"Ein Sommer auf Elba": Kritik zum ZDF-Herzkino-Film mit Regula Grauwiller

"So, jetzt mache ich mal, was ich will!" – Während bestimmt viele Menschen nur davon träumen, einfach mal alles stehen und liegen zu lassen, gibt sich Maja (Regula Grauwiller) tatsächlich einen Ruck und setzt ihren Vorsatz in die Tat um. Sie hat im ZDF-"Herzkino"-Film "Ein Sommer auf Elba" von 2021 die Schnauze voll von ihrer Familie und haut einfach ab. Schließlich sind ihre Kinder schon groß genug, um auf sich selbst aufzupassen. Warum sollte sie den Urlaub auf Elba nicht auch so genießen, wie sie es gerne möchte? Das ZDF wiederholt den Film, den bei der Premiere fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen. Bereits ab Samstag, 30. Mai, ist "Ein Sommer auf Elba" in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Ein Sommer auf Elba Drama • 07.06.2026 • 20:15 Uhr

Schon als Maja zu Beginn des Urlaubs mit der Fähre auf Elba ankommt, ist sie genervt von ihren Jungs: Handys, Tablets, Laptops und ein funktionierendes WLAN sind alles, was sie interessiert. Dabei sind sie doch auf Elba, einen der schönsten Orte Italiens! Während sie die Gegend erkundet, vergraben ihre beiden Söhne Erik (Levis Kachel) und Anton (Henry Horn) ihre Nasen in ihre elektrischen Geräte, und auch ihr Ex-Mann Thorsten (Janek Rieke), mit dem sie der Kinder zuliebe weiterhin in den Urlaub geht, hängt ständig am Handy, weil er arbeiten muss. Für gemeinsame Aktivitäten sind alle drei nicht zu begeistern. Schon bald hat Maja die Nase voll. So nicht, denkt sie sich genervt – und beschließt während einer Tour, die gelangweilte und unaufmerksame Truppe zu verlassen.

Zum Glück hat sie zu Beginn des Films, als sie die Fähre verließ, Lorenzo (Robert Schupp) kennengelernt. Er ist der Betreiber eines Glamping-Parks, einer Art Luxus-Zelt-Platzes. Warum also nicht den sonderbaren Campingplatz besichtigen? Noch dazu stößt sie dort auf eine Gruppe Vogelliebhaber, was ihr ebenfalls sehr gefällt. Was wohl Thorsten und die Kinder machen? Egal!

Wenn der gemeinsame Urlaub einfach nicht klappen will Die machen sich allerdings schon ein wenig Sorgen. Recht schnell wird ihnen klar, dass Maja sie aus einem bestimmten Grund verlassen hat. Was also tun? Thorsten muss sich nun mit seinen Kindern herumärgern, kann nicht zurück nach Deutschland fliegen und riskiert damit seinen Job. So nimmt das Drama seinen Lauf – und lässt nichts aus: ein Geheimnis von Lorenzo, eine aufwendige Suchaktion, ein Unfall, viele Streitereien, Romantik und auch eine Scheibe Humor. Alles das, was ein typischer Vertreter des ZDF-"Herzkinos" auszeichnet.

Gekonnt herausgearbeitet sind die Schwierigkeiten einer zerbrochenen Familie: Nach 22 Jahren Ehe sind die Eltern getrennt, die Kinder leben bei der Mutter. Der Vater weiß nicht, was er mit seinen Jungs anfangen soll, die Mutter hätte gerne, dass er sich mehr mit seinen Kindern beschäftigt. Vater und Mutter kommen zwar gut miteinander aus, gehen sich dann aber doch auf die Nerven, wenn sie gemeinsam in den Urlaub fahren. Man will, dass es funktioniert – den Kindern zuliebe. Die gutgemeinte Absicht führt zu einem ordentlichen Chaos, aus dem die Ex-Eheleute jedoch jeder für sich ein kraftvolles Fazit ziehen.

Bilder von Elba in voller Pracht Der 35. Film aus der ZDF-"Herzkino"-Reihe "Ein Sommer in..." bietet genau das, was man von den anderen mittlerweile 46 Filmen gewohnt ist: Leichte Unterhaltung und eine dahinfließende Geschichte mit wenigen Spannungsmomenten, aber mit spektakulärer Kulisse. Regisseur Jophi Ries, der mit Hauptdarstellerin Regula Grauwiller verheiratet ist, drehte zuvor bereits zwei weitere "Herzkino"-Filme.

Ein Sommer auf Elba – So. 07.06. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.