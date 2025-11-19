Home News TV-News

„Tiefwassertaucher unterm Dach“: Starkes Familiendrama aus Wien

Neuer Fernsehfilm beleuchtet Überforderung im Familienalltag

19.11.2025, 07.30 Uhr
von Elisa Eberle
Der Film "Tiefwassertaucher unterm Dach" thematisiert das Leben einer alleinerziehenden Mutter mit einem organischen Psychosyndrom und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben.
Annie Breuer (Martina Ebm) leidet unter einem organischen Psychosyndrom.  Fotoquelle: MDR/ORF/Gebhardt Productions/Anjeza Cikopano
Lena (Ariana Stöckle) und Tino Breuer (Leopold Pallua) müssen viel im Alltag leisten.   Fotoquelle: MDR/ORF/Fabio Eppensteiner
Annie Breuer (Martina Ebm) möchte sich lange Zeit nicht eingestehen, wie schlecht es ihr geht.   Fotoquelle: MDR/ORF/Fabio Eppensteiner
Die Therapeutin Anoush Kamrani (Neda Rahmanian) weigert sich, ihrer Patientin Annie Breuer (Martina Ebm) stärkere Schlafmittel zu verschreiben: Sie möchte die Alleinerziehende lieber in eine Klinik schicken.   Fotoquelle: MDR/ORF/Gebhardt Productions/Anjeza Cikopano
Anoush Kamrani (Neda Rahmanian, rechts) ist erleichtert, als ihre Patientin (Martina Ebm) endlich einsieht, dass sie Hilfe benötigt.   Fotoquelle: MDR/ORF/Gebhardt Productions/Anjeza Cikopano

Es ist schon ein merkwürdiger Titel, den der österreichische Regisseur und Drehbuchautor Rupert Henning ("Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein", 2019) da für seinen neuen Fernsehfilm ausgewählt hat: "Tiefwassertaucher unterm Dach" beschreibt jedoch recht gut die Situation, in der sich Annie Breuer (Martina Ebm, "Vorstadtweiber") befindet. Die alleinerziehende Mutter lebt gemeinsam mit ihren Kindern Tino (Leopold Pallua) und Lena (Ariana Stöckle) im obersten Stock eines Wiener Vorstadt-Mietshauses. Es scheint, als führten die drei ein zufriedenes Leben mit gemeinsamen Pizza-Abenden auf dem Dach. Doch dieser erste Eindruck trügt, denn Annie leidet an einem organischen Psychosyndrom.

ARD
Komödie • 19.11.2025 • 20:15 Uhr

Immer wieder plagen sie Halluzinationen, im Film eindrucksvoll durch laute Geräusche und verzerrte, grelle Bilder dargestellt. Der Alltag der gesamten Familie wird zunehmend zur Qual, etwa, wenn die Mutter morgens wie angewurzelt vor der geöffneten Kühlschranktür steht, unfähig sich zu bewegen oder auch nur auf äußere Reize zu reagieren. "Frau Breuer, Sie stehen ganz offensichtlich unter großem Stress", mahnt ihre Therapeutin (Neda Rahmanian). Sie möchte sie in eine Klinik einweisen, doch das kommt für die Alleinerziehende nicht infrage. Denn ausgerechnet jetzt möchte Lenas Vater Richard Tomek (exzellent: Hanno Koffler) nach Jahren des Desinteresses plötzlich Kontakt zu seiner kleinen Tochter. Dafür schaltet er sogar das Jugendamt ein ...

Wie viel Klischee verträgt "Tiefwassertaucher unterm Dach"?

"Tiefwassertaucher unterm Dach" ist kein makelloser Film: Vor allem die Darstellung der übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Mietshauses gerät leider recht klischeehaft. Da ist der grantelnde Boomer Gustav Fiala (Rainer Egger), der sich – wenn auch nicht unbegründet – in einem fort über den Lärm im Treppenhaus beschwert, dann ist da die chaotische Studenten-WG, in der drei von vier Bewohnern natürlich drogenabhängig sind. Nicht zu vergessen Jasmin Janosch (Olivia Goschler), Tinos "ODA" ("Objekt der Anziehung"), die natürlich blond und alles andere als feingeistig veranlagt ist.

Auch fragt man sich unweigerlich, wie es eigentlich sein kann, dass die fortschreitenden psychischen Probleme von Annie nicht schon früher das Jugendamt auf den Plan gerufen haben. Immerhin besuchen beide noch die Schule.



„Marie Brand“ ermittelt im Reichsbürger-Milieu: Brisanter ZDF-Fall
Der neue ZDF-Krimi mit Marie Brand und Jürgen Simmel packt ein brisantes Thema an: Eine Reichsbürgerbewegung und ihr "Reichskanzler" planen Schreckliches. Ist das nur der Anfang?
"Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern"
Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern

Wie können hilfsbedürftige Menschen von der Gesellschaft übersehen werden?

Andererseits ist es vielleicht aber auch genau diese Frage, die Rupert Henning mit seinem Film, der bereits Anfang Oktober im ORF Premiere feierte, stellen möchte: Wie kann es sein, dass hilfsbedürftige Menschen oder Familien von der Gesellschaft so oft übersehen werden?

Vor diesem Hintergrund stiftet "Tiefwassertaucher unterm Dach" letztlich auch ein Stück weit Hoffnung in unserer zunehmend egoistischen Gesellschaft: Hoffnung, dass es irgendwo doch noch Orte, wie das im Film gezeigte Mietshaus gibt, an denen es selbstverständlich ist, einander zu unterstützen. Gemäß dem alten afrikanischen Sprichwort "Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf" – oder einfach ein Wiener Vorstadt-Mietshaus.

Tiefwassertaucher unterm Dach – Mi. 19.11. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

