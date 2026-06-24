"Solo für Weiss – Tödliche Wahl" im ZDF: Nora Weiss wird von ihrer Vergangenheit eingeholt

Seit zehn Jahren löst Nora Weiss (Anna Maria Mühe) im ZDF ihre Fälle auf unkonventionelle Art und Weise. Ihr Privatleben hält sie so gut es geht aus den Ermittlungen raus. Im neunten Fall "Solo für Weiss – Tödliche Wahl", den der Sender am Mittwochabend wiederholt, geht es für die einzelgängerische Zielfahnderin in Diensten des LKA trotzdem sehr persönlich zur Sache. Sie wird mit ihrer Vergangenheit auf der Polizeischule konfrontiert.

Solo für Weiss – Tödliche Wahl Kriminalfilm • 24.06.2026 • 20:15 Uhr

Dort nämlich hatte Nora eine Frau namens Judith (Alice Dwyer) kennengelernt und sich mit ihrer angefreundet. Nun jagt alle Welt die ehemalige Polizistin. Judith war bei einem Überfall zugegen, bei dem ein Wachmann eines Geldtransporters erschossen wurde. Mehr noch: Sie ist seit den tödlichen Schüssen verschwunden. Warum nur?

Eine ehemalige Personenschützerin gerät unter Verdacht Mittlerweile ist Judith, die einst auf dem besten Weg zu einer Beamtenkarriere im Staatsdienst war, Hauptverdächtige. Schon während ihrer Ausbildung stieß sie ihre Freundin Nora vor den Kopf. So ganz erklären konnte die sich nicht, warum Judith einst beschloss, zunächst Personenschützerin zu werden und dann lange in einer Sicherheitsfirma zu arbeiten. Zuletzt hatte sie das Security-Unternehmen, das für den Geldtransport zuständig war, als Chefin geführt.

Doch, dass sie eine Täterin ist? Nora kann das nicht so recht glauben. Beim Aufspüren der Flüchtigen unterstützt sie ihr Kollege Ben Salawi (Camill Jammal) von der Kripo Lübeck.

Anna Maria Mühe privat: Tochter, Beruf und Lucas Gregorowicz Anna Maria Mühe spielte die unterkühlte bis spröde Zielfahnderin mittlerweile in zehn Filmen, die Rolle ist ihr sichtlich zur zweiten Haut geworden. "Nora ist extrem zielstrebig, und um an ihr Ziel zu kommen, nimmt sie jegliche Konsequenzen in Kauf. Das beeindruckt mich. Ich habe, wie Nora, kein Problem damit, mal allein zu sein und die Zeit zu genießen", sagt die Schauspielerin über ihre Rolle.

Ganz so eigenbrödlerisch wie ihre gelegentlich fast kratzbürstig wirkende Polizistin sieht sie die Einsätze allerdings nicht. "Der Beruf führt dazu, dass es Phasen gibt, in denen man raus ist, weil man dreht und das manchmal sehr einnehmend sein kann", so Mühe. "Da ist es wichtig, Menschen um sich herum zu haben, die dafür Verständnis haben." Neben ihrer Tochter meint sie damit wohl vor allem ihren Schauspielkollegen Lucas Gregorowicz, mit dem sie seit 2025 verheiratet ist.

"Solo für Weiss" setzt auf Misstrauen und latente Spannung Regisseur Gunnar Fuß setzte mit "Solo für Weiss – Tödliche Wahl" einen atmosphärisch dichten Fernsehkrimi um, der von einem Gefühl latenter Verunsicherung durchzogen ist. Das Drehbuch, das immer wieder um die Frage von Freundschaft, aber auch um toxisches Misstrauen kreist, stammt von Paul Salisbury. "Da ist immer ein Flirren zwischen den beiden, dass es auch gleich kippen könnte", sagte Alice Dwyer über die Arbeit an ihrer Rolle Judith und Mühes Nora – eine Spannung, die man erst einmal halten muss.

Der zehnte Film der Reihe lief im vergangenen Oktober im Zweiten, ein weiterer "Solo für Weiß" Fall – Arbeitstitel "Blackout" – ist bereits abgedreht, der Ausstrahlungstermin ist nicht bekannt.

Solo für Weiss – Tödliche Wahl – Mi. 24.06. – ZDF: 20.15 Uhr

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