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"Maxi Schafroth – Live auf der Bühne!": Kritik zur BR-Kabarettshow

Bayerische Satire

"Maxi Schafroth – Live auf der Bühne!": Kritik zur BR-Kabarettshow

25.06.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Maxi Schafroth nimmt Bayern, Großstadtmilieus und moderne Leistungsgesellschaften satirisch unter die Lupe.
Maxi Schafroth auf der Bühne
Markenzeichen des gebürtigen Allgäuers Maxi Schafroth sind sein offenes Lachen und der markante Dialekt.  Fotoquelle: BR/Fabian Stoffers
Maxi Schafroth auf der Bühne
Liebe zu Heimatklängen: Maxi Schafroth (vorn) lässt sich von Volksmusikern begleiten.  Fotoquelle: BR/Fabian Stoffers
Maxi Schafroth auf der Bühne
Der Witz des früheren Nockherberg-Fastenpredigers Maxi Schafroth kann auch ziemlich scharf werden.  Fotoquelle: BR/Fabian Stoffers
Maxi Schafroth auf der Bühne
Maxi Schafroth schlüpft immer wieder in Rollen, die mit seiner Lebensgeschichte zu tun haben - ob als Landmann oder als ehemaliger Azubi bei der Bank.  Fotoquelle: BR/Fabian Stoffers

Mit scharfem Blick auf das bayerische Lebensgefühl und einer gehörigen Portion Selbstironie meldet sich der frühere "Nockherberg-Derblecker" in "Maxi Schafroth – Live auf der Bühne!" zurück. Der BR zeigt die 45-minütige Kabarettsaufzeichnung mit Höhepunkten aus seinem Bühnenprogramm "Faszination Bayern", produziert bereits 2017, nun erneut im Programm.

BR
Maxi Schafroth auf der Bühne
Show • 25.06.2026 • 22:00 Uhr

Im Mittelpunkt steht Schafroths satirische Reise vom Allgäu bis in die "gelobte Universitätsstadt München", wie es bei ihm heißt. Dort trifft der Kabarettist auf "Starnberger Zahnarztkinder in großen Geländewagen", auf Bildungsbürger "in senfgelben Cordhosen" und auf hippe Szene-Pärchen. Mit verschmitzter Beobachtungsgabe und seinem schnarrenden Allgäuer Tonfall nimmt Schafroth urbane Milieus ebenso aufs Korn wie Provinz-Eigenheiten.

Maxi Schafroths Bayern-Satire zwischen Banklehre und Atemtherapie

Dabei bleibt es nicht bei klassischen Bühnenpointen. Der Kabarettist versteht sich in seinem Programm auch als "bundesweit agierender Kulturcoach für Toleranz und Miteinander". Auf seinem umgebauten Erbhof kümmert er sich satirisch um die Sorgen moderner Leistungsgesellschaften: von ausgebrannten Ex-Bankern bis zu überforderten "Helicoptering Parents".

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Für seine Geschichten scheut Schafroth laut Eigenankündigung kein Risiko: So berichtet er unter anderem von einer "mehrjährigen Betriebsspionage bei einer Großbank". Tatsächlich hatte der heute 41-jährige Schauspieler, Kabarettist und Autor einst eine Banklehre absolviert. Außerdem berichtet er unter anderem von seiner angeblichen Teilnahme an einem Seminar "Atemtherapie für Führungskräfte".

Gerade aus diesen scheinbar absurden Alltagssituationen entwickelt der Allgäuer seine Mischung aus Gesellschaftsbeobachtung, Provinzcharme und Großstadt-Satire. Musikalisch begleitet wird der Abend von Gitarrist Markus Schalk sowie dem Chor der Jungen Union Miesbach.

Maxi Schafroth auf der Bühne – Do. 25.06. – BR: 22.00 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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