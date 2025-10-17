Home News TV-News

"Entführen für Anfänger": Kritik zur Krimikomödie mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel

"Entführen für Anfänger"

Andrea Sawatzki und Christian Berkel in Krimikomödie vereint

17.10.2025, 06.10 Uhr
von Maximilian Haase
In "Entführen für Anfänger" erleben Andrea Sawatzki und Christian Berkel als ungleiches Duo eine turbulente Krimikomödie voller Wendungen, Slapstick und Gesellschaftskritik.
Entführen für Anfänger
Gut getarnt: Christian Berkel und Andrea Sawatzki brillieren in "Entführen für Anfänger" als das ungleiche Duo Adam Lansky und Evelyn Moser.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
Entführen für Anfänger
Adam Lansky (Christian Berkel, links) und Evelyn Moser entführen den Schönheitschirurgen Robert Moser, gespielt von Fritz Karl.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
Entführen für Anfänger
Abgeschoben: Robert Moser (Fritz Karl, links) und seine Tochter Sophie (Shadi Hedayati) ersetzen Buchhalter Adam Lansky (Christian Berkel, Mitte) durch eine Künstliche Intelligenz.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
Entführen für Anfänger
Evelyn Moser (Andrea Sawatzki) versucht es als Geisel mit Yoga.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
Entführen für Anfänger
Chefbuchhalter Adam Lansky (Christian Berkel) wurde gefeuert.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
Entführen für Anfänger
Adam (Christian Berkel) und Evelyn (Andrea Sawatzki) verkleiden sich als Ehepaar Moser.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
Entführen für Anfänger
Adam (Christian Berkel) und Evelyn (Andrea Sawatzki) arbeiten plötzlich zusammen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
Entführen für Anfänger
Evelyn Moser (Andrea Sawatzki) und Adam Lansky (Christian Berkel) begeben sich auf actionreiche Entführungstour.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
Entführen für Anfänger
Lene Halfmann (Hedi Honert) soll das neue Gesicht der Schöneitsklinik von Robert Moser (Fritz Karl) werden.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman
Entführen für Anfänger
Rache am Betrüger: Robert Moser (Fritz Karl) wird entführt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Silviu Guiman

Sie sind schon lange glücklich verheiratet, doch auch vor der Kamera harmonieren sie als traumhaftes Duo: Andrea Sawatzki und Christian Berkel zeigen seit Jahren eindrücklich auf, dass man Liebe und Arbeit anscheinend ziemlich gut verbinden kann. Das beweist insbesondere ihre gemeinsame Filmreihe, in der die beiden beliebten Darsteller jedoch immer andere Figuren verkörpern. Gaben sie in "Scheidung für Anfänger" (2018) noch ein in Trennung begriffenes zankendes Ehepaar und in "Sportabzeichen für Anfänger" (2021) zwei wetteifernde Eltern, wagten Berkel und Sawatzki in ihrem dritten Film "Entführen für Anfänger" (2024) einen Ausflug ins populäre Genre der Krimikomödie. Eine Entführung läuft in dem wendungsreichen Film unter Regie von Hans Hofer gehörig schief ...

ARD
Entführen für Anfänger
Komödie • 17.10.2025 • 20:15 Uhr

Wieder bilden Berkel und Sawatzki ein Gespann der besonderen Art – dessen Verhältnis sich aber umständehalber um 180 Grad dreht. Denn eigentlich wollte der zuvor unauffällige Chefbuchhalter Adam Lansky (Berkel) die schillernde Evelyn Moser (Sawatzki) ja kidnappen, um eine Million Euro Lösegeld von ihrem berühmten Mann, dem Schönheitschirugren Rob Moser (herrlich eitel: Fritz Karl), zu erpressen. Dem nämlich gehört das Beauty-Imperium, für das Adam tätig war, bevor er nach 39 Jahren treuem Dienst plötzlich entlassen wurde. "Jetzt übernimmt die KI nahtlos die gesamte Buchhaltung", lächelt der arrogante Boss noch.

Aus Rache entführt der Geschasste die prominente Beauty-Gattin von einer Party und hält sie im Keller gefangen. Gar nicht so einfach, wehrt sich die taffe Geisel doch mit allen Mitteln ("Ich habe keine Angst!", "Amateur!"). Bis sich herausstellt: Der wohlhabende Klinikchef will seine Frau gar nicht zurück, schließlich hat er sie längst durch ein jüngeres Model ersetzt, sowohl als Star seiner Klinik als auch privat, Auf Rache sinnt nun auch Evelyn – und verbündet sich nach einem actionreichen Disput kurzerhand mit ihrem Entführer.

