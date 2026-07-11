"Ein starkes Team – Kurierfahrt in den Tod": Kritik zum ZDF-Krimi mit Stefanie Stappenbeck

Was steckt hinter dem Tod einer Fahrradkurierin? Drehbuch-Routinier Leo P. Ard lässt sein Publikum im 92. Fall des erfolgreichen ZDF-Dauerbrenners "Ein starkes Team" (seit 1994) lange im Dunkel tappen. Wer mochte ein Interesse daran haben, dass Bahira Hassan stirbt? Und was hat der Schwerverbrecher Benedikt Lauber (Tobias Oertel) mit diesem Tod zu tun? Das Ermittlerteam Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber (Florian Martens) steht im Krimi von 2023, den das Zweite nun als Wiederholung zeigt, vor einem Rätsel.

Ein starkes Team – Kurierfahrt in den Tod Krimi • 11.07.2026 • 20:15 Uhr

Dem Kriminellen Lauber wurde die Erlaubnis erteilt, unter Bewachung an der Beerdigung seiner Mutter teilzunehmen. Prompt schießt er dort einen JVA-Polizisten nieder und ergreift mit einem Komplizen die Flucht. Die beiden sind schwere Kaliber, sie haben mal einen Geldtransporter überfallen, zwei Tote hatte es damals gegeben. Ohne allzu viel zu spoilern, darf verraten werden, dass die finsteren Ganoven und die Fahrradkuriere vom Lieferdienst "Ikarus" in diesem Krimi nicht allzu sehr miteinander verwickelt sind. Aber auch Sekunden eines Zusammentreffens können bekanntlich tödlich sein.

"Ein starkes Team": Ermittlungen beim Lieferdienst "Ikarus" Bei ihren Recherchen stoßen Wachow und Garber schnell auf eine Schwester der Toten, die dieser bis aufs Haar ähnlich sieht. Aleyna, die ohne Asylbewilligung wie ihre Schwester bei dem Lieferdienst gearbeitet hat, hofft gerade auf die Anerkennung ihres Asylantrags und auf eine Anstellung als Kindergärtnerin. An die Polizei will sie sich deshalb nicht wenden. Aber auch dem Chef des Kurierdienstes wäre größeres Aufsehen gerade nicht recht. Er will die Firma verkaufen, die Schulden wachsen ihm über den Kopf, und die Kuriere proben wegen der schlechten Bezahlung gerade den Aufstand.

Statt einigermaßen mit den Malochern zu leben, die von morgens bis spät schweißtreibend in die Pedale treten, hält das Drehbuch viele toxische Privatbeziehungen bereit, die Anlass zu gleich mehreren Eifersuchtsmorden hätten geben können. Oder wurde die Tote etwa aus dem Weg geräumt, weil sie sich mit anderen Kurieren gegen den Chef verschwor? Gut, dass sich Sebastian (Matthi Faust) die gelbe Radler-Uniform überstreift und undercover somit manches zurechtrücken kann. Besonders bei Nele (Christina Athenstädt), der nun als Whistleblowerin fungierenden rechten Hand ihres dubiosen Chefs, findet er so manches über Schiefstände heraus.

Sputnik bringt Humor in den ZDF-Krimi "Kurierfahrt in den Tod" Wo bleibt eigentlich Sputnik, fragt Polizeichef Reddemann (Arnfried Lerche) irgendwann ganz zu Recht. Er hat keine Zeit, weil er neuerdings "einen auf online" macht, wie Garber sagt. Seine neueste Idee: Wer innerhalb von 15 Minuten von ihm den bestellten Kaffee nicht bekommt, der kriegt sein Geld zurück – die Insolvenz des fliegenden Service ist vorprogrammiert! Der schnaubende Sputnik (Jaecki Schwarz), aber auch das gut gelaunt flunkernde Polizistenpaar Wachow und Garber sind es denn auch, die der ansonsten eher drögen Fahrradkurier-Folge Leben geben. Selbst Reddemann ist humoristisch erstaunlich stark involviert.

Die Späße sitzen, die Recherchen des Polizistenpärchens funktionieren ohne Allüren, was sicher auch der sehr bunt geratenen Inszenierung des Regisseurs Johannes Grieser zu verdanken ist. Überall hängt ein gelb-rotes Firmenlogo oder ein Werbeplakat, Fresken an Berliner Häuserwänden und Graffiti besorgen den Rest. Gut sieben Millionen Zuschauer schalteten bei der TV-Premiere vor drei Jahren ein – allemal verdient für diese liebenswerte Hauptstadt-Reihe.

Weitere Fälle von "Ein starkes Team" im ZDF Nach dem "heute journal" im Anschluss zeigt das Zweite einen weiteren Fall vom "starken Team" aus dem Jahr 2023: Ab 22.15 Uhr geht es in "Jemma" um den Tod einer jungen Prostituierten. Nach dem letzten aktuellen Fall "Mörderische Gier" sind die Ermittler, die im Herbst 2025 mit der 100. Folge großes Jubiläum feierten, demnächst im 104. Krimi mit dem Arbeitstitel "Gute Menschen überall" zu sehen, der von einem tot aufgefundenen Journalisten handelt. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.

Ein starkes Team – Kurierfahrt in den Tod – Sa. 11.07. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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