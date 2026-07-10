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Jenny Frankhausers After-Baby-Body: Pfunde verloren, Humor behalten

Ehrlicher Social Media Moment

Jenny Frankhausers After-Baby-Body: Pfunde verloren, Humor behalten

10.07.2026, 14.13 Uhr
von Paulina Meissner
Jenny Frankhauser präsentiert ihren After-Baby-Body und spricht ehrlich über die Herausforderungen des Gewichtsverlusts nach der Schwangerschaft.
Jenny Frankhauser
Jenny Frankhauser hat auf Instagram über ihren After-Baby-Body gesprochen.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Vor zweieinhalb Jahren ist Jenny Frankhauser (33) erneut Mutter geworden. Nun hat sie auf ihrem Instagram-Account offen über ein Thema gesprochen, das viele Mütter nach der Geburt beschäftigt: der After-Baby-Body.

In einem Video, das sie vor dem Badezimmerspiegel zeigt, präsentiert Frankhauser ihren nackten Bauch nach zwei Schwangerschaften. Als dieser beim Anstupsen wackelt, lacht die 33-Jährige und erklärt anschließend ironisch: "Zum Glück bin ich keine Mutter, die sich gehen lässt." Das Video ist humorvoll gemeint, dahinter steckt für die Schwester von Daniela Katzenberger (39) jedoch eine wichtige Botschaft.

Sie gibt zu, nicht die Mutter zu sein, "die nach der Geburt ihrer Kinder sofort wieder in Form war". Vielmehr habe sie zweieinhalb Jahre gebraucht, "um überhaupt wieder die Kraft und den Kopf für Sport zu haben". Das Schlimmste sei dabei gewesen, dass sie sich ständig gefragt habe: "Warum schaffen es alle anderen Mamis, ihre Babypfunde loszuwerden, nur ich nicht?"

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Jenny Frankhauser bekommt Zuspruch für ihre Ehrlichkeit

Mittlerweile wisse sie: "Wir sehen auf Social Media oft nur das Endergebnis". Der Weg dorthin aber auch Rückschläge würden oft nicht gezeigt. Dadurch entstehe bei vielen Frauen der Eindruck, dass man als Mutter direkt wieder so aussehen müsse, wie vor der Schwangerschaft. Sie stellt klar: "Jede Mama hat ihre eigene Geschichte!"

Wie Frankhauser berichtet, habe sie in den letzten zweieinhalb Jahren 18 Kilogramm verloren. "Es war ein langer Weg und ich bin jetzt nur noch 10 von meinem persönlichen Wohlfühlgewicht entfernt", verrät die 33-Jährige.

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In der Kommentarspalte trifft ihre Offenheit auf viel Zuspruch. Eine Followerin schreibt: "Fühle es gerade nach der Geburt so sehr! Ich bin sooo ungeduldig! Aber wie du sagst, man muss sich Zeit geben!". Eine andere Nutzerin lobt: "Du kannst soo stolz auf dich sein und du schaust mega aus!"

Mit ihrem Partner Steffen König hat Jenny Frankhauser zwei gemeinsame Söhne. Sohn Damian kam im September 2022 auf die Welt, Brüderchen Milan folgte im März 2024. Auf Instagram deutete Frankhauser bereits an, dass sich die Familie auch weiteren Nachwuchs vorstellen könne: "Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch nicht vollständig sind. Ich kann es nicht anders erklären. Gleichzeitig bin ich mir noch nicht sicher", erklärte sie Ende vergangenen Jahres auf Instagram.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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