Derzeit beliebt:
>>"Perspektiven des Todes": Neue True-Crime-Reihe mit der Sicht des Täters
>>Nach Tod von Diane Keaton: Familie gibt Ursache bekannt!
>>"Familie Bundschuh – Wir machen Camping": Wir dieser Film der letzte?
>>Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts

Vergnüglicher Twist

Aus diesem vergnüglichen Twist entspinnt das rastlose Drehbuch von Christian Jeltsch fortan eine so unterhaltsame wie alberne Geschichte, die sich irgendwo zwischen Entführungsgroteske, Rachekomödie und Heist-Movie bewegt. Während Adam ob der ungeplanten Entwicklungen kalte Füße zu bekommen scheint, nimmt Evelyn die Sache einfach selbst in die Hand – und zieht ihren Ex-Entführer mit. Ins Visier der Betrogenen und ihres vormaligen Kidnappers geraten die gut gefüllten Offshore-Konten des selbstsüchtigen Beauty-Docs.

Ein guter Plan muss her. Und der involviert so allerlei Genretypisches: eine ausgefuchste Strategie, Rache am Schurken, allerlei Herumgeschleiche, zahlreiche Missgeschicke und -verständnisse – sowie zwei hübsch verkleidete Hauptfiguren, deren Tarnung bisweilen für allerlei Verwechslungshumor sorgt. Getragen wird der Film natürlich vom erneut kongenialen Duo Berkel/Sawatzki, das mit Slapstick und Dialogwitz überzeugt. Kleine Kostprobe: "Was soll die Scheiße?" – "Ich bring mich um" – "Okay, bringen Sie sich um" – "So kann ich das jetzt nicht mehr".

Sawatzki gibt die laufend fluchende, entthronte Beauty-Queen ("Fuck!" gehört zu ihren Lieblingsausrufen), Berkel den verstockten Bürokraten mit Hang zum Perfektionismus. Die Rollen sind ihnen auf den Leib geschneidert – und wie schon in den Vorgängerfilmen ist es eine große Freude, den beiden dabei zuzusehen, wie sie von Feinden zu Komplizen werden. Derweil fungieren Sidekicks wie die rheinländisch plappernde Nachbarin ("Sind Sie jetzt schwul oder wat?"), die Verdacht schöpfende Stieftochter und die ebenfalls auf blutige Rache am Chef sinnende Mitarbeiterin als witzige Stichwortgeber in einem toll besetzten Ensemble.

13. Staffel "Hubert ohne Staller": So verrückt sind die neuen Folgen!
Nach einer längeren Pause sind die Chaos-Cops aus "Hubert ohne Staller" zurück auf den Bildschirmen. Die neue Staffel verspricht wieder unterhaltsame Kriminalfälle und viel Humor im Vorabendprogramm der ARD.
Schrulliger Krimi
Neue Folgen: Hubert ohne Staller

Persiflage auf die Schönheitsindustrie

"Entführen für Anfanger" funktioniert nicht nur als sehenswerte Krimikomödie, sondern auch als Persiflage auf die Schönheitsindustrie und deren Charaktere. Der gockelhafte Chef des Imperiums mit seinem süffisanten Lächen ("Moser-Brüste, großartig!"), die sensationsgeile Medienmeute, die nach Schönheits-OPs süchtigen Stars: All das ist natürlich heillos überzeichnet, zugleich aber in Zeiten von Social-Media-Influencern so nah an der Wahrheit wie nie.

Um Gesellschaftskritik geht es dem aktuellen Teil der "Für Anfänger"-Reihe – die man mittlerweile sicher so nennen kann – aber nur am Rand. In erster Linie liefert das Traum-Duo Berkel/Sawatzki wieder abwechslungsreiches Entertainment. Eine Tradition, die zum Glück des Publikums weitergeführt wird: Der vierte gemeinsame Film "Berühmt sein für Anfänger" feierte im Sommer beim Filmfest München seine Premiere. Berkel gibt darin einen Erfolgsautor, der allerdings unter weiblichem Pseudonym Liebesromane verfasst. Weil es für eine Preisverleihung nun eine Frau braucht, wird die Taxifahrerin Elke (Sawatzki) engagiert. Mit dabei ist unter anderem auch Lavinia Wilson. Wann das Erste die Komödie ausstrahlt, ist noch nicht bekannt.

