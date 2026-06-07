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"Ein Sommer auf Elba": Kritik zum ZDF-Herzkino-Film mit Regula Grauwiller

Familienflucht

"Ein Sommer auf Elba": Kritik zum ZDF-Herzkino-Film mit Regula Grauwiller

07.06.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Im ZDF-Film "Ein Sommer auf Elba" flieht Maja vor ihrer Familie und entdeckt auf der italienischen Insel neue Perspektiven. Die eindrucksvollen Bilder von Elba, das Drama einer zerbrochenen Familie und eine Prise Humor machen den Film zu einem typischen Vertreter der "Herzkino"-Reihe.
"Ein Sommer auf Elba"
Mit Lorenzo (Robert Schupp) verbringt Maja (Regula Grauwiller) in dem ZDF-Drama "Ein Sommer auf Elba" zwei traumhafte Tage auf der italienischen Insel - ganz ohne ihre Männer. Doch ihre neue Bekanntschaft verbirgt ein Geheimnis.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Ein Sommer auf Elba"
Maja (Regula Grauwiller) und Thorsten (Janek Rieke, rechts) sind getrennt, gehen aber noch, ihren Söhnen Anton (Henry Horn, zweiter von rechts) und Erik (Levis Kachel) zuliebe, gemeinsam in den Urlaub.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Ein Sommer auf Elba"
Erik (Levis Kachel) interessiert sich nicht für Vögel oder für Elba. Ihm ist wichtig, dass das WLAN funktioniert.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Ein Sommer auf Elba"
Trotz Trennung sind Maja (Regula Grauwiller) und Thorsten (Janek Rieke) ein gutes Team - findet zumindest Thorsten. Maja ist sich da nicht so ganz sicher.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Ein Sommer auf Elba"
Maja ist verschwunden! In seiner Not eilt Thorsten (Janek Rieke, links) erstmal zu einem Polizisten (Nicola Pecci, rechts), um seine Ex-Frau vermisst zu melden. Für seine Söhne Erik (Levis Kachel) und Anton (Henry Horn) ist die Sache jedoch klar.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Ein Sommer auf Elba"
Maja (Regula Grauwiller, rechts) fühlt sich in einer Gruppe Vogelliebhaber wohl. Von links: Lisetta (Beatrice Richter), Eduardo (Michele Oliveri), Lorenzo (Robert Schupp), Ilka (Laura Schwickerath) und Thilo (Hendrik Heutmann).  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Ein Sommer auf Elba"
Maja (Regula Grauwiller, dritte von links) genießt die Zeit mit Ilka (Laura Schwickerath), Bianca (Emelie Kundrun), Lorenzo (Robert Schupp), Lisetta (Beatrice Richter), Eduardo (Michele Oliveri) und Thilo (Hendrik Heutmann, von links) - ohne ihre Männer.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Ein Sommer auf Elba"
Während seine Mutter verschwunden ist, bandelt Anton (Henry Horn) mit Bianca (Emelie Kundrun) an - nicht ahnend, dass sie genau weiß, wo seine Mutter steckt.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Ein Sommer auf Elba"
Ob das gutgeht? Erik (Levis Kachel, rechts) nimmt an der Vogelwanderung von Lorenzo (Robert Schupp) teil.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch
"Ein Sommer auf Elba"
Anton (Henry Horn, links), Thorsten (Janek Rieke) und Maja (Regula Grauwiller) suchen nach Erik - vor der prachtvollen Kulisse Elbas.  Fotoquelle: ZDF/Christiane Pausch

"So, jetzt mache ich mal, was ich will!" – Während bestimmt viele Menschen nur davon träumen, einfach mal alles stehen und liegen zu lassen, gibt sich Maja (Regula Grauwiller) tatsächlich einen Ruck und setzt ihren Vorsatz in die Tat um. Sie hat im ZDF-"Herzkino"-Film "Ein Sommer auf Elba" von 2021 die Schnauze voll von ihrer Familie und haut einfach ab. Schließlich sind ihre Kinder schon groß genug, um auf sich selbst aufzupassen. Warum sollte sie den Urlaub auf Elba nicht auch so genießen, wie sie es gerne möchte? Das ZDF wiederholt den Film, den bei der Premiere fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen. Bereits ab Samstag, 30. Mai, ist "Ein Sommer auf Elba" in der ZDF-Mediathek zu sehen.

