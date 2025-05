„Tatort“-Gagen: Das verdienen die TV-Ermittler

Genau wie das Duo Thiel und Boerne ermittelt Charlotte Lindholm bereits seit 2002 im „Tatort“. Für die Darstellungen der taffen Hauptkommissarin soll Maria Furtwängler zuletzt zwischen 200.000 und 220.000 Euro pro Episode bekommen haben und ist damit wohl die am besten verdienende Frau der Krimiserie. Allerdings gab es in der vergangenen Dekade im Schnitt lediglich einen einzigen Lindholm-„Tatort“ pro Jahr.

Köln und München auf Augenhöhe: Was im Fußball derzeit undenkbar scheint, ist bei der Bezahlung der „Tatort“-Ermittler Realität. Denn auch Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt erhalten als Kriminalhauptkommissare Freddy Schenk und Max Ballauf wohl 90.000 Euro pro abgedrehter Folge. Dafür war das Ermittler-Gespann in der vergangenen Dekade immer in gleich drei neuen Fällen pro Jahr zu sehen, was ihren Verdienst entsprechend aufbesserte.