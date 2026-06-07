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"Tatort: Borowski und der gute Mensch": Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger

Krimi-Kult

"Tatort: Borowski und der gute Mensch": Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger

07.06.2026, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Im Tatort: Borowski und der gute Mensch kehrt Lars Eidinger als Kai Korthals zurück. Der dritte Auftritt des "stillen Gasts" beschert spannende Thriller-Momente und grimmigen Humor.
Tatort: Borowski und der gute Mensch
Diese frühe Szene im "Tatort: Borowski und der gute Mensch" dürfte extra für Lars Eidinger erdacht und geschrieben worden sein. Als inhaftierter Mörder Kai Korthals spielt er im Schiller-Stück "Die Räuber" der Gefängnis-Theater-AG die Hauptrolle und legt - wie nicht anders zu erwarten - einen großen Auftritt hin.  Fotoquelle: NDR / Thorsten Jander,
Tatort: Borowski und der gute Mensch
Spielt zum dritten Mal den "stillen Gast" im Kieler "Tatort": Lars Eidinger, der als flüchtiger Mörder Kai Korthals nicht von der blinden Seelsorgerin Teresa (Sabine Timoteo) lassen kann.  Fotoquelle: NDR / Thorsten Jander,
Tatort: Borowski und der gute Mensch
Dem Mörder auf der Spur: Sahin (Almila Bagriacik) und Borowski (Axel Milberg) schleichen sich in eine Wohnung.  Fotoquelle: NDR / Thorsten Jander,
Tatort: Borowski und der gute Mensch
Kai (Lars Eidinger, rechts) und Borowski (Axel Milberg) haben eine besondere Beziehung.  Fotoquelle: NDR / Thorsten Jander,
Tatort: Borowski und der gute Mensch
Ermittlerin Mila Sahin (Almila Bagriacik) begegnet dem "stillen Gast" zum ersten Mal. Sie hat daher einen unverstellten Blick auf den Mörder Kai Korthals, mit dem ihr Kollege Borowski bereits eine sehr persönliche Geschichte verbindet.   Fotoquelle: NDR / Thorsten Jander
Tatort: Borowski und der gute Mensch
Das Grauen im Spiegel: Der Kieler "Tatort"-Ermittler Klaus Borowski (Axel Milberg, rechts) trifft in seinem neuen Fall zum dritten Mal den Frauenmörder Kai Korthals (Lars Eidinger).  Fotoquelle: NDR / Thorsten Jander,
Tatort: Borowski und der gute Mensch
Der mythenumwobene Serienmörder Kai Korthals ist aus der Sicherheitsverwahrung entkommen. Die Kieler "Tatort"-Ermittler Schladitz (Thomas Kügel, links), Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) machen sich große Sorgen.  Fotoquelle: NDR / Thorsten Jander,
Tatort: Borowski und der gute Mensch
Die blinde Telefonseelsorgerin Teresa (Sabine Timoteo, zweite von links) wird vom Ermittlungsteam (Almila Bagriacik, Axel Milberg, Thomas Kügel, links) verhört.   Fotoquelle: NDR / Thorsten Jander,

Dass ein Mörder – in neun Jahren – zweimal zurückkehrt, das gab es noch nicht in der langen Geschichten des deutschen "Tatorts". Im Fall des mittlerweile in Rente gegangenen Klaus Borowskis (Axel Milberg) und Mila Sahins (Almila Bagriacik) von 2021 hieß der Widersacher nach 2012 ("Tatort: Borowski und der stille Gast) und 2015 ("Borowski und die Rückkehr des stillen Gasts") wieder einmal Kai Korthals (Lars Eidinger). Zu Beginn des Films sieht man ihn als Hauptdarsteller in Schillers Bühnenklassiker "Die Räuber" – es handelt sich um eine Probe der Theater AG im Gefängnis. Das Method Acting der schweren Jungs eskaliert, ein Brand entsteht, und dem Superschurken Korthals gelingt die Flucht. Als wenig später eine weibliche Leiche im Wald gefunden wird, ist den Ermittlern klar: Der "stille Gast", so Korthals lyrischer Rollenname in den ersten beiden Filmen, ist wieder da.

ARD
Tatort: Borowski und der gute Mensch
Kriminalsfilm • 07.06.2026 • 20:15 Uhr

Vor allem Borowski, dessen große Liebe Frieda Jung (Maren Eggert) sich nach dem letzten Zwischenfall mit Kai Korthals von ihm getrennt hatte, versucht mit dem traumatischen Aufflammen der Vergangenheit möglichst cool umzugehen. Man kann sich schon denken, dass daraus nichts wird. Korthals, der Borowski als "seinen einzigen Freund" bezeichnet, hat in seiner Knastzeit viele Liebesbriefe bekommen. Eine der Frauen, die sich zum inhaftierten Korthals hingezogen fühlten, war die blinde Telefonseelsorgerin Teresa Weinberger (Sabine Timoteo). Eben zu ihr scheint sich der geflohene Psychopath nun auf den Weg zu machen.

Korthals-Kult mit grandios geschriebenen Dialogen

Alle Korthals-"Tatorte" entstammten der Feder des Autors Sascha Arango. Film eins, "Borowski und der stille Gast", lebte vom brillanten Grusel eines gelungenen Home Invasion Thrillers. Lars Eidinger als stummer Paketbote und Verkleidungskünstler, der unerkannt wie durch Wände ging und scheinbar wie ein Geist am Leben seiner Opfer teilnahm – das fühlte sich beim Zuschauen maximal irritierend, innovativ und unheimlich an. Teil zwei inszenierte dann die persönliche Beziehung zwischen Borowski und Korthals. Reichlich "larger than life", aber auch dieser Ansatz hatte seine Momente.

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Nun taten Autor Arango und der mittlerweile berühmt gewordene Regisseur Ilker Çatak ("Das Lehrerzimmer" war oscarnominiert, sein jüngstes Politdrama "Gelbe Briefe" gewann den Goldenen Bären der 76. Berlinale) das einzig Richtige: "Borowski und der gute Mensch" feiert den Korthals-Kult mit grandios geschriebenen Dialogen, randvoll mit verstecktem Witz. Der Film inszeniert trotzdem auch Momente des Gruselns, die gleichzeitig als Hommage an den Erzählkosmos "stiller Gast" fungieren: Korthals als Geistwesen in fremden Wohnungen, das Grusel-Lutschen an fremden Zahnbürsten – alles ist dabei, aber mit neuen Twists. Dieses "Gast"-Reboot ist schlau, voller Esprit und keineswegs peinlich.

Tatort: Borowski und der gute Mensch – So. 07.06. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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