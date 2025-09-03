Home News Star-News

Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt

Schockierender Angriff

Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt

03.09.2025, 17.29 Uhr
von Anja Kratz
Schock für Michelle Monballijn: Die Schauspielerin ist kürzlich Opfer eines gewalttätigen Übergriffs geworden. Nach eigenen Angaben eskalierte ein schon länger schwelender Konflikt mit ihrem Nachbarn im Treppenhaus ihres Wohnhauses – mit dramatischen Folgen.
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Michelle Monballijn (46) mit ihrem Ex-Mann Mike Cees-Monballijn (38): Zusammen nahmen sie am "Sommerhaus der Stars" 2021 sowie drei Jahre später an "Prominent getrennt" teil.  Fotoquelle: RTL / Stefan Menne

Michelle Monballijn ist bekannt aus ihren TV-Engagements, wie zum Beispiel im „Tatort“, „SOKO Stuttgart“ oder „Die Rosenheim-Cops“. Jetzt ist die 46-Jährige Angriff eines körperlichen Angriffs geworden.

Gewalttätiger Angriff auf Michelle Monballijn endete im Krankenhaus

Wie Monballijn gegenüber der BILD geschildert haben soll, habe der Mann sie zunächst wegen vermeintlich zu lauter Geräuschen ihres Sohnes angesprochen. Als sie nicht darauf einging, sei er aggressiv geworden, habe sie beleidigt, an der Schulter gepackt und ihren Kopf mehrfach gegen die Wand gestoßen.

Zwar verzichtete die 46-Jährige zunächst auf eine medizinische Behandlung, doch am Abend traten Schwindel und Übelkeit auf. Eine spätere Untersuchung im Krankenhaus ergab laut BILD schließlich eine Gehirnerschütterung sowie ein Schleudertrauma. Die Schauspielerin musste wohl mehrere Tage stationär überwacht werden, um schwerere Verletzungen an der Halswirbelsäule und Folgen am Gehirn auszuschließen.

Derzeit beliebt:
>>Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?
>>“Die große Maus-Show”: So hat sich Florian Silbereisen geschlagen
>>RTL+-Premiere: „Prominent getrennt“ erstmals mit einem Wiedersehen!
>>Von „Prominent getrennt“ zum Ballermann-Star? Marco Cerullos Pläne

Monballijn erstattete Anzeige. Ihr Anwalt wolle zudem eine einstweilige Verfügung erwirken, die dem Nachbarn jede weitere Annäherung verbiete. Die Polizei bestätigte gegenüber RTL inzwischen die Aufnahme der Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen einen 72-Jährigen.



Stalking-Attacken des Nachbarn: Monatelanger Psychoterror endet in Gewalttat

Doch die Auseinandersetzung gehe nach Angaben der Schauspielerin gegenüber BILD weit über die Attacke hinaus. So berichtete sie von monatelangem Psychoterror: Der Nachbar soll in ihren Keller eingedrungen sein, ihre Wäsche beschnüffelt, ihren Müll durchsucht, technische Geräte manipuliert und sogar rätselhafte Briefe verschickt haben, um an persönliche Informationen zu gelangen. „Ich möchte ein Zeichen setzen, dass jeder ein Recht hat auf sein Privatleben“, erklärte sie in einem BILD-Interview.

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zog die Schauspielerin vorerst zu einer Freundin - aus Angst, dem Mann erneut zu begegnen. „Ich bin stark“, betonte Monballijn dennoch und macht deutlich, dass sie sich nicht einschüchtern lassen wolle.

So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
ZDF-Moderatoren und Entertainer werden gut bezahlt – doch nicht alle erhalten für ihre Arbeit die gleiche Entlohnung. Ein Überblick der Gehälter.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.

Mit Ex-Mann Mike Cees: „Sommerhaus der Stars" und „Prominent getrennt"

Monballijn ist seit den 1990er-Jahren regelmäßig auf deutschen Bildschirmen zu sehen. Neben Episodenrollen in Krimiformaten spielte sie unter anderem auch in „Verbotene Liebe“, „Alles was zählt“ und „Der Bergdoktor“ mit. 2021 sorgte sie durch ihre Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ an der Seite ihres damaligen Ehemanns Mike Cees für Schlagzeilen, die Ehe zerbrach noch im selben Jahr. 2024 stellte sich das Ex-Paar der Herausforderung „Prominent getrennt“. Auch im Theater stand sie bereits mehrfach auf der Bühne und gilt als vielseitige Darstellerin.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "SOKO Stuttgart" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Der nächste Abschied: Ein weiterer Star verlässt den "Tatort" Dortmund
Nach nur fünf Jahren
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Der mysteriöse Fall des Kai Korthals: Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate
Unheilbar erkrankt
Daniel Aminati und Patrice Aminati
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Über 1 Million Euro Schulden: Micaela Schäfer legt Finanzen offen
Nacktmodel hat Schulden
Micaela Schäfer in einem schwarzen Kleid
"Tatort: Hochamt für Toni": So gut war der ARD-Krimi mit Fabian Hinrichs
Legendäre Krimireihe
Tatort: Hochamt für Toni
Deutscher Fernsehpreis 2025: Otto Waalkes erhält Ehrenpreis
Comedy-Legende
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Verrückt: Dieser Star lockte neuen Moderator schon vor Jahren zur "Sportschau"
Sportmoderatoren-Wechsel
Sportschau
Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab
"Wir haben es getan!"
Bill Kaulitz
Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“
Schönheit ohne Verfallsdatum
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
Kaum wiederzuerkennen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
Ihr erstes Kind
Anne Menden und Gustav Masurek
Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star
Nach Totalabsturz
aka Charlie Sheen
Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL
Von der Trainerbank ins Studio
Edin Terzić
Nach Achillessehnenriss: ARD zeigt Doku über Benjamin Henrichs
"Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs"
Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs
Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?
"Die Küchenschlacht XXL"
Die Küchenschlacht XXL
Ein Dorf im Umbruch: Dorfidylle oder rechte Brutstätte?
"Wolfswinkel"
"Wolfswinkel"
Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
Heißer Favorit
Deutscher Fernsehpreis 2025
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden