Home News TV-News

"Ein starkes Team – Kurierfahrt in den Tod": Kritik zum ZDF-Krimi mit Stefanie Stappenbeck

Berliner Lieferdienst

"Ein starkes Team – Kurierfahrt in den Tod": Kritik zum ZDF-Krimi mit Stefanie Stappenbeck

11.07.2026, 06.30 Uhr
von Wilfried Geldner
Eine Fahrradkurierin wird erschlagen, während ein Schwerverbrecher flieht. Wachow und Garber ermitteln im Milieu eines Lieferdienstes.
Ein starkes Team - Kurierfahrt in den Tod
Kurierfahrer Mark (Anton Rubtsov, links) hatte nicht nur mit der Toten eine Liaison, sondern zuvor auch mit der rechten Hand des Chefs. Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) finden es verdächtig, dass er ihnen das verschwiegen hat.  Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke
Ein starkes Team - Kurierfahrt in den Tod
Tom (Leo Meier, zweiter von links), Jörn (Vincent zur Linden, rechts), Aleyna (Sogol Faghani, Mitte) und die anderen Kurierfahrerinnen und Kurierfahrer haben eine Mahnwache für ihre tote Kollegin und Schwester organisiert.  Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke
Ein starkes Team - Kurierfahrt in den Tod
Otto (Florian Martens, links) und Linett (Stefanie Stappenbeck) erfahren vom Chef des Lieferdienstes, Ron Williams (Hyun Wanner), dass er und die tote Bahira ein angespanntes Arbeitsverhältnis hatten.  Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke
Ein starkes Team - Kurierfahrt in den Tod
Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck, Mitte) müssen die Syrerin Aleyna (Sogol Faghani) über den Tod ihrer Schwester informieren.  Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke
Ein starkes Team - Kurierfahrt in den Tod
Sebastian (Matthi Faust) bekommt von der Prokuristin Nele (Christina Athenstädt) geheime Informationen über den Kurierdienst zugespielt.   Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke
Ein starkes Team - Kurierfahrt in den Tod
Ron Williams (Hyun Wanner) übergibt Aleyna (Sogol Faghani, links) das restliche Geld, welches er ihrer Schwester noch schuldete. Nele (Christina Athenstädt) ahnt, was er außerdem zu verbergen hat.  Fotoquelle: ZDF / Katrin Knoke

Was steckt hinter dem Tod einer Fahrradkurierin? Drehbuch-Routinier Leo P. Ard lässt sein Publikum im 92. Fall des erfolgreichen ZDF-Dauerbrenners "Ein starkes Team" (seit 1994) lange im Dunkel tappen. Wer mochte ein Interesse daran haben, dass Bahira Hassan stirbt? Und was hat der Schwerverbrecher Benedikt Lauber (Tobias Oertel) mit diesem Tod zu tun? Das Ermittlerteam Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber (Florian Martens) steht im Krimi von 2023, den das Zweite nun als Wiederholung zeigt, vor einem Rätsel.

ZDF
Ein starkes Team – Kurierfahrt in den Tod
Krimi • 11.07.2026 • 20:15 Uhr

Dem Kriminellen Lauber wurde die Erlaubnis erteilt, unter Bewachung an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen. Prompt schießt er dort einen JVA-Polizisten nieder und ergreift mit einem Komplizen die Flucht. Die beiden sind schwere Kaliber, sie haben mal einen Geldtransporter überfallen, zwei Tote hatte es damals gegeben. Ohne allzu viel zu spoilern, darf verraten werden, dass die finsteren Ganoven und die Fahrradkuriere vom Lieferdienst "Ikarus" in diesem Krimi nicht allzu sehr miteinander verwickelt sind. Aber auch Sekunden eines Zusammentreffens können bekanntlich tödlich sein.

"Ein starkes Team": Ermittlungen beim Lieferdienst "Ikarus"

Bei ihren Recherchen stoßen Wachow und Garber schnell auf eine Schwester der Toten, die dieser bis aufs Haar ähnlich sieht. Aleyna, die ohne Asylbewilligung wie ihre Schwester bei dem Lieferdienst gearbeitet hat, hofft gerade auf die Anerkennung ihres Asylantrags und auf eine Anstellung als Kindergärtnerin. An die Polizei will sie sich deshalb nicht wenden. Aber auch dem Chef des Kurierdienstes wäre größeres Aufsehen gerade nicht recht. Er will die Firma verkaufen, die Schulden wachsen ihm über den Kopf, und die Kuriere proben wegen der schlechten Bezahlung gerade den Aufstand.

Derzeit beliebt:
>>"Kaum zu glauben": Alle Infos zur NDR-Rateshow mit Kai Pflaume
>>"Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe": Kritik zur Erotik-Romanze mit Dakota Johnson
>>"Solo für Weiss – Tödliche Wahl" im ZDF: Nora Weiss wird von ihrer Vergangenheit eingeholt
>>"Der Kommissar und das Meer": ZDF wiederholt letzten Gotland-Fall mit Walter Sittler

Statt einigermaßen mit den Malochern zu leben, die von morgens bis spät schweißtreibend in die Pedale treten, hält das Drehbuch viele toxische Privatbeziehungen bereit, die Anlass zu gleich mehreren Eifersuchtsmorden hätten geben können. Oder wurde die Tote etwa aus dem Weg geräumt, weil sie sich mit anderen Kurieren gegen den Chef verschwor? Gut, dass sich Sebastian (Matthi Faust) die gelbe Radler-Uniform überstreift und undercover somit manches zurechtrücken kann. Besonders bei Nele (Christina Athenstädt), der nun als Whistleblowerin fungierenden rechten Hand ihres dubiosen Chefs, findet er so manches über Schiefstände heraus.

Sputnik bringt Humor in den ZDF-Krimi "Kurierfahrt in den Tod"

Wo bleibt eigentlich Sputnik, fragt Polizeichef Reddemann (Arnfried Lerche) irgendwann ganz zu Recht. Er hat keine Zeit, weil er neuerdings "einen auf online" macht, wie Garber sagt. Seine neueste Idee: Wer innerhalb von 15 Minuten von ihm den bestellten Kaffee nicht bekommt, der kriegt sein Geld zurück – die Insolvenz des fliegenden Service ist vorprogrammiert! Der schnaubende Sputnik (Jaecki Schwarz), aber auch das gut gelaunt flunkernde Polizistenpaar Wachow und Garber sind es denn auch, die der ansonsten eher drögen Fahrradkurier-Folge Leben geben. Selbst Reddemann ist humoristisch erstaunlich stark involviert.

 

Die Späße sitzen, die Recherchen des Polizistenpärchens funktionieren ohne Allüren, was sicher auch der sehr bunt geratenen Inszenierung des Regisseurs Johannes Grieser zu verdanken ist. Überall hängt ein gelb-rotes Firmenlogo oder ein Werbeplakat, Fresken an Berliner Häuserwänden und Graffiti besorgen den Rest. Gut sieben Millionen Zuschauer schalteten bei der TV-Premiere vor drei Jahren ein – allemal verdient für diese liebenswerte Hauptstadt-Reihe.

"Gemini Man": Kritik zu Ang Lees Film auf ProSieben
"Gemini Man" von Ang Lee begeistert mit atemberaubenden Visual Effects und einem packenden Actionplot. Will Smith spielt einen Profikiller, der von seinem Klon gejagt wird. ProSieben zeigt den Film am Freitag zur besten Sendezeit.
Klon-Thriller
Gemini Man

Weitere Fälle von "Ein starkes Team" im ZDF

Nach dem "heute journal" im Anschluss zeigt das Zweite einen weiteren Fall vom "starken Team" aus dem Jahr 2023: Ab 22.15 Uhr geht es in "Jemma" um den Tod einer jungen Prostituierten. Nach dem letzten aktuellen Fall "Mörderische Gier" sind die Ermittler, die im Herbst 2025 mit der 100. Folge großes Jubiläum feierten, demnächst im 104. Krimi mit dem Arbeitstitel "Gute Menschen überall" zu sehen, der von einem tot aufgefundenen Journalisten handelt. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

Ein starkes Team – Kurierfahrt in den Tod – Sa. 11.07. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Ein starkes Team

Das könnte dich auch interessieren

"Tod eines Mädchens": Kritik zum Krimi mit Anja Kling auf 3sat
Nordholm-Krimi
Tod eines Mädchens
"Ein starkes Team – mörderische Gier": Kritik zur ZDF-Krimireihe
Wohnungsnot in Berlin
Ein starkes Team - Mörderische Gier
Milan Peschel: "Der Kapitalismus wird uns noch schwer auf die Füße fallen"
Kritik an Selbstoptimierung
Milan Peschel
"Danowski – Neunauge": Kritik zur ZDF-Krimi-Adaption mit Schauspielstar Milan Peschel
Krimi-Comeback
Danowski - Neunauge
Die filmreife Glienicker Brücke ist zurück auf der Leinwand
Historische Brücke
"Bridge of Spies"
"In Wahrheit – Verschwiegen": Der Start des ARTE-Krimis mit Christina Hecke
Gefährliche Blutvergiftung
"Unter anderen Umständen – Dominiks Geheimnis": Kritik zum neuen Fall mit Natalia Wörner
ZDF-Krimi
Kritik zu „Ku'damm 59“ auf 3sat: Die Schöllacks tanzen wieder
Wiederholung
"Marie Brand und die lange Nase": Kritik zum 35. Fall mit Marielle Millowitsch
ZDF-Krimireihe
Lavinia Wilson in ungewohnter Rolle als bayerische Ermittlerin
"Der Garmisch-Krimi – Wolfsmord"
Neue DVD-Highlights: Berben und Lauterbach in RomCom
DVD-Neuheiten
"Ein fast perfekter Antrag"
Anna-Maria Ferchichi spricht über schockierenden Unfall ihres Sohnes
Traumatische Erfahrung
Anna-Maria Ferchichi und Bushido
Kerstin Otts emotionales Geständnis: Der Kampf gegen alte Gewohnheiten
Kampf gegen Versuchung
Kerstin Ott
Jenny Frankhausers After-Baby-Body: Pfunde verloren, Humor behalten
Ehrlicher Social Media Moment
Jenny Frankhauser
Schlagerstar Heino verletzt im Einsatz – seine humorvolle Reaktion
Heino auf der Bühne
Heino
Nina Dobrev und Paul Wesley in neuer Serie "You Deserve to Know" wiedervereint
Star-Reunion
Nina Dobrev in einem Fransenkleid auf dem roten Teppich.
Das sind die Mottos und Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten"
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten
ZDF setzt auf Oliver Schmidt für das WM-Finale
WM-Kommentator
Oliver Schmidt
Rea Garvey entdeckt Lappland: Ein Abenteuer der besonderen Art
Song Trip
Rea Garvey in "Song Trip"
Netflix bringt "Unsere kleine Farm" zurück: Ein Reboot mit Tiefgang
Historische Neuauflage
Unsere kleine Farm
Steven Spielbergs "Cowboys & Aliens": Ein Sci-Fi-Western der Superlative?
Genre-Mix
Cowboys & Aliens
Nach Jan Maybachs Serientod: So geht es bei "SOKO Leipzig" weiter
Neuer Ermittler
Simon Böer
Psychospiel statt Eskalation? Das Erfolgs-Geheimnis von "Die Verräter"
Spannung, Taktik und Misstrauen
Sonja Zietlow trägt eine weiße Bluse.
Das Zuhause der Schlagerstars: Hier wohnen Silbereisen, Beatrice Egli & Co
Rückzugsorte der Stars
Ein Bergdorf von oben.
Mit Familie auf Stadiontour: So kämpft sich Helene Fischer zurück
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
Zweimal Bond-Girl: Die tragische Karriere von Maud Adams
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Octopussy (1983)
"Die Verräter" Staffel 4: Start, Sendetermine, Kandidaten & alle Neuerungen
Reality-Krimi
Sonja Zietlow
Schlager-Legenden-Sohn Achim Petry: "Ich wurde immer mit meinem Vater verglichen"
Schlager-Erfolg
Volle Kanne
"Die Akademie": Kritik zum Coming-of-Age-Drama mit Maja Bons
Kunststudium in München
"Die Akademie"
"Die Brücke": Kritik zum Antikriegsfilm mit Fritz Wepper im BR
Kriegsende 1945
Die Brücke