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Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum

Fußball-Leidenschaft

Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum

25.06.2026, 13.15 Uhr
von Gianluca Reucher
Tom Kaulitz ist Fan-Experte bei MagentaTV während der WM 2022. Der Tokio-Hotel-Gitarrist teilt seine Leidenschaft für den Fußball und die Nationalmannschaft, während er seine neue Rolle genießt.
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Heidi Klum muss regelmäßig zusammen mit Tom Kaulitz Fußball schauen.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Jon Kopaloff

Tom Kaulitz zeigt seine Fußball-Leidenschaft immer wieder in seinem Podcast "Kaulitz Hills" mit Bruder Bill. Bei der WM steht der Tokio-Hotel-Gitarrist nun sogar als Fan-Experte für MagentaTV vor der Kamera. Außerdem war der 36-Jährige jetzt der erste Gast im neuen WM-Podcast "Kerners 11" von Moderator Johannes B. Kerner.

Dort verriet Kaulitz, dass er nicht immer für Fußball zu begeistern war. So sei der Ehemann von GNTM-Chefin Heidi Klum erst zum Fan geworden, als er nach Amerika gezogen ist. "Vorher hat mich das komischerweise gar nicht interessiert. Aber ich habe mir unbewusst über die Fußball-Leidenschaft auch ein Stück Heimat nach Amerika geholt", sagt er im Podcast.

Seine Liebe für den FC Bayern habe er sich dann über die deutsche Nationalmannschaft angeeignet. Tom Kaulitz erzählt: "Bei der WM 2010, als wir nach Amerika gekommen sind, bin ich Fan von beiden geworden. Durch die Nationalspieler bin ich auch Fan des FC Bayern geworden."

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Tom Kaulitz über seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum

Aufgrund der Zeitverschiebung hat das durchaus kuriose Folgen für seine Ehe. "Meine Frau muss morgens um sechs Uhr manchmal auch im Bett Fußball mit mir gucken. Aber Heidi findet das gut, weil sie merkt, dass ich dadurch ein leidenschaftliches Hobby habe. Ich steige da dann richtig ein und diskutiere mit Freunden auch in WhatsApp-Gruppen die Schiri-Entscheidungen und so weiter", so Kaulitz.

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Dabei schaue er die Spiele am liebsten mit einem Bier oder Radler. "Das gibt's in Amerika ja nicht", sagt der Musiker: "Das ist so typisch deutsch. Damit kann man auch morgens schon anfangen und fühlt sich nicht so schlecht. Manchmal mache ich da auch noch einen Schuss Tequila mit rein, dann knallt es auch. Das ist ein Brandbeschleuniger."

Tom Kaulitz spricht über MagentaTV-Job ohne Bruder Bill

Auf seine Rolle als Fan-Experte für MagentaTV freue er sich "wie ein kleiner Junge", sei aber auch "sehr nervös", weil es sich um seinen ersten Job ohne seinen Bruder Bill handele. "Normalerweise mache ich ja alles mit Bill. Und da bin ich jetzt mal allein gefragt." Zu seinen Aufgaben meint er: "Ich bin beim DFB-Camp und darf ein freies Training gucken. Ich darf ein paar Spieler interviewen und bin im Stadion und im Studio. Ich freue mich sehr darauf. Man soll ja groß träumen: Vielleicht ist das ja ein weiterer Karriere-Strang für mich."

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Tom Kaulitz glaubt an Deutschland bei der Fußball-WM

Für die deutsche Nationalmannschaft hat Tom Kaulitz im Übrigen ein gutes Gefühl: "Mir geht es da nicht so wie vielleicht vielen anderen, die sagen, dass das nichts wird. Ich habe ein gutes Gefühl, auch nach den Testspielen, die ich gesehen habe. Wir haben ein tolles Team! In so einem Turnier kann alles passieren. (...) Ich glaube auf jeden Fall, dass wir es ins Halbfinale schaffen können. Ich wette, dass Deutschland bei dieser WM die Erwartungen vieler überschreiten wird."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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