ZDF
Ein Sommer auf Elba
Drama • 07.06.2026 • 20:15 Uhr

Schon als Maja zu Beginn des Urlaubs mit der Fähre auf Elba ankommt, ist sie genervt von ihren Jungs: Handys, Tablets, Laptops und ein funktionierendes WLAN sind alles, was sie interessiert. Dabei sind sie doch auf Elba, einen der schönsten Orte Italiens! Während sie die Gegend erkundet, vergraben ihre beiden Söhne Erik (Levis Kachel) und Anton (Henry Horn) ihre Nasen in ihre elektrischen Geräte, und auch ihr Ex-Mann Thorsten (Janek Rieke), mit dem sie der Kinder zuliebe weiterhin in den Urlaub geht, hängt ständig am Handy, weil er arbeiten muss. Für gemeinsame Aktivitäten sind alle drei nicht zu begeistern. Schon bald hat Maja die Nase voll. So nicht, denkt sie sich genervt – und beschließt während einer Tour, die gelangweilte und unaufmerksame Truppe zu verlassen.

Zum Glück hat sie zu Beginn des Films, als sie die Fähre verließ, Lorenzo (Robert Schupp) kennengelernt. Er ist der Betreiber eines Glamping-Parks, einer Art Luxus-Zelt-Platzes. Warum also nicht den sonderbaren Campingplatz besichtigen? Noch dazu stößt sie dort auf eine Gruppe Vogelliebhaber, was ihr ebenfalls sehr gefällt. Was wohl Thorsten und die Kinder machen? Egal!

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Wenn der gemeinsame Urlaub einfach nicht klappen will

Die machen sich allerdings schon ein wenig Sorgen. Recht schnell wird ihnen klar, dass Maja sie aus einem bestimmten Grund verlassen hat. Was also tun? Thorsten muss sich nun mit seinen Kindern herumärgern, kann nicht zurück nach Deutschland fliegen und riskiert damit seinen Job. So nimmt das Drama seinen Lauf – und lässt nichts aus: ein Geheimnis von Lorenzo, eine aufwendige Suchaktion, ein Unfall, viele Streitereien, Romantik und auch eine Scheibe Humor. Alles das, was ein typischer Vertreter des ZDF-"Herzkinos" auszeichnet.

Gekonnt herausgearbeitet sind die Schwierigkeiten einer zerbrochenen Familie: Nach 22 Jahren Ehe sind die Eltern getrennt, die Kinder leben bei der Mutter. Der Vater weiß nicht, was er mit seinen Jungs anfangen soll, die Mutter hätte gerne, dass er sich mehr mit seinen Kindern beschäftigt. Vater und Mutter kommen zwar gut miteinander aus, gehen sich dann aber doch auf die Nerven, wenn sie gemeinsam in den Urlaub fahren. Man will, dass es funktioniert – den Kindern zuliebe. Die gutgemeinte Absicht führt zu einem ordentlichen Chaos, aus dem die Ex-Eheleute jedoch jeder für sich ein kraftvolles Fazit ziehen.

Bilder von Elba in voller Pracht

Der 35. Film aus der ZDF-"Herzkino"-Reihe "Ein Sommer in..." bietet genau das, was man von den anderen mittlerweile 46 Filmen gewohnt ist: Leichte Unterhaltung und eine dahinfließende Geschichte mit wenigen Spannungsmomenten, aber mit spektakulärer Kulisse. Regisseur Jophi Ries, der mit Hauptdarstellerin Regula Grauwiller verheiratet ist, drehte zuvor bereits zwei weitere "Herzkino"-Filme.

Ein Sommer auf Elba – So. 07.06. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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