"Transformers One": Prequel über Optimus Prime und Megatron läuft erstmals im Free-TV

Auf der einen Seite Optimus Prime und seine Autobots, auf der anderen Megatron und die Decepticons: der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, ausgetragen zwischen gigantischen Robotern, die eigentlich ja Außerirdische sind. Kaum ein anderes Kino-Franchise hat in den letzten 20 Jahren so viel spektakuläre Blechschaden-Action auf die Leinwand gebracht wie die "Transformers"-Reihe. Viele Kritiker würden auch sagen: teuer produzierter Metallschrott. Umso mehr fällt "Transformers One" aus dem Rahmen. ProSieben zeigt den vielleicht besten Film der Reihe nun als Free-TV-Premiere.

Transformers One Animation • 19.06.2026 • 20:15 Uhr

Die sieben vorangegangenen Filme setzten auf einen Mix aus Live-Action und aufwendig am Computer erschaffenen Transformern, hier hingegen handelt es sich um einen reinen Animationsfilm. Ein mutiger Schritt für eine Reihe wie diese, die in der Vergangenheit auch mit Stars wie Megan Fox, Mark Wahlberg und Shia LaBeouf das Publikum lockte.

Warum die geplante "Transformers One"-Trilogie wohl nicht kommt Diesmal konzentriert sich also alles auf die Transformers selbst und dabei vor allem auf Orion Pax und D-16: So heißen in der Prequel-Geschichte von Regisseur Josh Cooley und dem Autorenteam um Eric Pearson die beiden Mechano-Aliens, die später als Optimus Prime und Megatron bekannt werden. In "Transformers One" sind sie noch gute Freunde, die gemeinsam auf einer Müllverbrennungsanlage schuften. Aber Orion Pax und D-16 sind zu Höherem berufen. Die beiden werden um die Zukunft ihres Planeten Cybertron kämpfen, am Ende allerdings nicht mehr auf der gleichen Seite stehen.

"Transformers One" erntete viel Lob für die Regie, Storytelling und die erstklassigen Animationen – laut Meinung vieler Experten ein vielversprechender Neustart für das zuvor etwas abgenutzte Franchise. Das Sci-Fi-Spektakel erreichte bei IMDB eine Wertung von 7,6 und schnitt damit besser ab als alle bisherigen "Transformers"-Filme. Die Pläne für eine zunächst angedachte Trilogie wurden aber trotzdem wieder verworfen: "Transformers One" spielte nur knapp 130 Millionen Dollar ein und blieb damit weit hinter den Erwartungen zurück – da hilft auch alles Krikiterlob nichts mehr.

Transformers One – Fr. 19.06. – ProSieben: 20.15 Uhr

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