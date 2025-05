So feiert Andrea Kiewel das ZDF-Fernsehgarten-Jubiläum

Ein ganz besonderer Sonntag steht bevor: Andrea 'Kiwi' Kiewel feiert ihr 25-jähriges Jubiläum als Moderatorin des ZDF-"Fernsehgarten". Am 4. Juni 2000 stand die Berlinerin erstmals auf dem Mainzer Lerchenberg – gut gelaunt, unterhaltsam, charmant und mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. In der Sendung am 15. Juni wird daher gebührend gefeiert. Das Motto: "Kiwis 25. Jubiläum".