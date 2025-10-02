Home News Star-News

Patricia Kelly verrät im ZDF: "Die Kelly Family ist aus einem Schicksalsschlag entstanden"

Unerwarteter Start

Patricia Kelly verrät im ZDF: "Die Kelly Family ist aus einem Schicksalsschlag entstanden"

02.10.2025, 14.48 Uhr
Die Kelly Family hat es in den 90er-Jahren zur Kultband geschafft und auch heute noch eine große Fangemeinde. Dabei war es eher einem Zufall geschuldet, dass die Familie aus ihrem musikalischen Hobby einen Beruf machte. Die Geschichte dahinter erzählte Patricia Kelly nun bei "Volle Kanne".
"Volle Kanne"
Patricia Kelly hat im ZDF-Magazin "Volle Kanne" über die Entstehung der Kelly Family gesprochen.  Fotoquelle: ZDF
Patricia Kelly
Patricia Kelly startete ihre Musikkarriere sehr jung als Mitglied der Kelly Family.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Joshua Sammer

Die Kelly Family hat es in den 90er-Jahren zur Kultband geschafft und auch heute noch eine große Fangemeinde. Dabei war es eher einem Zufall geschuldet, dass die Familie aus ihrem musikalischen Hobby einen Beruf machte. Die Geschichte dahinter erzählte Patricia Kelly nun bei "Volle Kanne".

Am Donnerstag war Patricia Kelly zu Gast im ZDF-Magazin "Volle Kanne". Dort sprach sie nicht nur über ihr neues Kochbuch, in dem sie Rezepte aus ihrer Kindheit vorstellt, sondern auch über die Entstehung der legendären Kelly Family.

Patricia Kelly ist das sechste der insgesamt zwölf Kinder von Dan und Barbara-Ann Kelly. Wie viele ihrer Geschwister und Familienmitglieder macht auch Patricia noch heute erfolgreich Musik. Ihre ersten Auftritte mit der Familie hatte sie sogar schon im Alter von fünf Jahren, wie sie nun bei "Volle Kanne" verriet.

Derzeit beliebt:
>>Chaos im Container: Glööckler und Nick mischen Promi Big Brother auf
>>Backstage-Streit mit dieser Moderatorin: Hat Helene Fischer Allüren?
>>Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"
>>Kurioses Hotel-Erlebnis: Fremder Mann im Bett eines Schlagerstars!

Zunächst geschah das gegen den Willen ihres Vaters, denn für ihn war sie mit ihren fünf Jahren noch zu jung für Auftritte. Patricia habe jedoch so lange gemeckert und sich durchgesetzt, dass ihr Vater ihr schließlich einen Kompromiss anbot: "Wenn ich alle Songs mit der Gitarre lerne, dann darf ich mit!", erzählt die zweifache Mutter. Und das habe sie getan. "Als Fünfjährige?", staunt Moderatorin Andrea Ballschuh nicht schlecht. Doch Patricia Kelly lenkt lachend ein: "Das klang nicht gut." Ihr Vater habe so jedoch gemerkt: "Er wird mich nicht los."

Kelly-Familie wurde in Rom ausgeraubt

Dass die Familie aber überhaupt als Band durchstartete, war nur einem unglücklichen Zufall im Urlaub zu verdanken. Glück im Unglück, sozusagen. "Er (Anmerk. d. Red. Der Vater) hatte Philosophie und Theologie in Rom studiert und er wollte uns Rom zeigen. Und dann kamen wir an – und es wurde alles geklaut", erinnert sich Patricia Kelly im Gespräch mit Ballschuh. Demnach sei der VW-Bus, den die Großfamilie damals vor dem Kolosseum geparkt hatte, aufgebrochen und ausgeraubt worden – bis auf die Musikinstrumente sei alles weg gewesen.

