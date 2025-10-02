Patricia Kelly verrät im ZDF: "Die Kelly Family ist aus einem Schicksalsschlag entstanden"

Die Kelly Family hat es in den 90er-Jahren zur Kultband geschafft und auch heute noch eine große Fangemeinde. Dabei war es eher einem Zufall geschuldet, dass die Familie aus ihrem musikalischen Hobby einen Beruf machte. Die Geschichte dahinter erzählte Patricia Kelly nun bei "Volle Kanne".

Am Donnerstag war Patricia Kelly zu Gast im ZDF-Magazin "Volle Kanne". Dort sprach sie nicht nur über ihr neues Kochbuch, in dem sie Rezepte aus ihrer Kindheit vorstellt, sondern auch über die Entstehung der legendären Kelly Family.

Patricia Kelly ist das sechste der insgesamt zwölf Kinder von Dan und Barbara-Ann Kelly. Wie viele ihrer Geschwister und Familienmitglieder macht auch Patricia noch heute erfolgreich Musik. Ihre ersten Auftritte mit der Familie hatte sie sogar schon im Alter von fünf Jahren, wie sie nun bei "Volle Kanne" verriet.

Zunächst geschah das gegen den Willen ihres Vaters, denn für ihn war sie mit ihren fünf Jahren noch zu jung für Auftritte. Patricia habe jedoch so lange gemeckert und sich durchgesetzt, dass ihr Vater ihr schließlich einen Kompromiss anbot: "Wenn ich alle Songs mit der Gitarre lerne, dann darf ich mit!", erzählt die zweifache Mutter. Und das habe sie getan. "Als Fünfjährige?", staunt Moderatorin Andrea Ballschuh nicht schlecht. Doch Patricia Kelly lenkt lachend ein: "Das klang nicht gut." Ihr Vater habe so jedoch gemerkt: "Er wird mich nicht los."

Kelly-Familie wurde in Rom ausgeraubt Dass die Familie aber überhaupt als Band durchstartete, war nur einem unglücklichen Zufall im Urlaub zu verdanken. Glück im Unglück, sozusagen. "Er (Anmerk. d. Red. Der Vater) hatte Philosophie und Theologie in Rom studiert und er wollte uns Rom zeigen. Und dann kamen wir an – und es wurde alles geklaut", erinnert sich Patricia Kelly im Gespräch mit Ballschuh. Demnach sei der VW-Bus, den die Großfamilie damals vor dem Kolosseum geparkt hatte, aufgebrochen und ausgeraubt worden – bis auf die Musikinstrumente sei alles weg gewesen.

Um sich in der Not etwas Geld hinzuzuverdienen, schlug Vater Dan daraufhin vor, Straßenmusik zu machen. "Wir haben das immer zu Hause als Hobby gemacht", erklärt die 55-Jährige. "Dann haben wir gemerkt, dass das gut ankommt." Ihr Vater habe daraufhin entschieden, dass die Familie nicht mehr nach Spanien zurückkehrt, sondern auf Reise geht, um ihre Musikkarriere zu verfolgen. "Also die Kelly Family ist eigentlich aus einem Schicksalsschlag entstanden. Das war nie geplant", so Patricia.