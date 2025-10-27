Beatrice Egli verrät: Deshalb trägt sie einen Ehering an ihrer Hand!

Scharfe Beobachter haben es längst bemerkt: Beatrice Egli zeigt sich bei Auftritten und Fototerminen immer wieder mit einem Ehering am Finger. Ein Detail, das regelmäßig Spekulationen über eine heimliche Hochzeit entfacht. Schnell wird gemunkelt, ob vielleicht ein bislang unbekannter Partner an ihrer Seite steht.

Die wahre Bedeutung von Beatrice Eglis Ring Doch hinter dem Schmuckstück verbirgt sich keine Liebesgeschichte, sondern eine sehr persönliche Erinnerung. 2022 musste Beatrice Egli innerhalb weniger Wochen gleich zwei schwere Verluste verkraften: den Tod ihres Großvaters und kurz darauf auch den ihrer Großmutter. Zu beiden hatte sie ein inniges Verhältnis. Der Ring stammt aus dem Besitz ihrer Großeltern – und seitdem trägt die Sängerin ihn als Symbol für ihre enge Verbundenheit und als ständiges Andenken.

„Ich nehme viel von ihnen mit in meinem Herzen, und ich trage ihre Ringe an der Hand – den Ehering und den Ring zur Goldenen Hochzeit“, erklärte Egli im Interview mit dem Luxemburger Wort. Sie wuchs mit ihren Großeltern auf und verbindet mit ihnen viele schöne Erinnerungen: Mit ihnen verbrachte sie Urlaube, ihr Opa brachte ihr das Skifahren bei und ihre Oma beriet sie bei modischen Fragen.

Beatrice Egli singt über Verlust und Trauer Beatrice Egli hat ihren Großeltern sogar einen Song gewidmet. In „Zwischen den Wolken“ singt sie über ihren schmerzhaften Abschied: "Unser Abschied war leise. So still war’s noch nie hier. Es gab so viel auf unsrer Reise. Bin sehr dankbar dafür."

Das emotionale Lied half ihr, den Verlust zu verarbeiten. „Beim Schreiben und Aufnehmen des Songs konnte ich endlich richtig Abschied nehmen und meine Großeltern noch einmal bei mir spüren“, erklärte sie in einem Interview. Die Aufnahmen gingen ihr so nah, dass sie im Tonstudio mehrfach die Fassung verlor und weinte. Auch bei ihren Konzerten sorgte der Song für emotionale Momente – so etwa am 20. November 2023 im ausverkauften Stage Operettenhaus in Hamburg, wo sie selbst Tränen vergoss.

„Ein selbstbewusstes, kreatives Leben zu leben, das habe ich von den beiden mit auf den Weg bekommen“, verriet Egli in einem Interview. Diesen Rat hat sich die Schlagersängerin ohne Zweifel zu Herzen genommen.