Um sich in der Not etwas Geld hinzuzuverdienen, schlug Vater Dan daraufhin vor, Straßenmusik zu machen. "Wir haben das immer zu Hause als Hobby gemacht", erklärt die 55-Jährige. "Dann haben wir gemerkt, dass das gut ankommt." Ihr Vater habe daraufhin entschieden, dass die Familie nicht mehr nach Spanien zurückkehrt, sondern auf Reise geht, um ihre Musikkarriere zu verfolgen. "Also die Kelly Family ist eigentlich aus einem Schicksalsschlag entstanden. Das war nie geplant", so Patricia.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“
Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.
Sexueller Missbrauch: Diplomatin deckt auf
"Die Diplomatin in Rom – Tod einer Nonne"
Die Diplomatin in Rom - Tod einer Nonne
Judith Rakers: Wie ein Interview ihr Leben komplett veränderte
Leben auf Rügen
Judith Rakers
Backstreet Boys vs. Kelly Family: Das ZDF-Duell
"Retro Battles – Die Trends der 90er"
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
"Heute würde man Burnout sagen": Im TV spricht Thomas Anders über harte Zeit nach Modern Talking
Ein Star packt aus
Gabriel Kelly über seine Partnerin: "Führen quasi eine Fernbeziehung"
Star packt aus
Gabriel Kelly
Spannung in Rom: Karla Lorenz ermittelt wieder!
"Die Diplomatin – Vermisst in Rom"
Die Diplomatin - Vermisst in Rom
Kontrollierter Ausraster: Warum Patricia Kelly plötzlich ein Auto demolierte
"Kellymania"
"Lena Lorenz"-Star Judith Hoersch: "Die zwei diametral laufenden Leben sind ein Geschenk"
Doppeltes Leben
Michael Patrick Kelly: Musik, Kloster und Friedensarbeit
Multitalent
Das sind die TV-Highlights am Tag der Deutschen Einheit!
Übersicht
Menschen auf der Berliner Mauer.
Beatrice Egli spricht über Karriere-Anfang: "Niemand hat mit mir geredet"
Kein leichter Start
Beatrice Egli schaut ernst.
Neue ARD-Show für Florian Silbereisen: Das steckt dahinter!
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen
Geplatzter ZDF-Auftritt: Wurde Bill Kaulitz vom Sender ausgeladen?
Kein Comeback
Bill Kaulitz
Amira Aly privat: Das neue Zuhause der Moderatorin!
Umgezogen
Amira Aly
60 Jahre "aspekte": Ein Rückblick auf das ZDF-Kulturformat
Kulturgeschichte im TV
Katty Salié im Interview
Ein letztes Mal Drama: "Doktor Ballouz" verabschiedet sich
Großes Finale
"Doktor Ballouz"
"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung": Alle Infos zur ARD-Reality-Show
Ein großer Schritt
"Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung"
"Charlotte Link – Einsame Nacht": Kritik zum neuen Krimi in der ARD
Jagd auf einen Mörder
"Charlotte Link - Einsame Nacht"
„Fernsehgarten“ holt 2025 keine Traum-Quoten fürs ZDF
Andrea Kiewel
Andrea Kiewel schaut ernst.
So wurde Andrea Kiewel von einem Promi reingelegt
Im Fernsehgarten
Andrea Kiewel und Stefan Mross beim Fernsehgarten
Nach Gerüchten über Tour: Roland Kaiser spricht jetzt Klartext!
Kaisermania 2026
Roland Kaiser steht auf der Bühne.
"Big Brother" damals & heute: Was machen die Kult-Kandidaten?
Unglaubliche Werdegänge
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
Ballermann-Star packt aus: So selten sind Freundschaften im Business
Fehlende Loyalität
Jürgen Milski
Matthias Mangiapane packt aus: Das Monatsgehalt des Reality-Stars
Mit Lärm und Lautstärke
The Power
Julie Andrews wird 90: Das macht der "Mary Poppins"-Star heute
Filmlegende
Julie Andrews
Ralph Siegel packt aus: Deshalb kam es nie zum Song mit Helene Fischer
Im Podcast
Helene Fischer steht auf der Bühne
"Werwölfe"-Start: So spannend wird das Reality-Format in der ARD
Täuschung, Tricks & Drama
Michael Kessler
"SOKO"-Staffelauftakt im ZDF: So geht’s in den einzelnen Teams weiter
"SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin"
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Charlotte Potts spricht über die kleinen Freuden im Kampf gegen den Krebs
Update
Charlotte Potts