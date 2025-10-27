Home News Star-News

Beatrice Egli verrät: Deshalb trägt sie einen Ehering an ihrer Hand!

Das steckt dahinter

Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?

27.10.2025, 10.15 Uhr
von Julian Flimm
Bei all ihren Konzerten und Auftritten trägt Beatrice Egli einen Ehering an der Hand – hier erfährst du den Grund dafür.
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Scharfe Beobachter haben es längst bemerkt: Beatrice Egli zeigt sich bei Auftritten und Fototerminen immer wieder mit einem Ehering am Finger. Ein Detail, das regelmäßig Spekulationen über eine heimliche Hochzeit entfacht. Schnell wird gemunkelt, ob vielleicht ein bislang unbekannter Partner an ihrer Seite steht.

Die wahre Bedeutung von Beatrice Eglis Ring

Doch hinter dem Schmuckstück verbirgt sich keine Liebesgeschichte, sondern eine sehr persönliche Erinnerung. 2022 musste Beatrice Egli innerhalb weniger Wochen gleich zwei schwere Verluste verkraften: den Tod ihres Großvaters und kurz darauf auch den ihrer Großmutter. Zu beiden hatte sie ein inniges Verhältnis. Der Ring stammt aus dem Besitz ihrer Großeltern – und seitdem trägt die Sängerin ihn als Symbol für ihre enge Verbundenheit und als ständiges Andenken.

„Ich nehme viel von ihnen mit in meinem Herzen, und ich trage ihre Ringe an der Hand – den Ehering und den Ring zur Goldenen Hochzeit“, erklärte Egli im Interview mit dem Luxemburger Wort. Sie wuchs mit ihren Großeltern auf und verbindet mit ihnen viele schöne Erinnerungen: Mit ihnen verbrachte sie Urlaube, ihr Opa brachte ihr das Skifahren bei und ihre Oma beriet sie bei modischen Fragen.

Derzeit beliebt:
>>„Die Bergretter”: Hier wurde die 17. Staffel gedreht!
>>ARD deckt auf: Die schmutzigen Tricks mit Brot und Brötchen
>>Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Diese prominenten Gäste sind dabei
>>Beatrice Egli lebt bescheiden: Ein Blick auf ihr Vermögen

"Tatort" Dortmund: Kommt ER als neuer Kommissar ins Team?
Stefanie Reinsperger verlässt den Dortmunder "Tatort". Könnte ein alter Bekannter bald wieder regelmäßig an Peter Fabers Seite ermitteln?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.



Beatrice Egli singt über Verlust und Trauer

Beatrice Egli hat ihren Großeltern sogar einen Song gewidmet. In „Zwischen den Wolken“ singt sie über ihren schmerzhaften Abschied: "Unser Abschied war leise. So still war’s noch nie hier. Es gab so viel auf unsrer Reise. Bin sehr dankbar dafür."

Das emotionale Lied half ihr, den Verlust zu verarbeiten. „Beim Schreiben und Aufnehmen des Songs konnte ich endlich richtig Abschied nehmen und meine Großeltern noch einmal bei mir spüren“, erklärte sie in einem Interview. Die Aufnahmen gingen ihr so nah, dass sie im Tonstudio mehrfach die Fassung verlor und weinte. Auch bei ihren Konzerten sorgte der Song für emotionale Momente – so etwa am 20. November 2023 im ausverkauften Stage Operettenhaus in Hamburg, wo sie selbst Tränen vergoss.

