Echte Redaktion, fiktiver Mord: Sylter Zeitung wird zur Kulisse für "Nord Nord Mord"

Die beliebte ZDF-Krimireihe „Nord Nord Mord“ hat erneut die Nordseeinsel Sylt als Drehort gewählt – so weit, so normal. Was sicher nicht normal war: Das Verlagshaus der Lokalzeitung „Sylter Rundschau“ wurde kurzerhand zur Kulisse für eine Krimifolge umfunktioniert. In der neuen Episode mit noch unbekanntem Titel dient das Gebäude als fiktive Redaktion des „Sylter Tageblatts“. Mit dabei sind unter anderem Peter Heinrich Brix als Kommissar Carl Sievers und Margarita Broich als Leiterin der fiktiven Zeitung, aber auch echte Redakteure der „Sylter Rundschau“.