Home News Star-News

Anja Knauer ehrlich: "Mich an den Grill zu stellen, ist grundsätzlich keine gute Idee"

Grill-Interview

Anja Knauer ehrlich: "Mich an den Grill zu stellen, ist grundsätzlich keine gute Idee"

19.06.2026, 09.56 Uhr
von Julian Flimm
In "Extrawurst" wird das Grillen zur großen Debatte. Privat hat Anja Knauer dagegen eine klare Regel: Hauptsache, sie muss nicht selbst wenden.
Anja Knauer schaut ernst.
Anja Knauer in "Extrawurst"  Fotoquelle: Studiocanal
Anja Knauer lächelt.
Anja Knauer  Fotoquelle: Anne Wilk / Studiocanal

In der Komödie "Extrawurst" wird aus einer Grillfrage schnell eine große Sache: Wie unkompliziert sind Sie selbst beim Grillen?
Sehr unkompliziert, solange ich nicht am Grill stehen muss, um im Rauch die Nackensteaks zu wenden.

Was ist Ihre ganz persönliche Extrawurst beim Grillabend — also der eine Wunsch, auf den Sie nur ungern verzichten?
Meine Extrawurst beim Grillen ist alles außer Wurst. Ich habe am liebsten Gemüse auf dem Grill. Meine Maximalphantasie sind mit Halloumi gefüllte Champignons in Chimichurri.

Was ist Ihr Grilltipp, der jeden Sommerabend sofort besser macht?
Saucen! ich bringe immer jede Menge Saucen mit. Meine Chimichurri ist heiß begehrt; ich mache sie mit Chili, Knoblauch, Petersilie, Salz, Pfeffer, Avocadocreme, Olivenöl und Zitronensaft.

Derzeit beliebt:
>>Beatrice Egli stellt klar: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
>>WM 2026: Diese Gegner drohen Deutschland nach der Gruppenphase
>>Star Trek IV: Der Film, der seiner Zeit voraus war
>>Comeback mit Wucht: Dieses Franchise geht in den Kino-Charts durch die Decke

Welches Essen vom Grill wird Ihrer Meinung nach völlig unterschätzt und warum?
Maiskolben sind gegrillt unglaublich lecker und auch Kinder lieben sie sehr – die sind dann erst einmal eine Weile mit Abknabbern beschäftigt.

Was war Ihr bislang größtes Grill-Missgeschick?
Mich an den Grill zu stellen, ist grundsätzlich keine gute Idee, weil ich gerne viel rede und dann die Würstchen vergesse und alles verkohlt. Ich arbeite auch hart daran, dass sich das weiter rumspricht, damit auch in dieser Grillsaison niemand auf die Idee kommt, mir die Verantwortung für den Grill zu übertragen.

"Extrawurst" mit Anja Knauer, Christoph Maria Herbst und Hape Kerkeling ist jetzt auch auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Das könnte dich auch interessieren

Ein Murmeltier-Tag, der niemals endet: Bill Murrays Kultfilm
Kultkomödie
Und täglich grüßt das Murmeltier
"You're cordially invited – Ihr seid herzlich eingeladen": Kritik zur Romcom mit Reese Witherspoon auf SAT.1
Hochzeitschaos
You're Cordially Invited - Ihr seid herzlich eingeladen
He-Man zurück auf der großen Leinwand: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Highlights
Masters of the Universe
Erneute Rückkehr nach Pandora: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Avatar: Fire and Ash"
"Good Bye, Lenin!": Wie Daniel Brühl die DDR wiederauferstehen ließ
Deutscher Filmklassiker
Good Bye, Lenin!
Fünf Freunde und das Chaos des Arbeitslebens: "Not Suitable for Work"
Gen-Z-Karrierekomödie
Not Suitable For Work
Jack Black rockt die Schule in "School of Rock" - im Free TV
Rockpädagogik
"School of Rock"
Michael J. Fox und der amerikanische Traum: "Das Geheimnis meines Erfolgs" im Free-TV
Karriereleiter
"Das Geheimnis meines Erfolgs"
Neue DVDs: Extrawurst, No Other Choice und Checker Tobi 3
DVD-Neuerscheinungen
"Extrawurst"
Wenn ein zweiter Grill einen Glaubenskrieg entfacht: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Extrawurst"
WM 2026 Spielplan: Termine, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
Schlaflose Nächte für Fans
Joshua Kimmich spielt Fußball.
ARD-Doku begleitet Wolfgang Niedeckens BAP auf dem Weg zum Jubiläumskonzert
"Verdamp lang her – 50 Jahre BAP"
Verdamp lang her - 50 Jahre BAP
Prequel über Optimus Prime und Megatron läuft erstmals im Free-TV
"Transformers One"
Transformers One
Umstrittene Romanverfilmung: Dieser Disney-Film trieb alle auf die Barrikaden
Disney-Kontroversen
"Der Glöckner von Notre Dame"
Anspruchsvoller Krimi zwischen Elite-Schule und Ost-West-Seilschaften
"Tod im Internat (1)"
Tod im Internat (1)
Diese WM-Spiele laufen heute (19.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Fußball-Weltmeisterschaft
ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen von Steven Spielbergs Klassiker
"'Der weiße Hai', Kultfilm mit Biss"
Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
MagentaTV: Experten-Duo Jürgen Klopp und Thomas Müller wird zum Streitthema
WM 2026
Thomas Müller und Jürgen Klopp
"Die Bachelors": Sebastian verweigert Rosenvergabe und sorgt für Schockmoment
Gerüchteküche brodelt
Die Bachelors
25 Jahre später: "Fast & Furious" soll zu Paul Walkers Ursprungsidee zurückkehren
Action-Kultreihe
The Fast and the Furious (2001)
Neue Kinofilme: "The Death of Robin Hood", "Backrooms" und "LOL 2.0" starten
Kino-Highlights der Woche
The Death of Robin Hood
"Maybrit Illner" pausiert: Diese ZDF-Kollegin übernimmt im Sommer
Das hat sie vor
Maybritt Illner trägt ein Kleid und lächelt.
Daveigh Chase gestorben: "The Ring"-Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt
Früher Ruhm
Daveigh Chase
Judith Rakers meldet sich nach Instagram-Pause mit traurigen Nachrichten
Große Trauer
Judith Rakers
Nächstes Deutschland-Spiel bei der WM 2026: Gegner, Uhrzeit, Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.
ZDF zeigt das Trump-Biopic, das Donald Trump offenbar stoppen wollte
"The Apprentice – The Trump Story"
The Apprentice - The Trump Story
Helene Fischer und Thomas Müller: Überraschendes Duo sorgt für WM-Gefühl
Musikalisches WM-Highlight
Helene Fischer und Thomas Müller
007-Ranking mit Überraschung: Warum Daniel Craig nicht ganz oben landet
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
"Let’s Dance" vor großer Veränderung: Nach 20 Jahren ist Schluss
Beliebte Tanz-Show
Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi schauen ernst.