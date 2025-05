"Schtonk!": Kritik zur Kult-Komödie mit Götz George von Helmut Dietl

"Stern"-Reporter Gerd Heidemann war ganz und gar nicht zum Lachen, als man seine für neun Millionen Mark erstandenen "Hitler Tagebücher" 1983 als plumpe Fälschung enttarnte. Hatte er sich noch Tage zuvor wie ein Guru von den Massen feiern lassen, ließ man ihn nun mit viereinhalb Jahren Haftstrafe in dem von ihm herangekarrten braunen Müll zurück. Dass einer daraus eine urkomische Satire machen würde, konnte der Journalist damals nicht ahnen. 1992 traf dann Helmut Dietl mit "Schtonk!" (benannt nach einer Wortschöpfung in Charlie Chaplins "Der große Diktator") ins Schwarze. Bei Publikum und Presse wurde es einer der erfolgreichsten deutschen Filme der 90er-Jahre. ARTE wiederholt den bis heute nachwirkenden Kultfilm von Regisseur und Autor Helmut Dietl am Sonntagabend zur besten Sendezeit.