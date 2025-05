"Shazam! Fury of the Gods": Kritik zum DC-Abenteuer mit Rachel Zegler, Lucy Liu und Helen Mirren

Ursprünglich war Shazam ein ganz normaler Teenager. Billy Batson (Asher Angel), der bei einer Pflegefamilie aufwächst, wurde einst auserwählt, die Nachfolge eines antiken Magiers (Djimon Hounsou) anzutreten. Wenn der Knabe "Shazam!" ruft, verwandelt er sich in einen ausgewachsenen Superhelden (Zachary Levi), der stark ist wie Herkules, ausdauernd wie Atlas, schnell wie Merkur und, anders als viele andere DC-Helden, durchaus auch sehr sympathisch. Nachdem er eine nach der anderen alle seine Fähigkeiten entdeckt und zu beherrschen gelernt hatte, nahm er es in seinem ersten Solo-Filmauftritt von 2019 ("Shazam!") erfolgreich mit einem Gegner auf, in dem sich die sieben Todsünden bündelten – das müsste so ein Batman erst einmal nachmachen.

Shazam! Fury of the Gods Action • 25.05.2025 • 20:15 Uhr

In der Fortsetzung "Shazam! Fury of the Gods", die RTL jetzt als Free-TV-Premiere zeigt, trifft Billy Batson alias Shazam mit seinen Super-Gefährten auf eine neue böse Übermacht – in dem Fall sind es drei Schwestern, und auch da wird wieder ein bisschen Mythologie hinzugemischt: Rachel Zegler (zuletzt als "Schneewittchen" in aller Munde) verkörpert Anthea, Lucy Liu wird zu Kalypso und, besonders prominent, Oscargewinnerin Helen Mirren ("Die Queen") spielt Hespera. Sie, die Töchter des Titanen Atlas, wollen ein vermeintliches Unrecht geraderücken und erklären der Welt den Krieg – "wir werden alles vernichten". Neben Asher Angel, Zachary Levi und Djimon Hounsou kehren weitere Darstellerinnen und Darsteller aus dem ersten Film in ihren bekannten Rollen zurück.

Ob es in Zukunft noch weitere Auftritte für Shazam geben wird, ist indes fraglich. "Shazam! Fury of the Gods" beeindruckte die Kritik weit weniger als noch der Vorgängerfilm von 2019 und blieb auch kommerziell hinter den Erwartungen zurück – weltweit spielte der DCU-Film nur knapp über 130 Millionen Dollar ein. Regisseur David F. Sandberg, der auch schon das erste "Shazam!"-Abenteuer inszeniert hatte, erklärte kurz nach dem Kinostart von "Fury of the Gods", zukünftig keine Superhelden-Filme mehr drehen zu wollen. Derweil dürfen sich Fans aber schon auf ein neues DC-Spektakel freuen: Am 10. Juli startet James Gunns neuer "Superman" in den Kinos.

