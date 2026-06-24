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ARTE zeigt "Rosalie": Die Geschichte einer bärtigen Frau im 19. Jahrhundert

"Rosalie"

Historisches Drama über eine Frau mit Bart nach dem Vorbild von Clémentine Delait

24.06.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Rosalie, gespielt von Nadia Tereszkiewicz, stellt sich in einem historischen Drama ihrem Schicksal und zeigt ihren Bart im späten 19. Jahrhundert offen. ARTE präsentiert die französisch-belgische Koproduktion von Stéphanie Di Giusto erstmals im Free-TV.
Rosalie
Rosalie (Nadia Tereszkiewicz) versteckt ein Geheimnis: Sie hat mit starkem Haarwuchs zu kämpfen.  Fotoquelle: 2023 Trésor Films/Gaumont/LDRPII/Artémis Productions
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Abel (Benoît Magimel) weiß nichts von Rosalies Geheimnis, als er die junge Frau heiratet.  Fotoquelle: 2023 Trésor Films/Gaumont/LDRPII/Artémis Productions
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Rosalie kann ihre Andersartigkeit in der Ehe mit Abel nicht lange verstecken. Er ist schockiert.  Fotoquelle: 2023 Trésor Films/Gaumont/LDRPII/Artémis Productions
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Abels Schulden holen das Ehepaar ein. Rosalie entschließt sich daraufhin, ihren Bart nicht länger zu verstecken und stattdessen mit ihrer Andersartigkeit Geld zu verdienen.  Fotoquelle: 2023 Trésor Films/Gaumont/LDRPII/Artémis Productions

Eine Frau mit Bart? Heute gibt es in der Hinsicht ja eigentlich nichts mehr, was es nicht gibt. Zu der Zeit, in der diese Geschichte spielt, war das allerdings noch anders, vor allem im Hinblick auf die "Akzeptanz": Das historische Drama "Rosalie" (2023) handelt von einer Frau, die sich im späten 19. Jahrhundert dazu entschließt, ihren Bart offen zur Schau zu tragen. ARTE zeigt die französisch-belgische Koproduktion von Stéphanie Di Giusto erstmals im Free-TV.

ARTE
Rosalie
Drama • 24.06.2026 • 20:15 Uhr

Rosalie Deluc (Nadia Tereszkiewicz) hat seit ihrer Jugend mit starkem Haarwuchs zu kämpfen. Die Stoppeln am Körper kann sie unter der Kleidung verstecken, aber den Bart muss sie regelmäßig rasieren aus Angst, sonst zum Gespött der Leute zu werden. Und auch, um mögliche Ehemänner nicht zu verschrecken. Cafébesitzer Abel (Benoît Magimel) ahnt nichts von Rosalies haarigem Geheimnis, als er sie heiratet. Doch irgendwann fällt natürlich doch auf, dass seine Gattin in gewisser Weise anders ist als andere Frauen. Als das Paar dann in Geldnot gerät, fasst Rosalie einen mutigen Entschluss: Sie will aufhören, sich ständig zu rasieren, und Kapital aus ihrem Bart schlagen.

Clémentine Delait inspirierte die Figur der bärtigen Rosalie

Menschen auszustellen, die offensichtlich von der "Norm" abweichen, das war im 19. Jahrhundert eine große Sache. In "Rosalie" wird es allerdings ein wenig anders geschildert als in den sogenannten "Freak Shows", die in ihrer Abscheulichkeit längst undenkbar sind: Rosalie bedient zwar den Voyeurismus des Publikums, tut es aber zu ihren eigenen Konditionen, und so wird der Bart für sie auch zu einem Symbol der Befreiung und der Selbstermächtigung.

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Als Vorbild für "Rosalie" diente die reale Biografie von Clémentine Delait, einer französischen Barbetreiberin, die kurz nach 1900 als "Femme à Barbe" ("Frau mit Bart") bekannt wurde. Der US-amerikanischer Zirkuspionier P. T. Barnum höchstselbst soll einst versucht haben, Delait für seine Zirkus-Shows anzuwerben – sie lehnte angeblich ab, um ihren eigenen Weg zu gehen.

Rosalie – Mi. 24.06. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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