Entführen für Anfänger – Fr. 17.10. – ARD: 20.15 Uhr

Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“
Seit 2014 steht Schauspielerin Marleen Lohse nun schon für die beliebte ARD-Krimireihe „Nord bei Nordwest“ vor der Kamera. Jetzt hat sie bei „Inas Nacht“ über einen „richtig schlimmen“ Dreh ausgepackt und verrät zudem, was ihr Kollege Hinnerk Schönemann ihr für einen Streich gespielt hat.
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Buchmesse-Special: Jugendliche auf der TV-Bühne
"Das Literarische Quartett spezial – U21"
Das Literarische Quartett
Marleen Lohse enthüllt Details vom Dreh bei „Nord bei Nordwest“: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
13. Staffel "Hubert ohne Staller": So verrückt sind die neuen Folgen!
Schrulliger Krimi
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
"Wien-Krimi: Geister der Vergangenheit": Darum geht's im Film mit Philipp Hochmair
Ernstes Thema im Fokus
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Geister der Vergangenheit
Rundfunkbeitrag vor dem Aus? Was das Leipzig-Urteil bedeutet
Hohe Hürden
Symbolbild Rundfunkbeitrag
Beatrice Eglis Zukunftspläne: Sie will nicht nur Musikerin sein!
Der nächste Karriereschritt
Beatrice Egli
Youtuber Jonas Ems warnt: "Gefahr im Netz hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen"
Gefährliches Internet?
Jonas Ems im Interview
Amira Aly spricht über "Let's Dance"-Gagen: "wirklich gut bezahlt"
Wie großzügig ist RTL?
Amira Aly und Massimo Sinató
Schwere Vorwürfe gegen Marc Terenzi bei "Promi Big Brother"
Echt oder fake?
Promi Big Brother - Tag 9
Helmfried von Lüttichau: Was wurde aus dem alten "Hubert ohne Staller"-Star?
Große Überraschung
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
Kino-Neustarts: "Good Fortune", "After the Hunt" und "Jane Austen"
Kinostarts
Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel
Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"
Karriere-Aus
Andreas Schmidt-Schaller
RTLZWEI-Moderatorin überrascht mit Baby-News im Fernsehen
Nachwuchs
Janique Johnson
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das könnten die neuen Ermittler sein
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Viele Tränen um Familien bei "Promi Big Brother" - Auch Andrej Mangold knickt ein
Reality-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 10
Aus aktuellem Anlass: Merz-Rede verdrängt ZDF-Sendungen
Programmänderung
Friedrich Merz
"Goodbye Deutschland"-Star sagt Tschüss: "Am Ende meiner Kräfte"
Currywurst-Ende
Chris Töpperwien
Roland Kaiser nur auf Platz 2: Die 7 reichsten Schlagerstars Deutschlands
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Helene Fischer und Thomas Seitel: So begann ihre Liebesgeschichte
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
„Dr. Nice“-Star Patrick Kalupa: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Im echten Leben vergeben
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Thomas Anders heißt eigentlich Bernd - So kam er zu seinem Künstlernamen
Künstlername
Thomas Anders mit einem Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten.
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Darum geht's in der 3sat-Reportage
Nerv der Hoffnung
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
Joko & Klaas beenden ihr legendäres "Duell um die Welt"
Abschluss der Kultshow
Das Duell um die Welt
So kamen Anke Engelke & die DB für die neue Web-Serie zueinander
Web-Serie „Boah, Bahn!“
Anke Engelke steht in einem Zug und lächelt.
Désirée Nick plant eine Karriere bei OnlyFans
Spitzzüngige Erotikunternehmerin?
Désirée Nick
Keine “Helene Fischer Show” 2025: Das ist der Ersatz
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis
Mit Traumbody
Motsi Mabuse auf der Bühne
„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
Robert Stadlober über das Vatersein: "habe deutlich weniger Angst als früher"
Star packt aus
Robert Stadlober
"Grill den Henssler" verliert weiteren Star-Juror: "Das ist meine letzte Bewertung"
Abschied bei VOX
Grill den Henssler