen Erwartungen blickt RTL Deutschland auf den Deutschen Fernsehpreis 2025: Insgesamt 18-mal steht das Medienhaus in diesem Jahr auf der Nominierungsliste. Die Jury unter Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer vergibt die Auszeichnungen in 29 Kategorien und würdigt damit herausragende Leistungen des TV- und Streamingjahres.

Die RTL+-Eigenproduktionen erfreuen sich besonders großer Beliebtheit

Vor allem die Eigenproduktionen von RTL+ sorgen für Rückenwind. Die Comedy-Serie „Angemessen Angry“, das True-Crime-Drama „Ich bin Dagobert“ und die Adaption „ZEIT Verbrechen“ sind jeweils in drei Kategorien vertreten – von Regie über Schauspiel bis hin zu Kamera und Montage. Damit zählen sie zu den größten Hoffnungsträgern. Auch im Reality-Segment mischt die Plattform mit: Das Halloween-Special von „Die Verräter – Vertraue niemandem!“ ist für die beste Unterhaltungssendung in dieser Sparte nominiert.

Doch nicht nur die Fiction hat die Jury überzeugt. RTL darf auch im Showbereich auf Auszeichnungen hoffen, etwa mit „Wer wird Millionär? 25 Jahre – Das große Jubiläums-Special“. Weitere Nominierungen gibt es für das Dschungelcamp in der Kategorie „Bestes Buch Unterhaltung“ sowie für den Eventkampf „DER CLARK FINAL FIGHT – Stefan Raab vs. Regina Halmich“ bei der Ausstattung. Im Informationssektor hat es die Reportage „stern Investigativ – Die Nazi-Kinder“ unter die Nominierten geschafft. Zudem wurde „Extra“-Reporter Burkhard Kress für seine eindringliche Spezialausgabe zum Thema Krebs in der Kategorie Moderation hervorgehoben.

Derzeit beliebt:
>>ProSieben-Quiz „Deutschlands dümmster Promi“: Diese Stars patzen heftig
>>25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
>>Sebastian Pufpaff: Familienmensch, Satiriker, TV-Star – ein Porträt
>>„Lass dich überwachen!“: Alle Infos zur neuen Ausgabe mit Jan Böhmermann

Der Sender VOX zählt zwei Nominierungen für die Kategorie Factual Entertainment

Auch VOX, das ebenfalls zur RTL-Gruppe gehört, kann sich Chancen ausrechnen. Mit „Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz“ sowie „Wir werden groß!“ sind gleich zwei Formate in der Kategorie Factual Entertainment nominiert.



"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
In der ARD-Dokumentation „Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt“ äußert Johannes Hallervorden Kritik am Sketch seines Vaters. Dieter Hallervorden verteidigt jedoch seine Meinungsfreiheit und kontert die Kritik seines Sohnes in einem Interview.
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden

Für Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, ist die Vielzahl der Nominierungen ein Signal für die Bandbreite des Hauses, die über bewegende Fiction, starke Reality, erstklassige Unterhaltung bis hin zu unabhängigem Journalismus geht: "Der Deutsche Fernsehpreis zeichnet jedes Jahr das Beste aus TV und Streaming aus – umso mehr freuen wir uns über 18 Nominierungen für RTL Deutschland. Mein großer Dank gilt allen Kreativen vor und hinter den Kulissen – und natürlich drücken wir unseren Nominierten fest die Daumen!"

Die 25. Ausgabe des Deutschen Fernsehpreises wird am 9. und 10. September in Köln gefeiert. Den Auftakt macht am ersten Tag die „Nacht der Kreativen“, bei der die künstlerisch-technischen Gewerke geehrt werden. Einen Tag später folgt die große TV-Gala, die von Barbara Schöneberger moderiert wird.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Streaming – Tipps und News" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker
Stefan Raab - Rückkehr zu RTL: Eine enttäuschende Bilanz
Raabs Rückkehr
Stefan Raab im Porträt.
"Die Höhle der Löwen" ist zurück – mit krasser Veränderung!
VOX-Show
Die Höhle der Löwen
Steffen Henssler und Johann Lafer auf Mission: Wer macht die beste Pizza?
"Grenzenlos Genial Gekocht"
Grenzenlos Genial Gekocht
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!
Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole
Katja Burkard
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr
„Promis unter Palmen“ 2026: Alle Stars der neuen Staffel im Überblick
SAT.1 enthüllt
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
Show-Überraschung
Stefan Mross