Home News Star-News

Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer

Zoff hinter den Kulissen

Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer

03.09.2025, 10.49 Uhr
von Annika Schmidt
Helene Fischer und Inka Bause hatten bei ihrem ersten Aufeinandertreffen einen holprigen Start. Ein Streit hinter den Kulissen war der Auslöser für Spannungen, wie Inka Bause im Interview verriet. Doch was sorgte zu dem Zoff und wie ist das Verhältnis heute?
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.   Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Stephan Schraps

Inka Bause und Helene Fischer sind seit Jahren feste Größen im TV- und Schlagerbusiness. Kein Wunder also, dass die beiden Stars schon öfter aufeinandertrafen. Einen guten Start hatten die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin und die Schlager-Ikone allerdings nicht. Bei ihrem ersten Treffen hinter der Bühne ging es sogar alles andere als freundlich zu. Was damals vorgefallen ist und wie ihr Verhältnis heute zueinander ist, verriet Inka Bause in einem Interview. 

Helene Fischer und Inka Bause: Zoff hinter den Kulissen

Als sich Helene Fischer und Inka Bause zum ersten Mal begegneten, stand die 41-Jährige noch am Anfang ihrer Karriere. "Eine der ersten Tourneen von Helene Fischer durfte ich moderieren. Da war sie noch eine Sängerin unter vielen. Und ich war in ihrer allerersten Sendung bei Florian Silbereisen, als ich selbst auch als Sängerin dabei war", erinnert sich Inka Bause im Interview mit "Super TV".

Hinter den Kulissen trafen Inka Bause und Helene Fischer aufeinander. Doch die Stimmung war damals nicht sehr gut. Einen großen Anteil daran hatte wohl der Manager von Helene Fischer. "Da haben wir uns noch so halbwegs um die Garderobe gestritten, weil ihr Manager nicht wollte, dass sie sich eine Garderobe teilt", verriet die Moderatorin.

Derzeit beliebt:
>>Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab: "Wir haben es getan!"
>>Der nächste Abschied: Ein weiterer Star verlässt den "Tatort" Dortmund
>>Carpendale kritisch gegenüber Helene Fischer: "Es ist nicht, wie die Leute dich sehen"
>>Von Helene Fischer bis Udo Jürgens - Wer ist der erfolgreichste Schlagerstar?

Helene Fischer irritierte Inka Bause mit ihren Star-Allüren

Über dieses Verhalten war Inka Bause sehr verwundert, besonders da "sie damals noch völlig unbekannt war". Obwohl Helene Fischer noch weit weg von ihrem "Atemlos"-Hit war, wurden schon solche Forderungen gestellt. Dabei war Inka Bause zu dem Zeitpunkt der weit größere Star.

Zusammen mit ihrem berühmten Vater Arndt Bause startete die gebürtige Leipzigerin in der DDR ihre erfolgreiche Karriere. In den 80er Jahren wurde Inka Bause zum Teenie-Schwarm und schaffte es, als eine der wenigen, auch nach der Wende weiter erfolgreich als Künstlerin zu arbeiten. Auch weiterhin ist Inka Bause als Sängerin unterwegs und führt seit über 20 Jahren durch die beliebte RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau". 

Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“
Schönheit kennt kein Alter. Im Gegenteil, starke Frauen, die ihren Weg gehen, heben einen besonderen Reiz. Das weiß auch das Männermagazin "Playboy". Für das sexy Fotoshooting ließen prominente Frauen ab 40 die Hüllen fallen. Hier gibt es einen Überblick über die späten "Playboy"-Bunnys.
Schönheit ohne Verfallsdatum
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.

So ist das Verhältnis zwischen Helene Fischer und Inka Bause heute

Der Garderoben-Vorfall ist nun schon einige Jahre her. Seitdem sind sich Helene Fischer und Inka Bause des Öfteren begegnet. Beide Frauen gelten als freundlich und unkompliziert. Heute haben die beiden Schlagersängerinnen ein gutes Verhältnis miteinander. 

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Bauer sucht Frau" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
Kaum wiederzuerkennen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
Ihr erstes Kind
Anne Menden und Gustav Masurek
Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL
Von der Trainerbank ins Studio
Edin Terzić
Ein Dorf im Umbruch: Dorfidylle oder rechte Brutstätte?
"Wolfswinkel"
"Wolfswinkel"
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker
RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Stefan Raab - Rückkehr zu RTL: Eine enttäuschende Bilanz
Raabs Rückkehr
Stefan Raab im Porträt.
Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“
Schönheit ohne Verfallsdatum
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star
Nach Totalabsturz
aka Charlie Sheen
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Nach Achillessehnenriss: ARD zeigt Doku über Benjamin Henrichs
"Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs"
Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs
Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?
"Die Küchenschlacht XXL"
Die Küchenschlacht XXL
Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
Heißer Favorit
Deutscher Fernsehpreis 2025
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma