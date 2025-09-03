Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt

Michelle Monballijn ist bekannt aus ihren TV-Engagements, wie zum Beispiel im „Tatort“, „SOKO Stuttgart“ oder „Die Rosenheim-Cops“. Jetzt ist die 46-Jährige Angriff eines körperlichen Angriffs geworden.

Gewalttätiger Angriff auf Michelle Monballijn endete im Krankenhaus Wie Monballijn gegenüber der BILD geschildert haben soll, habe der Mann sie zunächst wegen vermeintlich zu lauter Geräuschen ihres Sohnes angesprochen. Als sie nicht darauf einging, sei er aggressiv geworden, habe sie beleidigt, an der Schulter gepackt und ihren Kopf mehrfach gegen die Wand gestoßen.

Zwar verzichtete die 46-Jährige zunächst auf eine medizinische Behandlung, doch am Abend traten Schwindel und Übelkeit auf. Eine spätere Untersuchung im Krankenhaus ergab laut BILD schließlich eine Gehirnerschütterung sowie ein Schleudertrauma. Die Schauspielerin musste wohl mehrere Tage stationär überwacht werden, um schwerere Verletzungen an der Halswirbelsäule und Folgen am Gehirn auszuschließen.

Monballijn erstattete Anzeige. Ihr Anwalt wolle zudem eine einstweilige Verfügung erwirken, die dem Nachbarn jede weitere Annäherung verbiete. Die Polizei bestätigte gegenüber RTL inzwischen die Aufnahme der Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen einen 72-Jährigen.

Stalking-Attacken des Nachbarn: Monatelanger Psychoterror endet in Gewalttat Doch die Auseinandersetzung gehe nach Angaben der Schauspielerin gegenüber BILD weit über die Attacke hinaus. So berichtete sie von monatelangem Psychoterror: Der Nachbar soll in ihren Keller eingedrungen sein, ihre Wäsche beschnüffelt, ihren Müll durchsucht, technische Geräte manipuliert und sogar rätselhafte Briefe verschickt haben, um an persönliche Informationen zu gelangen. „Ich möchte ein Zeichen setzen, dass jeder ein Recht hat auf sein Privatleben“, erklärte sie in einem BILD-Interview.

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zog die Schauspielerin vorerst zu einer Freundin - aus Angst, dem Mann erneut zu begegnen. „Ich bin stark“, betonte Monballijn dennoch und macht deutlich, dass sie sich nicht einschüchtern lassen wolle.

Mit Ex-Mann Mike Cees: „Sommerhaus der Stars" und „Prominent getrennt" Monballijn ist seit den 1990er-Jahren regelmäßig auf deutschen Bildschirmen zu sehen. Neben Episodenrollen in Krimiformaten spielte sie unter anderem auch in „Verbotene Liebe“, „Alles was zählt“ und „Der Bergdoktor“ mit. 2021 sorgte sie durch ihre Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ an der Seite ihres damaligen Ehemanns Mike Cees für Schlagzeilen, die Ehe zerbrach noch im selben Jahr. 2024 stellte sich das Ex-Paar der Herausforderung „Prominent getrennt“. Auch im Theater stand sie bereits mehrfach auf der Bühne und gilt als vielseitige Darstellerin.