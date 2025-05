"Terra X History: Autokraten im Aufwind? – Von Putin bis Trump": Infos zur ZDF-Doku

Nachdem er im November zum zweiten Mal zum amerikanischen Staatspräsidenten gewählt wurde, geriert sich Donald Trump wie ein Wüterich. Er macht, so scheint es zumindest, was er will – unterzeichnet hunderte Dekrete, etwa zu Entlassungen in den Behörden und zu Auslandszöllen. Nicht zuletzt setzt er sich mit harten Entscheidungen sogar von seinem Bündnispartner Europa ab. Mit dem russischen Präsidenten Putin übt Trump darüber hinaus den Schulterschluss. Schließlich versprach er im Wahlkampf, den Krieg in der Ukraine "binnen 24 Stunden" zu beenden. Aber auch andere Länder und deren Präsidenten, wie Ungarn, die Türkei, China und Nordkorea nimmt sich "Terra X History" zu später Stunde vor und fragt besorgt: "Sind demokratisch gewählte Führer wie Trump, Erdoğan und Orbán dabei, wie Putin, Xi und Kim Jong-un zu werden? Oder liegen zwischen ihnen Welten?"