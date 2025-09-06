"Gefragt - Gejagt": Die XXL-Ausgabe mit Prominenten in der ARD

Sie ist ja schon erlaubt – die Freude darüber, wenn sich prominente Mitmenschen schwertun oder gar öffentlich blamieren. Diesen Schlüsselreiz bedient die neue "Gefragt – Gejagt"-Sonderausgabe, die das Erste bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in die Primetime holt. Mehr als drei Stunden Sendezeit werden dafür freigeräumt. Alexander Bommes, Moderator und Spielleiter mit dem besonders süffisanten, nie lauten, aber treffend spitzzüngigen Humor, hat dafür 16 bekannte Zeitgenossen zusammengetrommelt. Sie eint ein Ziel: Es geht darum, möglichst viel Geld für einen guten Zweck einzuspielen. Und es soll natürlich heiter werden.

Gefragt – Gejagt Show • 06.09.2025 • 20:15 Uhr

Hochmotiviert ist diesmal natürlich wieder die Quiz-Elite des Senders, die es zu schlagen gilt: Die Damen und Herren mit den berühmt-berüchtigten Beinamen wollen es den Promis so schwer wie möglich machen. Zu schlagen sind unter anderem der "Besserwisser" Sebastian Klussmann, der sogenannte "Quizvulkan" Manuel Hobiger, die "Generalistin" Adriane Rickel, die "Schlagfertige" Annegret Schenkel, der promovierte "Quizdoktor" Thomas Kinne sowie der "Quizgott" Sebastian Jacoby.

Wer blamiert sich mit Wissenslücken zuerst? Das Lager der Persönlichkeiten, die man aus Film-, Fernseh-, Sport- und Unterhaltungswelt kennt, teilt sich in vier Teams. Es treten unter anderem die Journalistin und Moderatorin Pinar Atalay, der Nachrichtensprecher Jens Riewa, der Ex-Fußballprofi und Team-Manager Fredi Bobic, die Autorin und Kolumnistin Paula Lambert sowie der Sänger Max Giesinger an. Von der Schauspielerei kommen Elisabeth Lanz, Axel Milberg, Oliver K. Wnuk, Tom Wlaschiha sowie Eva Padberg, die bekanntlich vorrangig Model und Musikerin ist. Ebenfalls mit von der Partie sind die Schlagersängerin Stefanie Hertel, die Moderatorin Panagiota Petridou sowie die Humorkünstler Atze Schröder, Michael Mittermeier und Florian Schroeder.

Spannend ist auch die Frage, wie sich die Show in der Quoten-Betrachtung schlägt. Bei der zurückliegenden XXL-Ausgabe Ende Mai hatten sich im Durchschnitt 2,73 Millionen Gesamtzuschauer zugeschaltet. Das war ein passabler Wert, allerdings liegt so manche reguläre Folge auf dem gewohnten Sendeplatz am Vorabend wochentags um 18.00 Uhr auch schon mal mit einer höheren Reichweite über der Drei-Millionen-Marke.

Gefragt – Gejagt – Sa. 06.09. – ARD: 20.15 Uhr

