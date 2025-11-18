Home News Star-News

Sandra Bullock: Von „Speed" zu „Gravity" – ihre größten Rollen

Oscar-Preisträgerin

Sandra Bullock: Von „Speed" zu „Gravity" – ihre größten Rollen

18.11.2025, 12.32 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Sandra Bullock, die Tochter einer deutschen Opernsängerin, wurde durch den Film "Speed" weltbekannt. Doch ihre Karriere begann holprig, bevor sie sich als Oscar-Preisträgerin etablierte.
Sandra Bullock
Sandra Bullock gehört heute zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Wer aber kann sich noch an ihre ersten großen Rollen erinnern?   Fotoquelle: 2022 Getty Images/Jeff Spicer
"Working Girl", Sandra Bullock
Eine ihrer ersten Hauptrollen spielte Sandra Bullock in der gefloppten Serie "Working Girl - Mit den Waffen einer Frau".  Fotoquelle: IMAGO / Allstar
Love Potion No. 9 - Der Duft der Liebe
Auch die Romanze "Love Potion No. 9 - Der Duft der Liebe" (Bild, 1992) mit Bullocks späterem Verlobten Tate Donovan ist heute weitgehend vergessen.  Fotoquelle: vox
Speed, 1994
1994 der große Paukenschlag: Mit "Speed" war Sandra Bullock damals an der Seite von Keanu Reeves in einem der Blockbuster des Jahres zu sehen. Für beide Schauspieler bedeutete der Klassiker der endgültie Durchbruch.   Fotoquelle: Twentieth Century Fox
Blind Side - Die große Chance, 2009
Für ihre Rolle der Übermutter Leigh Anne Twohy im Drama "Blind Side - Die große Chance" erhielt Sandra Bullock den Oscar als beste Hauptdarstellerin.  Fotoquelle: ProSieben / Warner Brothers
Gravity (2013)
Für ihre Darstellung in "Gravity" wurde Sandra Bullock gefeiert, den Oscar erhielt sie für das Sci-Fi-Drama jedoch nicht.  Fotoquelle: 2013 Warner Bros. Entertainment Inc.

Mit "Speed" schaffte Sandra Bullock Mitte der 1990er-Jahre ihren Durchbruch: Als etwas tollpatschige und doch grundsympathische junge Frau namens Annie, die erst das Lenkrad eines Busses übernimmt, in dem ein Terrorist eine Bombe platziert hat, dann auch nach dem Herzen von Jack Traven (Keanu Reeves) greift. Der Polizist will dem psychopathischen Bombenleger das Handwerk legen will und erliegt dabei allmählich Annies Charme.

Die deutschen Wurzeln der Sandra Bullock: So wuchs sie auf

Die Zuschauer konnten es Jack nicht verdenken, denn er befand sich in einer ähnlichen Lage. Bullock war als Annie bestechend, überzeugte als Actionheldin genauso wie als Komödiantin mit Mut für Slapstick. Vor allem die deutschen Zuschauer lagen ihr zu Füßen, die damals schon mitbekommen hatten, wie verbunden der Hollywood-Star mit ihrer Heimat war. Die Tochter einer deutschen Opernsängerin und eines amerikanischen Gesangslehrers wurde in Amerika geboren, verbrachte die ersten Jahre ihres Lebens aber in Deutschland.

Nach "Speed" konnte Bullock sich die Rollen aussuchen – bis sie über diverse Komödien ("Miss Undercover"), Romanzen ("Ein Chef zum Verlieben"), Thrillern ("Die Akte") und weiteren Action-Krachern ("Speed 2") sich auch als Charakterdarstellerin profilieren konnte. Für ihre Hauptrolle im Drama "Blind Side – Die große Chance" (2009), erhielt sie ihren bislang einzigen Oscar. Den zweiten bekam sie beinahe für das Sci-Fi-Drama "Gravity" (2013, zu sehen am 18. November, 20.15 Uhr auf Kabel Eins), wo sie sich als Astronautin, die nach einem folgenschweren Unfall hilf- und ziellos im Weltraum treibt, eine Nominierung erspielte.

So gelang Sandra Bullock der Durchbruch trotz diverser Flops

Der Durchbruch mit "Speed" hatte aber auch einen Vorlauf. Bevor Bullock mit Reeves den Terroristen Dennis Hopper in die Schranken wies, kämpfte sie sich als Kung-Fu beherrschende Polizistin mit Sylvester Stallone in der Comic-Verfilmung "Demolition Man" (1993) durch ein futuristisches Amerika. Im selben Jahr war sie in Peter Bogdanovichs sympathisch altmodischer Musikkomödie "The Thing Called Love – Die Entscheidung fürs Leben" und zu sehen sowie in "Spurlos", einem Thriller von George Sluizer mit Jeff Bridges und Kiefer Sutherland in den Hauptrollen.



Dass sie selbst eine Hauptrolle tragen kann, hatte Bullock ein Jahr zuvor mit "Love Potion No. 9 – Der Duft der Liebe" bewiesen, einer heute weitgehend vergessenen Romanze, bei deren Dreh sie immerhin ihren Lebensabschnittgefährten Tate Donovan kennen- und lieben lernte. Zuvor hatte sie in der Serie "Working Girl – Die Waffen der Frauen" die Hauptdarsteller-Riege angeführt. Zwar floppte auch dieses Projekt, aufzuhalten war Bullocks Aufstieg aber nicht mehr. Erst recht nicht, als sie bald in jenen Bus stieg, der sie schnurgerade, mit Tempo 50 in die Zuschauerherzen beförderte.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
