"Maxton Hall" Staffel 3: Handlung, Starttermin und alle wichtigen Infos!

Noch bevor die zweite Staffel "Maxton Hall" bei Prime Video überhaupt gestartet war, machte der Streaming-Dienst im Sommer 2025 bereits die dritte Staffel offiziell. Die Dreharbeiten sind inzwischen abgeschlossen: Die letzte Klappe fiel im Dezember 2025. Auch die Postproduktion dürfte weit fortgeschritten sein. Zumindest meldete sich Regisseur Martin Schreier am 11. Februar 2026 mit einem kurzen Reel vom Schnittpult. Darin spricht er darüber, dass sie gerade die finale Szene schneiden würden.

"Maxton Hall" wird für Prime Video zum weltweiten Serien-Hit "Maxton Hall" ist längst mehr als ein deutscher Serienerfolg. Seit dem internationalen Durchbruch der zweiten Staffel zählt die Serie zu den größten globalen Hits von Prime Video. Staffel zwei rangierte in der ersten Woche auf Platz 1 in fast 100 Ländern – darunter den USA, Großbritannien und Australien – und wurde damit zur meistgesehenen International Original Serie aller Zeiten des Streaming-Anbieters. Ein Beweis dafür, wie stark lokal produzierte Inhalte weltweit resonieren können.

Darum geht es in "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" Die Serie spielt an der gleichnamigen Elite-Schule. Ruby Bell, die eher aus bescheidenen Verhältnissen stammt, darf dort dank eines Stipendiums lernen. Und natürlich hat sie einen Lebenstraum: Sie möchte es bis nach Oxford schaffen. Zur Schule gehen eher Schülerinnen und Schüler aus wohlhabenden Familien. Darunter auch die Zwillinge der Beaufort-Familie James und Lydia, deren Mutter ein Modeimperium gehört. Bereits in der ersten Staffel pflegt Lydia eine Affäre mit ihrem Lehrer Graham Sutton. Und Ruby erwischt die beiden in flagranti. So begegnen sich Ruby und James, der ihr Schweigegeld anbietet. Aus Hass wird Liebe, sehr zum Ärgernis James’ toxischen Vaters Mortimer, der seinen Sohn lieber standesgemäß verpartnern möchte.

In Staffel zwei dreht sich alles um den plötzlichen Tod von Mutter Cordelia Beaufort. Die Zwillinge trauern und vor allem James ertränkt seinen Kummer in Drogen und Alkohol. Trotz aller Intrigen des Vaters finden Ruby und James immer wieder zueinander. Zu allem Überfluss ist Lydia von Graham mit Zwillingen schwanger, was Mortimer "korrigieren" will, sobald er davon erfährt.

Staffel-2-Finale: Ruby verliert plötzlich alles Im Staffelfinale der zweiten Staffel spielt Mortimer einen letzten Trumpf aus: Er findet ein Foto, das Ruby und Graham Sutton scheinbar vertraut miteinander zeigt. Damit geht er zum Schuldirektor. Graham gesteht seine Affäre mit einer Schülerin, ohne zu ahnen, dass man ihm ein Verhältnis mit Ruby andichten möchte. Sutton wird verhaftet und Ruby mit sofortiger Wirkung von Maxton Hall suspendiert. Dadurch ist ihr Traum von Oxford geplatzt, denn ohne Schulabschluss kein Studium.

Zudem wird bei der Testamentseröffnung verkündet, dass Mortimer Beaufort der alleinige Erbe des Modeimperiums seiner verstorbenen Frau ist. Die Kinder gehen leer aus, was nicht im Sinne ihrer Mutter gewesen sein kann.

"Maxton Hall" Staffel 3: Ruby und James kämpfen um ihre Zukunft In Staffel drei tut das Paar alles, um Rubys Abschluss zu retten. Dabei "geraten ihr Umfeld und James’ Freundeskreis in einen emotionalen Strudel, der die bisherige Ordnung völlig durcheinanderbringt. Ruby und James wird schmerzhaft klar: Ihre Welten könnten nicht weiter voneinander entfernt sein und nicht alles ist, wie es scheint", heißt es bei Prime Video. Diese Zusammenfassung lässt jede Menge Interpretationsspielraum. In Staffel drei erfahren wir also vermutlich, wie Mortimer es angestellt hat, sich das Erbe zu erschleichen.

