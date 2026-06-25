Simone Thomalla überrascht: Playboy, Theater und neue Liebe
Simone Thomalla zeigt seit Jahrzehnten, wie viel Kraft in Wandelbarkeit steckt: Ob als Kommissarin, Bühnenfigur oder in ungewohnt dunklen Rollen - die Schauspielerin überzeugt immer wieder mit Präsenz, Haltung und Biss. Hier ist sie bei einem Shooting um 1998 zu sehen.
Nachdenklich, elegant, präsent. Selbst in ruhigen Momenten strahlt Thomalla Stärke und Persönlichkeit aus. Bei einem Outdoor-Shooting an einem U-Bahnhof in Deutschland um 1998 beweist sie, dass Charisma keine Bühne braucht.
Ein prominentes Paar der 2000er. Fast ein Jahrzehnt lang (2000 bis Anfang 2009) gehörten Thomalla und Fußballmanager Rudi Assauer zu den meistbeachteten Promi-Paaren des Landes. Auch beruflich traten sie gemeinsam in Erscheinung: Für ihre Werbespots für die Veltins-Brauerei wurden sie mit der Goldenen Kamera in der Kategorie "Bester Werbespot mit Prominenten" ausgezeichnet.
Simone Thomalla privat: Tochter Sophia und berühmte Beziehungen
Mutter und Tochter: ein echtes Dreamteam. Zu Sophia Thomalla verbindet sie seit jeher ein enges Verhältnis, das sie auch bei öffentlichen Auftritten selbstbewusst zeigen. Hier gemeinsam beim Deutschen Fernsehpreis 2005 im Kölner Coloneum.
Auch als Einbrecherin macht sie eine starke Figur: In "Ein Fall für den Fuchs" (2006) zeigte Thomalla an der Seite von Esther Schweins, Dieter Landuris und Walter Sittler, dass sie auch ungewöhnliche Rollen mit großer Selbstverständlichkeit und Präsenz meistert.
Krimi-Duo mit Leipziger Wurzeln. Gemeinsam mit Martin Wuttke prägte sie als Hauptkommissarin Eva Saalfeld über Jahre den Tatort aus Leipzig und ermittelte damit ausgerechnet in ihrer Geburtsstadt. Ein besonderes Highlight: 2008 führte die 700. Folge der ältesten Krimireihe Deutschlands die Zuschauer erneut nach Leipzig.
"Tatort", Glamour und Auszeichnung: Simone Thomallas starke TV-Jahre
Fast wie beste Freundinnen. 2012 strahlten Simone und Sophia Thomalla bei der Silverwhite Crystal Night gemeinsam über den roten Teppich. Mit stilsicherem Auftritt und jeder Menge Glamour bewiesen Mutter und Tochter einmal mehr, dass sie nicht nur äußerlich ein unschlagbares Duo sind.
Auszeichnung mit Symbolkraft. Im Mai 2010 wurde Simone Thomalla in Dresden für ihre Arbeit als Kommissarin im ARD-Tatort zur "Ehren-Kommissarin" der sächsischen Polizei ernannt, eine Auszeichnung mit besonderer Bedeutung.
Beliebter Gast im Showklassiker. 2010 nahm Simone Thomalla auf der Couch von "Wetten, dass..?" Platz und zeigte sich bestens aufgelegt im Gespräch mit Thomas Gottschalk.
Playboy, Leipzig und MDR-"Tatort": Simone Thomalla überrascht
Playboy-Auftritte als aufsehenerregendes Statement. 2010 überraschte Thomalla mit einem selbstbewussten Shooting für den Playboy und sorgte damit für bundesweite Schlagzeilen.
Dreharbeiten in der Heimat. Für die Beziehungskomödie "Nach all den Jahren" kehrte Simone Thomalla 2011 beruflich nach Leipzig zurück an der Seite langjähriger Kollegen. Mit Sven Martinek hatte die Darstellerin eine Beziehung von 1995 bis 1999.
Erfolgreich im Ensemble. Beim MDR-Tatort "Türkischer Honig" stand Thomalla 2013 erneut im Mittelpunkt eines starken Leipziger Ermittlerteams.
Simone Thomalla auf der Bühne: Ihre große Liebe zum Theater
…aber ihre ganze Liebe gehört dem Theater: Neben dem Fernsehen gilt Thomallas Herz vor allem der Bühne. Ein Beispiel: 2017 begeisterte sie im Stück "Wunschkinder" am Renaissance-Theater Berlin mit ihrer ganzen Bühnenpräsenz.
Erfolg auch auf den Brettern, die die Welt bedeuten. In der Komödie "Extrawurst" stand sie 2019 mit Christoph M. Ohrt auf der Bühne in Berlin.
Verbunden über Jahre. Mit Schauspieler Martinek verband Thomalla nicht nur eine Beziehung in den 1990er-Jahren (1995 bis 1999), sondern auch darüber hinaus gegenseitige Wertschätzung. Ein Zeichen dafür: 2023 gehörte er zu den ersten Gratulanten, als sie mit der Goldenen Henne ausgezeichnet wurde.
Familie, Tanzshow und neue Liebe: Simone Thomallas nächste Kapitel
Prominente Unterstützung am Spielfeldrand. Im Tennisstadion am Rothenbaum sorgt sie beim ATP-Turnier (2023) für Stimmung, an ihrer Seite Tochter Sophia, die mit Tennisstar Alexander Zverev liiert ist.
Dancing Queen: 2025 zeigte Thomalla bei "Let's Dance" an der Seite von Evgeny Vinokurov ihr tänzerisches Talent: Mit Eleganz, Disziplin und Leidenschaft beeindruckte sie besonders beim Rumba.
Neue Liebe öffentlich gemacht. 2025 präsentierte Thomalla stolz ihren Partner René und bewies damit einmal mehr: Für Überraschungen und neue Kapitel ist das Leben nie zu spät.
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