Horror-Szenario im „Tatort“: Sind gehackte Herzschrittmacher möglich?
Im Zürcher "Tatort: Kammerflimmern" sorgt ein Cyber-Angriff auf Herzschrittmacher für Chaos und Tod. Doch wie realistisch sind solche Szenarien? Die spannende Folge wirft Fragen auf.
Medizinische Cyber-Bedrohung
"Tatort: Kammerflimmern"

„Ein selbstbewusstes, kreatives Leben zu leben, das habe ich von den beiden mit auf den Weg bekommen“, verriet Egli in einem Interview. Diesen Rat hat sich die Schlagersängerin ohne Zweifel zu Herzen genommen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Traumschiff-Romanze? Kapitän Silbereisen und Kollegin "kommen sich näher"
Erste Folge 2026
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Verbotene Liebe? So begann Roland Kaisers Beziehung mit Silvia
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
"Traumschiff"-Zoff: So reagiert Roland Kaiser auf die Silbereisen-Kritik
Jahrelange Showkollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Thomas Seitel: Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Silbereisen, Kaiser & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking
Wer hat am meisten?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Ronja Forcher über neue „Bergdoktor“-Staffel: „Es ist wild bei uns!“
Neuer Staffelstart
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
Schluss mit „Kaisermania“? Roland Kaiser spricht Klartext
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.
Heino tritt nicht mehr bei Silbereisen & Co auf: "nicht alles für Geld machen"
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.
Ehe mit Fremden: Kann aus dem Experiment echte Liebe werden?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
Hochzeit auf den ersten Blick
Sky du Mont über Silbereisen & Traumschiff: "Ich finde es dumm"
Überraschend harte Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Deutschland in Gefahr? Neue Enthüllungen von Linda Zervakis
"LINDA ZERVAKIS. Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."
ProSieben Thema
Entdecke das Geheimnis hinter dem perfekten Chili mit Sebastian Lege
"Lege kommt auf den Geschmack"
Lege kommt auf den Geschmack
Mysteriöser Mord am Bodensee: Was steckt hinter dem Wunschbaum?
"Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum"
"Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum"
„Tatort: Letzte Ernte“ – wie realistisch ist die Krebs-These?
Konventionelle Landwirtschaft
Tatort: Letzte Ernte
Marvel-Knaller & Horror-Hits: Diese DVDs starten im Oktober
DVD-Neuerscheinungen
"The Fantastic Four: First Steps"
Patricia Kelly über Brustkrebs: „Vorsorge rettete mir das Leben“
Awareness-Monat
Patricia Kelly
Eintracht-Star sucht verzweifelt Blutspender für seine Katze
Haustier in Not
Michy Batshuayi
Nockherberg 2025: Maxi Schafroth musste CSU-Kritik teuer bezahlen
Fastenprediger-Rauswurf
Auf dem Nockherberg
Die 10 besten Biopics über Musik-Legenden – von Johnny Cash bis Queen
Legendäre Musikfilme
I'm Not There (2007)
Quoten-Desaster für Stefan Raab – Horst Lichter triumphiert im ZDF
Neuer Tiefstand
Die Stefan Raab Show
„Drei Engel für Charlie“-Ikone Jaclyn Smith feiert 80. Geburtstag
Erfolgreiche Unternehmerin
Jaclyn Smith
Nora trifft alte Jugendliebe: Drama und Romantik in Inga Lindström
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
Steffen Hensslers Kochshow: Prominente Küchenhelden im Wettkampf
"Hensslers Dreamteam"
Hensslers Dreamteam
Charlotte Lindholm ermittelt wieder alleine im "Tatort"
"Tatort: Letzte Ernte"
Tatort: Letzte Ernte
Neue ARD-Serie enthüllt die Gefahren der digitalen Welt
"Schattenseite"
Schattenseite
12 Jahre im Wald: Marc's beeindruckende Reise
"Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald"
Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald
Sorgenkinder: Diese Promi-Sprösslinge sorgen für Schlagzeilen
Skandalträchtige Nachkommen
Kinder, Kinder!
Mark Ruffalo über Geschlechterrollen: "Wir sind Männer in einem umfassenderen Sinn"
Ruffalo als FBI-Agent
Mark Ruffalo
Chris Norman wird 75: Was macht der Smokie-Sänger heute?
Musikalische Legende
Chris Norman
Abo nicht nötig: Dieser Streamer überträgt die Bambi-Verleihung 2025 kostenlos
Bambi-Verleihung
Bambi