Eins wissen aufmerksame Zuschauer jedoch: James hat das Foto von Ruby und Graham in Staffel eins auf einem Ball geschossen, um für den Fall der Fälle etwas gegen sie in die Hand zu haben. Was wird also passieren, wenn Ruby das herausfindet? Und wird es Mortimer dadurch gelingen, die beiden endgültig voneinander zu trennen? Werden Graham und Lydia glückliche Eltern werden können? Und werden die Beaufort-Kinder das Modeimperium schließlich erben? Das alles und mehr wird Staffel drei enthüllen. Doch eins ist sicher: Hält sich die Serie an die Buchvorlage, wird es ein Happy End geben.

Regisseur Martin Schreier verrät seine liebste Szene aus Staffel 3 In einem Interview mit dem Content Creator Paul Fischer verriet Regisseur Martin Schreier seine Lieblingsszenen. In Staffel zwei war es, als Ruby zum völlig aufgelösten James ins Zimmer kommt und ihn tröstend in die Arme schließt. In Staffel drei sollten wir Ausschau nach einer Sonnenuntergangsszene halten, denn die gefällt dem 46-Jährigen am besten.

"Maxton Hall" Staffel 3: Diese Stars sind wieder dabei In einer Pressemitteilung hat Prime Video den Cast bereits enthüllt. Demnach gibt es keine Änderungen zu Staffel zwei. Die Figuren werden verkörpert von:

Harriet Herbig-Matten als Ruby Bell

Damian Hardung als James Beaufort

Sonja Weißer als Lydia Beaufort

Eidin Jalali als Graham Sutton

Ben Felipe als Cyril Vega

Fedja van Huêt als Mortimer Beaufort

Runa Greiner als Ember Bell

Justus Riesner als Alistair Ellington

Govinda Gabriel Cholleti als Keshav Patel

Andrea Guo als Lin Wang

Frederic Balonier als Kieran Rutherford

Eli Riccardi als Elaine Ellington

Dagny Dewath als Ophelia Beaufort Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single" Ob Gerüchte oder alte Liebe: Ina Müller lässt sich privat kaum festlegen. Ihre Haltung zum Alleinsein klingt dabei überraschend gelassen. Die Entertainerin privat

Die wichtigsten "Maxton Hall"-Drehorte von Potsdam bis Oxford Potsdam: Rubys Zuhause, das idyllische Haus der Bells, steht nicht etwa im beschaulichen England, sondern in Potsdam. Auch die glamouröse "Londoner" Luxus-Boutique von Beaufort ist in Wahrheit das Museum Barberini in Potsdam.

London: Gedreht wurde trotzdem auch in London. Unter anderem am legendären Piccadilly Circus, in der New Bond Street und in der modernen City of London. Dort vor allem im Bereich Moorgate und im Bank-District.

Oxford: Viele Schauplätze, die in Oxford stehen, spielen auch in Oxford. Darunter natürlich die bekannte Universität. Auch das historische St. Hilda’s College diente als Kulisse. Rubys Arbeitsplatz, das Café Manos & Deli, gibt es wirklich. Man kann dort einen Kaffee schlürfen und sich vorstellen, man sei selbst Schülerin oder Schüler der Elite-Schule. Es befindet sich im Jericho-Viertel in Oxford. Auch das berüchtigte Pub "Turf Tavern" existiert wirklich. Gedreht wurde in jenem echten Pub in Oxford, das seit Jahren beliebter Treffpunkt Oxforder Studierender ist.

Pattensen (bei Hannover): Die Schule Maxton Hall steht tatsächlich in Deutschland, genauer in Pattensen bei Hannover. Das Schloss Marienburg verkörpert die Elite-Schule. Gedreht wurden dort Innen- und Außenaufnahmen.

Wann startet die dritte Staffel von "Maxton Hall" bei Prime Video? Obwohl die Dreharbeiten längst abgeschlossen sind, sowie vermutlich auch die Postproduktion, hat Prime Video noch kein exaktes Startdatum für die neue Staffel angekündigt – bekannt ist aber, dass die Ausstrahlung im Dezember 2026 beginnen soll.

"Maxton Hall" Staffel 4: So steht es um eine Fortsetzung Analog zur Buchvorlage von Mona Kasten, die aus drei Bänden besteht ("Save Me", "Save You", "Save Us"), bezieht sich jede Staffel auf einen Buchband. Theoretisch hätte die Möglichkeit bestanden, den letzten Band in zwei Staffeln aufzuteilen, dies wurde jedoch nicht angestrebt. Also wird die dritte Staffel auch die finale sein.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels