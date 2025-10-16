Helene Fischer und Thomas Seitel: So begann ihre Liebesgeschichte

Thomas Seitel kam 1985 im südhessischen Eppertshausen zur Welt. Schon früh entdeckte er seine Liebe zum Sport und feierte als Gerätturner große Erfolge: Mehrfach krönte er sich zum hessischen Landesmeister und turnte sogar in der Bundesliga.

Seine sportliche Karriere führte ihn später in die Manege: Als Mitglied des weltbekannten „Cirque du Soleil“ bereiste er viele Jahre die Welt und begeisterte mit spektakulären Akrobatik-Nummern. 2017 wechselte er ins Showgeschäft von Helene Fischer und wurde Teil ihrer großen Live-Tour. Zwei Jahre lang faszinierte er das Publikum als Luftakrobat an der Seite der Sängerin – bei rund 70 Auftritten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, oft in schwindelerregenden 15 Metern Höhe. Dann lernte er Helene Fischer kennen.

Magisch: So trafen sich Helene Fischer und Thomas Seitel Helene Fischer und Florian Silbereisen. Sie galten über 10 Jahre lang als das deutsche Schlager-Traumpaar schlechthin. Sie sind sympathisch, bodenständig, führen ein öffentliches Leben und sind Familienmenschen. Im Dezember 2018 dann der Schock für viele Fans: Sie geben ihre Trennung bekannt. Gleichzeitig macht Helene Fischer ihre neue Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich.

Wie lange sie und Florian Silbereisen zu dem Zeitpunkt schon getrennt waren, ist nicht bekannt. Aber es ist durchaus klar, dass sich die Sängerin und der Akrobat schon länger nahe stehen und dass aus dem einst rein professionellem Arbeitsverhältnis eine innige Liebe entstanden ist. In einem „zeit“-Interview erzählte Seitel von dem Moment, in dem er sich verliebt hat. Weil Helene Fischer im rheinhessischen Wöllstein aufgewachsen ist, teilen sie ihren Dialekt. Bei einem hessischen Gespräch auf Tour sei ihm das Herz aufgegangen.

Auch Seitel ist die Kameras gewohnt Entgegen der anfänglichen Zweifel ob der Tänzer Helene Fischer das Wasser reichen kann, zeigt sich, dass Thomas Seitel durchaus schon länger Erfahrung vor der Kameral gesammelt hat. Während seines Sport- und Publizismusstudiums an der Sporthochschule Köln in den 2000ern war er als Student bei RTL tätig. Da stand er unter anderem 2010 selbst als Protagonist vor der Kamera und testete fast food.

Außerdem nahm er 2008 bereits an der RTL Show „Guiness World Records“ teil. Dort schaffte er es einen neuen Rekord aufzustellen und sich somit einen Eintrag in dem berühmten Guiness-Buch zu sichern. Er zog sich innerhalb von fünf Minuten 82 Unterhosen übereinander an. Etwas später sammelte Thomas Seitel auch noch Modelerfahrung. 2013 schaffte er es auf das Cover des Männermagazins „mate“.

So leben Helene und Thomas heute Heute wohnen Thomas Seitel und Helene Fischer mit ihren beiden Töchtern am Ammersee. Viele Details halten sie privat und schützen ihr Familienleben vor der Öffentlichkeit. Es gibt sogar das Gerücht, dass die beiden bereits geheim geheiratet haben sollen. Darüber ist zumindest von den beiden nichts herauszukriegen.