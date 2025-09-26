Home News Star-News

Haakon von Norwegen äußert sich zur Netflix-Doku über Märtha Louise

Royale Doku

Haakon von Norwegen äußert sich zur Netflix-Doku über Märtha Louise

26.09.2025, 10.20 Uhr
In der neuen Netflix-Doku "Rebel Royals" geben Märtha Louise und Durek Verrett Einblicke in ihre Beziehung. Kronprinz Haakon äußert sich diplomatisch.
Prinz Haakon von Norwegen
Kronprinz Haakon äußerte sich unlängst zur Netflix-Doku "Rebel Royals".  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Michael Loccisano
Märtha Louise von Norwegen
Prinzessin Märtha Louise von Norwegen reagierte auf das Instagram-Coming-out ihrer Tochter euphorisch.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Per Ole Hagen

In Norwegen sorgte jüngst die neue Netflix-Produktion "Rebel Royals" für Aufsehen. In der Dokumentation gewähren Prinzessin Märtha Louise und ihr Partner, der US-Amerikaner Durek Verrett, Einblicke in ihren Alltag als Paar. Märtha Louise ist seit einigen Jahren mit dem schwarzen, bisexuellen Schamanen liiert und seit 2024 verheiratet.

Der Netflix-Film skizziert nun die zahlreichen Herausforderungen, denen sich das Paar in den vergangenen Jahren stellen musste. Unter anderem dreht sich die Doku um Themen wie Rassismus, interkulturelle Partnerschaften sowie die Unterstützung durch die queere Community.

Prinz Haakon möchte sich "mit einer Bewertung zurückhalten"

In einem offiziellen Statement des Hofes hieß es bereits, man wünsche sich "eine deutlichere Trennung zwischen Prinzessin Märtha Louise und Durek Verretts Unternehmungen und dem Königshaus". Nun äußerte sich auch Märtha Louises Bruder, Kronprinz Haakon.

Derzeit beliebt:
>>Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
>>Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
>>"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem": Ein Justizirrtum-Krimi?
>>30 Jahre „PUR+“: Die verrücktesten Experimente zum Jubiläum im ZDF

"Ich möchte mich mit einer Bewertung zurückhalten", wird der 52-Jährige in verschiedenen Medienberichten zitiert. Dennoch wiederholte er die Forderung nach einer "klaren Trennung" zwischen den Aktivitäten des Königshauses und den kommerziellen Aktivitäten von Märtha Louise und ihres Mannes.

"Ich hoffe, dass uns das etwas besser gelingt", erklärte er und gab sich versöhnlich: "Wir haben begonnen, miteinander zu sprechen, und werden diese Gespräche fortsetzen." Im Dialog mit seiner Schwester soll demnach versucht werden, "ordentlich und verantwortungsbewusst zu handeln und zu versuchen, sowohl zuzuhören als auch unsere Meinung zu sagen".

In einem ans Königshaus gerichteten Statement hatten Märtha Louise und Durek Verrett ihrerseits verlauten lassen, dass es sie "aufrichtig" schmerze, wenn den Mitgliedern des norwegischen Königshauses "durch diesen Prozess in irgendeiner Weise Leid oder Schaden zugefügt wurde". Gleichzeitig sei das Paar der Ansicht, "dass jeder das Recht hat, seine eigene Geschichte zu erzählen – und das gilt auch für uns".


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Das sind Dennis Schröders Pläne nach der NBA-Karriere!
Star packt aus
Dennis Schröder
"Mythos Albert Schweitzer": Doku beleuchtet den Humanisten kritisch
Ein Visionär mit Schattenseite
Das Urwaldkrankenhaus - Mythos Albert Schweitzer
Iris Berben: Die furchtlose Grande Dame feiert 75. Geburtstag
Filmikone
Iris Berben
Iris Berben brilliert in ZDF-Film über Antisemitismus im Klassenzimmer
"Das Unwort"
Das Unwort
Rauer Norden, düstere Fälle – das ist die neue Krimireihe „Ellis“
"Ellis"
Ellis
Assads Fall: Reporter Tadmory zurück in Syrien
"Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich"
Deadly Blast Kills At Least 20 At Church In Damascus
Rassismus-Vorwürfe gegen Sydney Sweeney: Trump springt ihr bei
"Jetzt liebe ich ihre Werbung"
Sydney Sweeney
Patricia Blanco kündigt Rückzug an
Rassismus-Erfahrungen
Patricia Blanco
Ein Sklavenjunge erobert die Lüfte in "Washington Black"
Abenteuer-Serie
"Washington Black"
Constantin Schreiber back to the roots – und schon bald live zu erleben
Abschied und Neuanfang
Constantin Schreiber (links) und Alexander Stevens (rechts) gehen mit der True-Crime-Show „Angeklagt – Schuldig oder nicht?“ auf Tour.
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"
Sänger in Gefahr
Vincent Gross
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
Jürgen Milski übers Schlager-Business: "die meisten haben eher wenig Freunde"
Harte Arbeit
Jürgen Milski
Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
Einzigartiger Einblick
Rudi Völler - Es gibt nur einen
„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen
Wer zeigt Reue?
Olivia Jones
Kann die alte Liebe neu entfacht werden?
"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe"
Käthe und ich - Verhängnisvolle Liebe
ZDF-Krimiklassiker kehrt zurück
"Ein Fall für zwei"
"Ein Fall für zwei - Falsches Spiel"
"Tatort" Münster: Sie ist die Neue im Ermittlungsteam
Abschied von Wilhelmine Klemm
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Magischer Moment: So lernte Helene Fischer ihren Thomas kennen!
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Florian Silbereisen: So reich ist der Schlagerstar wirklich
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
"Die Millionenidee": Investor Ralf Dümmel jetzt mit eigener Show
Innovationsshow
Ralf Dümmel
Zum dritten Mal Mama: So heißt Rihannas Tochter
Familienglück
Rihanna
Neue Kinohits: "Die Schule der magischen Tiere 4", "The Toxic Avenger" und "One Battle After Another"
Kino-Highlights
Die Schule der magischen Tiere 4
Kultur, Krawall und Klassiker: So hat "aspekte" die Medienwelt geprägt
Kulturelles Erbe
Katty Salié im Interview
Kleider machen Leute? Die überraschende Wahrheit!
"Uniform, Macht, Mode – Uniform des Lebens"
Uniform, Macht, Mode - Uniform des Lebens
Pokerface: Florian Silbereisens Schwester überrascht mit krassem Talent
Die Familie des Schlagerstars
Florian Silbereisens Geschwister haben interessante und unterschiedlichste Lebenswege eingeschlagen.
"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl