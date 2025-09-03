Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer

Inka Bause und Helene Fischer sind seit Jahren feste Größen im TV- und Schlagerbusiness. Kein Wunder also, dass die beiden Stars schon öfter aufeinandertrafen. Einen guten Start hatten die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin und die Schlager-Ikone allerdings nicht. Bei ihrem ersten Treffen hinter der Bühne ging es sogar alles andere als freundlich zu. Was damals vorgefallen ist und wie ihr Verhältnis heute zueinander ist, verriet Inka Bause in einem Interview.

Helene Fischer und Inka Bause: Zoff hinter den Kulissen Als sich Helene Fischer und Inka Bause zum ersten Mal begegneten, stand die 41-Jährige noch am Anfang ihrer Karriere. "Eine der ersten Tourneen von Helene Fischer durfte ich moderieren. Da war sie noch eine Sängerin unter vielen. Und ich war in ihrer allerersten Sendung bei Florian Silbereisen, als ich selbst auch als Sängerin dabei war", erinnert sich Inka Bause im Interview mit "Super TV".

Hinter den Kulissen trafen Inka Bause und Helene Fischer aufeinander. Doch die Stimmung war damals nicht sehr gut. Einen großen Anteil daran hatte wohl der Manager von Helene Fischer. "Da haben wir uns noch so halbwegs um die Garderobe gestritten, weil ihr Manager nicht wollte, dass sie sich eine Garderobe teilt", verriet die Moderatorin.

Helene Fischer irritierte Inka Bause mit ihren Star-Allüren Über dieses Verhalten war Inka Bause sehr verwundert, besonders da "sie damals noch völlig unbekannt war". Obwohl Helene Fischer noch weit weg von ihrem "Atemlos"-Hit war, wurden schon solche Forderungen gestellt. Dabei war Inka Bause zu dem Zeitpunkt der weit größere Star.

Zusammen mit ihrem berühmten Vater Arndt Bause startete die gebürtige Leipzigerin in der DDR ihre erfolgreiche Karriere. In den 80er Jahren wurde Inka Bause zum Teenie-Schwarm und schaffte es, als eine der wenigen, auch nach der Wende weiter erfolgreich als Künstlerin zu arbeiten. Auch weiterhin ist Inka Bause als Sängerin unterwegs und führt seit über 20 Jahren durch die beliebte RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau".

So ist das Verhältnis zwischen Helene Fischer und Inka Bause heute Der Garderoben-Vorfall ist nun schon einige Jahre her. Seitdem sind sich Helene Fischer und Inka Bause des Öfteren begegnet. Beide Frauen gelten als freundlich und unkompliziert. Heute haben die beiden Schlagersängerinnen ein gutes Verhältnis miteinander.